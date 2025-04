Etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2025; hora y dónde ver la carrera en TV

El francés Romain Gregoire se adjudicó este miércoles la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco en una emocionante llegada a Beasain en la que se impuso Alex Aranburu, pero el español fue descalificado por atravesar de forma incorrecta la última rotonda antes de la meta.

Aranburu terminó con tres segundos de ventaja sobre un grupo encabezado por Gregoire y seguido por el líder, el alemán Max Schachmann. También estaban en este pequeño pelotón el portugués Joao Almeida y Enric Mas.

No obstante, los jueces de la carrera decidieron anular la victoria al considerar que la maniobra a su paso por la última rotonda antes de la llegada fue ilegal, ya que recortó el recorrido.

"Ha sido una etapa loca durante todo el día. Ha sido un final difícil para mí, porque he terminado segundo y no he podido levantar los brazos, pero es así", declaró Gregoire al término de la etapa a la Televisión Española.

El mejor colombiano en la general es Harold Tejada, en la casilla número 11; mientras que Santiago Buitrago está en la posición número 13. Mientras que Daniel Felipe Martínez salió de la discusión por la general y ya perdió bastante tiempo.

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano. Getty Images.

"Han decidido los jueces porque al parecer Álex no ha hecho el recorrido correcto y han decidido que sea yo el ganador, pero no me gusta ganar de esta manera", añadió el corredor.

Por su parte, Schachmann conservó el liderato, por delante de Almeida y su compatriota Florian Lipowitz.

La cuarta etapa, que se disputará el jueves, llevará a los ciclistas a recorrer 169,6 kilómetros desde Beasain hasta Markina-Xemein, con siete subidas, incluido el puerto de Izua, de primera categoría.

La gran cita se dará en el puerto de Izua, que contará con 3.5 kilómetros, al 9.6% pero con sectores por encima del 20%, que dejará solamente a los hombres más fuertes, que después de coronar el puerto, irán en descenso hasta llegar a la línea de meta.

Hora y dónde ver la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2025

Fecha: miércoles 9 de abril.

Hora de inicio: 7:35 a.m. (hora Colombia).

Hora de transmisión: 8:30 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Señal Colombia - Directv Sports.