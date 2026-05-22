🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 13 con Egan Bernal y Vingegaard

Un total de 12 ciclistas aceleraron, se fueron adelante y buscan alejarse del pelotón.
- 06:30 a. m. - A 162 KM DE LA META🔴 ¿Se armó la fuga?
- 06:29 a. m. - A 170 KM DE LA META🔴 Problemas para el líder de la carrera
Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) sufrió un pinchazo.
- 06:28 a. m. - A 178 KM DE LA META🔴 Dos equipos se pusieron a trabajar
Netcompany INEOS y Lidl - Trek se pusieron al frente del grupo.
- 06:27 a. m. - A 180 KM DE LA META🔴 Primeros movimientos en el pelotón
Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates - XRG), Jonathan Milan (Lidl - Trek) y Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) aceleraron en busca de armar la fuga.
- 06:26 a. m. - ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¡Empezó la jornada!
Después del inicio neutralizado, se dará vía libre al pelotón.
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
- Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Montaña: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 12
1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 48h 10' 38''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 33''
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 2' 03''
4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 30''
5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 50''
6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 12''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 34''
8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 40''
9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 42''
10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 4' 15"
11. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 4' 20''
12. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 51''
13. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 54''
14. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 33''
15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 45''
- 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
- Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
- Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
- Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
- 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).
- 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?
Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?
El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.
- 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 13
- 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Simon Yates.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Primoz Roglic.
- 2022: Jai Hhindley.
- 2021: Egan Bernal.
- 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Alessandria y termina en Verbania, ubicados en territorio italiano.
- 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 189 kilómetros.
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 5:55 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:55 p.m. (Hora de Italia).
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 13 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 13 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
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