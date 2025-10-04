🔴 Giro de Emilia, EN VIVO HOY: minuto a minuto, con Nairo Quintana y Egan Bernal, ONLINE

03:45 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA 🔴 Última vez de un colombiano en el podio en esta carrera Ocurrió en la edición del 2019 del Giro de Emilia, cuando Sergio Higuita culminó en la tercera posición, detrás de Primoz Roglic, que se coronó campeón, y de Michael Woods, que finalizó segundo.

03:44 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA 🔴 ¿Alguna vez un colombiano ha ganado el Giro de Emilia? En 2011, Carlos Betancur fue el primer 'escarabajo' en subirse a lo más alto de esta carrera, derrotando a Bauke Mollema y Rigoberto Urán. Posteriormente, en 2012, Nairo Quintana fue campeón al vencer a Fredrik Kessiakoff y Franco Pellizotti. Por último, Esteban Chaves ganó en 2016, imponiéndose sobre Romain Bardet y 'Rigo'.

03:41 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA 🔴 ¿Quiénes son los otros colombianos que compiten? Además de Egan Bernal y Nairo Quintana, también están Brandon Rivera, Kevin Castillo, Diego Pescador, Einer Rubio, Sergio Higuita y Santiago Umba.

03:40 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA Egan Bernal y Nairo Quintana, los dos mejores ciclistas en la historia de Colombia AFP 🔴 ¿Quiénes son las principales cartas de Colombia? Egan Bernal y Nairo Quintana se llevan las miradas en esta edición del Giro de Emilia.

03:38 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA Tadej Pogacar, ciclista esloveno y campeón del mundo de ruta AFP 🔴 ¿Quién es el vigente campeón? Tadej Pogacar fue el campeón de la edición del 2024, venciendo a Thomas Pidcock y Davide Piganzoli.

03:35 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA 🔴 Perfil y altimetría del Giro de Emilia 2025 Recorrido, perfil y altimetría de la edición 108 del Giro de Emilia ProCycling Stats

03:30 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA 🔍 ¿En qué ciudades corren este sábado? La carrera empieza en la ciudad de Mirandola y finaliza en San Luca, en territorio italiano.

03:29 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA 💻 Así pueden seguir el evento EN VIVO y ONLINE por internet 📲 A través de la página web de Señal Colombia, puede ver el Giro de Emilia 2025, a partir de las 7:30 a.m.

03:28 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA 📺 Vea la carrera por televisión El canal de Señal Colombia transmite esta carrera, desde las 7:30 de la mañana (Hora de Colombia).

03:26 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta prueba? El Giro de Emilia 2025 cuenta con un recorrido total de 199,2 kilómetros.

03:25 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA 🕣 ¿A qué hora empieza la carrera? El inicio de la competencia está programado para las 3:25 de la mañana (Hora de Colombia).