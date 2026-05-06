🔴 Giro de Italia 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la presentación de equipos

Egan Bernal lo consiguió en 2021, venciendo a Damiano Caruso y Simon Yates, mientras que Nairo Quintana lo logró en 2014, tras imponerse sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru.
- 07:45 a. m. - PREVIA💯 ¿Qué colombianos han ganado la 'corsa rosa'?
- 07:45 a. m. - PREVIA🥇 Últimos ganadores del Giro de Italia
2025: Simon Yates.
2024: Tadej Pogacar.
2023: Primoz Roglic.
2022: Jai Hindley.
2021: Egan Bernal.
2020: Tao Geoghegan Hart.
2019: Richard Carapaz.
2018: Chris Froome.
2017: Tom Dumoulin.
2016: Vincenzo Nibali.
2015: Alberto Contador.
- 07:43 a. m. - PREVIA🚴 ¿Quiénes son los colombianos en carrera?
Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).
Egan Bernal (Netcompany INEOS).
Einer Rubio (Movistar Team).
- 07:42 a. m. - PREVIA🖥️ ¿Y por internet? 📲
La plataforma DITU y en Caracol Sports, se transmitirá todo lo relacionado con el Giro de Italia 2026.
- 07:41 a. m. - PREVIA📺 ¿Cómo ver por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la presentación de equipos del Giro de Italia, desde las 10:00 a.m
- 07:41 a. m. - PREVIA🔴 Vea la presentación de equipos del Giro de Italia, EN VIVO ONLINE
- 07:40 a. m. - PREVIA⌚ ¿A qué hora empieza este evento?
De acuerdo con la programación del Giro de Italia, la presentación de equipos inicia a las 10:00 a.m. (Hora de Colombia).
- 07:40 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos al inicio de la 'corsa rosa'!
No se pierda ni un solo detalle de la presentación de equipos del Giro de Italia 2026, porque le llevaremos lo mejor, minuto a minuto.
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