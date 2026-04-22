🔴 Flecha Valona 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la carrera con Daniel Felipe Martínez

1. Bax, Leknessund, Van der Lee, Joussaume, Otruba y Van Hemelen
+2:20
2. Pelotón
- 07:01 a. m. - A 107 KM DE METAAsí va la carrera
1. Bax, Leknessund, Van der Lee, Joussaume, Otruba y Van Hemelen
- 06:59 a. m. - A 160 KM DE METASegundo puerto de montaña
Vincent Van Hemelen cruzó primero en Cote des Forges.
- 06:58 a. m. - A 171 KM DE METAPrimer puerto de montaña
Vincent Van Hemelen cruzó primero en Côte de Trasenster.
- 06:57 a. m. - 189 KM DE METAHay ataque
Los siguientes corredores le sacaron ventaja al lote:
Sjoerd Bax
Jakub Otruba
Alan Jousseaume
Andreas Leknessund
Vincent Van Hemelen
Christiaan Van Der Lee Jard
- 06:54 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la Flecha Valona 2026
Ya empezó esta apasionante y exigente carrera.
- 06:54 a. m. - PREVIA¿Cuáles son los colombianos que participan en la edición de 2026?
Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe)
Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)
Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL)
- 06:52 a. m. - PREVIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
En 90 ediciones de esta carrera, ningún colombiano ha logrado ganarla. La mejor presentación fue de Sergio Luis Henao, quien fue subcampeón en el 2013.
- 06:51 a. m. - PREVIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la Flecha Valona 2026
- 06:50 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Tadej Pogacar
2024: Stephen Williams
2023: Tadej Pogacar
2022: Dylan Teuns
2021: Julian Alaphilippe
- 06:48 a. m. - PREVIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 90 en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 1936.
- 06:48 a. m. - PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Herstal y termina en Mur de Huy, ubicadas en territorio belga.
- 06:47 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La aplicación de Disney Plus transmite esta carrera, a partir de las 8:00 a.m.
- 06:46 a. m. - PREVIA📺 Vea la carrera por televisión
El canal de ESPN transmite esta competencia, desde las 8:00 de la mañana.
- 06:45 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 200 kilómetros.
- 06:45 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 5:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:00 p.m. (Hora de Bélgica).
- 06:44 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la Flecha Valona 2026, minuto a minuto.
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