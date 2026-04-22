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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Flecha Valona 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la carrera con Daniel Felipe Martínez
EN VIVO

🔴 Flecha Valona 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la carrera con Daniel Felipe Martínez

Este miércoles 22 de abril se llevará a cabo la edición 90° de la Flecha Valona con un recorrido de 200 kilómetros entre Herstal y Mur de Huy.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 22 de abr, 2026
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Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, en la París Niza 2026
Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, en la París Niza 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 07:01 a. m. - A 107 KM DE META
    Así va la carrera

    1. Bax, Leknessund, Van der Lee, Joussaume, Otruba y Van Hemelen
    +2:20
    2. Pelotón

    • Publicidad

  • 06:59 a. m. - A 160 KM DE META
    Segundo puerto de montaña

    Vincent Van Hemelen cruzó primero en Cote des Forges.

  • 06:58 a. m. - A 171 KM DE META
    Primer puerto de montaña

    Vincent Van Hemelen cruzó primero en Côte de Trasenster.

  • 06:57 a. m. - 189 KM DE META
    Hay ataque

    Los siguientes corredores le sacaron ventaja al lote:

    Sjoerd Bax
    Jakub Otruba
    Alan Jousseaume
    Andreas Leknessund
    Vincent Van Hemelen
    Christiaan Van Der Lee Jard

  • 06:54 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la Flecha Valona 2026

    Ya empezó esta apasionante y exigente carrera.

  • 06:54 a. m. - PREVIA
    ¿Cuáles son los colombianos que participan en la edición de 2026?

    Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe)
    Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)
    Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL)

  • 06:52 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    En 90 ediciones de esta carrera, ningún colombiano ha logrado ganarla. La mejor presentación fue de Sergio Luis Henao, quien fue subcampeón en el 2013.

  • 06:51 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la Flecha Valona 2026
    Perfil, recorrido y altimetría de la Flecha Valona 2026
    Perfil, recorrido y altimetría de la Flecha Valona 2026
    ProCycling Stats

  • 06:50 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Tadej Pogacar
    2024: Stephen Williams
    2023: Tadej Pogacar
    2022: Dylan Teuns
    2021: Julian Alaphilippe

  • 06:48 a. m. - PREVIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 90 en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 1936.

  • 06:48 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Herstal y termina en Mur de Huy, ubicadas en territorio belga.

  • 06:47 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La aplicación de Disney Plus transmite esta carrera, a partir de las 8:00 a.m.

  • 06:46 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de ESPN transmite esta competencia, desde las 8:00 de la mañana.

  • 06:45 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 200 kilómetros.

  • 06:45 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:00 p.m. (Hora de Bélgica).

  • 06:44 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la Flecha Valona 2026, minuto a minuto.

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