🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 13 con Egan Bernal y Vingegaard

06:30 a. m. - A 162 KM DE LA META 🔴 ¿Se armó la fuga? Un total de 12 ciclistas aceleraron, se fueron adelante y buscan alejarse del pelotón.

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06:29 a. m. - A 170 KM DE LA META 🔴 Problemas para el líder de la carrera Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) sufrió un pinchazo.

06:28 a. m. - A 178 KM DE LA META 🔴 Dos equipos se pusieron a trabajar Netcompany INEOS y Lidl - Trek se pusieron al frente del grupo.

06:27 a. m. - A 180 KM DE LA META 🔴 Primeros movimientos en el pelotón Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates - XRG), Jonathan Milan (Lidl - Trek) y Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) aceleraron en busca de armar la fuga.

06:26 a. m. - ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¡Empezó la jornada! Después del inicio neutralizado, se dará vía libre al pelotón.

06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Portadores de las camisetas de líderes General: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).

Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious). Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe). Montaña: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 12 1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 48h 10' 38''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 33''

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 2' 03''

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 30''

5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 50''

6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 12''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 34''

8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 40''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 42''

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 4' 15"

11. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 4' 20''

12. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 51''

13. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 54''

14. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 33''

15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 45''

06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Ganadores de las etapas Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Etapa 2 : Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).

: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).

Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).

Davide Ballerini (XDS Astana Team). Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).

Filippo Ganna (Netcompany INEOS). Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).

06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲 Desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 📺 ¿Dónde ver por televisión? La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).

06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'? Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago? El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.

06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia? Einer Rubio (Movistar Team).

Egan Bernal (Netcompany INEOS).

06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.

06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 13

06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Simon Yates.

Simon Yates. 2024: Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar. 2023: Primoz Roglic.

Primoz Roglic. 2022: Jai Hhindley.

Jai Hhindley. 2021: Egan Bernal.

06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Alessandria y termina en Verbania, ubicados en territorio italiano.

06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 189 kilómetros.

06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA 🕣 ¿A qué hora empieza la fracción? El inicio de la competencia está programado para las 5:55 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:55 p.m. (Hora de Italia).