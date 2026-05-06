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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la presentación de equipos
EN VIVO

🔴 Giro de Italia 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la presentación de equipos

Del viernes 8 al domingo 31 de mayo, se corre la edición 109° del Giro de Italia, pero antes, este miércoles, se conocerán los 184 ciclistas y 23 equipos que participarán.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 6 de may, 2026
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Trofeo Senza Fine.
Trofeo Senza Fine.
Getty Images.
REFRESCAR
  • 07:45 a. m. - PREVIA
    💯 ¿Qué colombianos han ganado la 'corsa rosa'?

    Egan Bernal lo consiguió en 2021, venciendo a Damiano Caruso y Simon Yates, mientras que Nairo Quintana lo logró en 2014, tras imponerse sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru.

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  • 07:45 a. m. - PREVIA
    🥇 Últimos ganadores del Giro de Italia

    2025: Simon Yates.
    2024: Tadej Pogacar.
    2023: Primoz Roglic.
    2022: Jai Hindley.
    2021: Egan Bernal.
    2020: Tao Geoghegan Hart.
    2019: Richard Carapaz.
    2018: Chris Froome.
    2017: Tom Dumoulin.
    2016: Vincenzo Nibali.
    2015: Alberto Contador.

  • 07:43 a. m. - PREVIA
    🚴 ¿Quiénes son los colombianos en carrera?

    Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).
    Egan Bernal (Netcompany INEOS).
    Einer Rubio (Movistar Team).

  • 07:42 a. m. - PREVIA
    🖥️ ¿Y por internet? 📲

    La plataforma DITU y en Caracol Sports, se transmitirá todo lo relacionado con el Giro de Italia 2026.

  • 07:41 a. m. - PREVIA
    📺 ¿Cómo ver por televisión?

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la presentación de equipos del Giro de Italia, desde las 10:00 a.m

  • 07:41 a. m. - PREVIA
    🔴 Vea la presentación de equipos del Giro de Italia, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 07:40 a. m. - PREVIA
    ⌚ ¿A qué hora empieza este evento?

    De acuerdo con la programación del Giro de Italia, la presentación de equipos inicia a las 10:00 a.m. (Hora de Colombia).

  • 07:40 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos al inicio de la 'corsa rosa'!

    No se pierda ni un solo detalle de la presentación de equipos del Giro de Italia 2026, porque le llevaremos lo mejor, minuto a minuto.

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