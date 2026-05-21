Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 12 con Egan Bernal y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 12 con Egan Bernal y Vingegaard

Continúa la acción en el Giro de Italia 2026, esta vez con una jornada entre Imperia y Novi Ligure, con 175 kilómetros de recorrido y dos puertos de tercera categoría.

Por: Caracol Sports 
Actualizado 21 de may, 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en medio del Giro de Italia 2026
  • 05:59 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
    • Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
    • Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
    • Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

  • 05:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ), la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ) y el canal de YouTube de Caracol Sports ( https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams ).

  • 05:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).

  • 05:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?

    Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

  • 05:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

  • 05:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?

    El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.

  • 05:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
  • 05:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.

  • 05:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 12
    Perfil y altimetría de la etapa 12 del Giro de Italia 2026.

  • 05:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Simon Yates.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Primoz Roglic.
    • 2022: Jai Hhindley.
    • 2021: Egan Bernal.
  • 05:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

  • 05:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Imperia y termina en Novi Ligure, ubicados en territorio italiano.

  • 05:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 175 kilómetros.

  • 05:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:15 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:15 p.m. (Hora de Italia).

  • 05:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 12 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

