🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 16 con Egan Bernal y Vingegaard

Son 6,7 kilómetros que se correrán de manera neutralizada.
- 06:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Inicio controlado de la fracción
- 06:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Estos son los ascensos de la jornada
KM Ascenso Longitud Avg. % 32.4 Torre 4.7 5.6 43.7 Leontica 3 8.2 54.4 Torre 4.7 5.6 65.7 Leontica 3 8.2 113.2 Carì 11.6 8
- 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Primer retiro del día
Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) puso punto final a su participación en la carrera.
- 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
- Montaña: Jardi Christiaan van der Lee (EF Education - EasyPost).
- 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 15
1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 59h 12' 56''
2. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 2' 26''
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 2' 50''
4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 3' 03''
5. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 3' 43''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 4' 22''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 4' 46''
8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 5' 22''
9. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 5' 41''
10. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 6' 13''
11. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) – a 6' 58''
12. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 7' 30''
- 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
- Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
- Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
- Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
- Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).
- Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).
- 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ), la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).
- 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?
Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?
El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.
- 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.
- 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 16
- 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Simon Yates.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Primoz Roglic.
- 2022: Jai Hhindley.
- 2021: Egan Bernal.
- 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Bellinzona y termina en Carì, ubicados en territorio italiano.
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 113 kilómetros.
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de Italia).
- 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 16 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
