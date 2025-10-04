🔴 Giro de Emilia, EN VIVO HOY: minuto a minuto, con Nairo Quintana y Egan Bernal, ONLINE

Ocurrió en la edición del 2019 del Giro de Emilia, cuando Sergio Higuita culminó en la tercera posición, detrás de Primoz Roglic, que se coronó campeón, y de Michael Woods, que finalizó segundo.
- 03:45 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA🔴 Última vez de un colombiano en el podio en esta carrera
- 03:44 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA🔴 ¿Alguna vez un colombiano ha ganado el Giro de Emilia?
En 2011, Carlos Betancur fue el primer 'escarabajo' en subirse a lo más alto de esta carrera, derrotando a Bauke Mollema y Rigoberto Urán. Posteriormente, en 2012, Nairo Quintana fue campeón al vencer a Fredrik Kessiakoff y Franco Pellizotti. Por último, Esteban Chaves ganó en 2016, imponiéndose sobre Romain Bardet y 'Rigo'.
- 03:41 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA🔴 ¿Quiénes son los otros colombianos que compiten?
Además de Egan Bernal y Nairo Quintana, también están Brandon Rivera, Kevin Castillo, Diego Pescador, Einer Rubio, Sergio Higuita y Santiago Umba.
- 03:40 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA🔴 ¿Quiénes son las principales cartas de Colombia?
Egan Bernal y Nairo Quintana se llevan las miradas en esta edición del Giro de Emilia.
- 03:38 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA🔴 ¿Quién es el vigente campeón?
Tadej Pogacar fue el campeón de la edición del 2024, venciendo a Thomas Pidcock y Davide Piganzoli.
- 03:35 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA🔴 Perfil y altimetría del Giro de Emilia 2025
- 03:30 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA🔍 ¿En qué ciudades corren este sábado?
La carrera empieza en la ciudad de Mirandola y finaliza en San Luca, en territorio italiano.
- 03:29 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA💻 Así pueden seguir el evento EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la página web de Señal Colombia, puede ver el Giro de Emilia 2025, a partir de las 7:30 a.m.
- 03:28 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA📺 Vea la carrera por televisión
El canal de Señal Colombia transmite esta carrera, desde las 7:30 de la mañana (Hora de Colombia).
- 03:26 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta prueba?
El Giro de Emilia 2025 cuenta con un recorrido total de 199,2 kilómetros.
- 03:25 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 3:25 de la mañana (Hora de Colombia).
- 03:24 a. m. - PREVIA - GIRO DE EMILIA👋 ¡Bienvenidos a esta apasionante e histórica carrera!
Quédese con nosotros porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor del Giro de Emilia 2025, minuto a minuto.
