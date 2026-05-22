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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 13 con Egan Bernal y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 13 con Egan Bernal y Vingegaard

Antes de que vuelva a aparecer la alta montaña, esta jornada del Giro de Italia presenta 189 kilómetros, un puerto de cuarta y otro de tercera categoría, entre Alessandria y Verbania.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 22 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Giro de Italia 2026
REFRESCAR
  • 06:30 a. m. - A 162 KM DE LA META
    🔴 ¿Se armó la fuga?

    Un total de 12 ciclistas aceleraron, se fueron adelante y buscan alejarse del pelotón.

    • Publicidad

  • 06:29 a. m. - A 170 KM DE LA META
    🔴 Problemas para el líder de la carrera

    Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) sufrió un pinchazo.

  • 06:28 a. m. - A 178 KM DE LA META
    🔴 Dos equipos se pusieron a trabajar

    Netcompany INEOS y Lidl - Trek se pusieron al frente del grupo.

  • 06:27 a. m. - A 180 KM DE LA META
    🔴 Primeros movimientos en el pelotón

    Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates - XRG), Jonathan Milan (Lidl - Trek) y Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) aceleraron en busca de armar la fuga.

  • 06:26 a. m. - ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¡Empezó la jornada!

    Después del inicio neutralizado, se dará vía libre al pelotón.

  • 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
    • Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Montaña: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
  • 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 12

    1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 48h 10' 38''
    2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 33''
    3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 2' 03''
    4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 30''
    5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 50''
    6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 12''
    7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 34''
    8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 40''
    9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 42''
    10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 4' 15"
    11. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 4' 20''
    12. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 51''
    13. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 54''
    14. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 33''
    15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 45''

  • 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
    • Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
    • Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
    • Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
  • 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

  • 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?

    Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?

    El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.

  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.

  • 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 13
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 13 del Giro de Italia 2026

  • 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Simon Yates.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Primoz Roglic.
    • 2022: Jai Hhindley.
    • 2021: Egan Bernal.
  • 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

  • 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Alessandria y termina en Verbania, ubicados en territorio italiano.

  • 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 189 kilómetros.

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:55 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:55 p.m. (Hora de Italia).

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 13 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

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