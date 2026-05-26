Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 16 con Egan Bernal y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 16 con Egan Bernal y Vingegaard

Después de una jornada de descanso, regresa la acción en el Giro de Italia 2026, con 113 kilómetros, dos puertos de tercera, dos de segunda y final en alto, entre Bellinzona y Carì.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 26 de may, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Giro de Italia 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 06:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Inicio controlado de la fracción

    Son 6,7 kilómetros que se correrán de manera neutralizada.

    • Publicidad

  • 06:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Estos son los ascensos de la jornada
    KMAscensoLongitudAvg. %
    32.4Torre4.75.6
    43.7Leontica38.2
    54.4Torre4.75.6
    65.7Leontica38.2
    113.2Carì11.68
  • 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Primer retiro del día

    Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) puso punto final a su participación en la carrera.

  • 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
    • Montaña: Jardi Christiaan van der Lee (EF Education - EasyPost).
  • 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 15

    1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 59h 12' 56''
    2. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 2' 26''
    3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 2' 50''
    4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 3' 03''
    5. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 3' 43''
    6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 4' 22''
    7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 4' 46''
    8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 5' 22''
    9. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 5' 41''
    10. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 6' 13''
    11. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) – a 6' 58''
    12. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 7' 30''

  • 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
    • Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
    • Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
    • Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
    • Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).
    • Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).
  • 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ), la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

  • 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?

    Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?

    El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.

  • 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
  • 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.

  • 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 16
    Perfil y altimetría de la etapa 16 del Giro de Italia 2026.
    Perfil y altimetría de la etapa 16 del Giro de Italia 2026
    Procycling Stats.

  • 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Simon Yates.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Primoz Roglic.
    • 2022: Jai Hhindley.
    • 2021: Egan Bernal.
  • 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

  • 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Bellinzona y termina en Carì, ubicados en territorio italiano.

  • 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 113 kilómetros.

  • 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de Italia).

  • 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 16 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad