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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 18 con Egan Bernal y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 18 con Egan Bernal y Vingegaard

Los ascensos siguen apareciendo en el Giro de Italia 2026, con un puerto de tercera y otro de cuarta, a lo largo de los 171 kilómetros, entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 28 de may, 2026
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Egan Bernal, Felix Gall y Thymen Arensman en el Giro de Italia 2026
Egan Bernal, Felix Gall y Thymen Arensman en el Giro de Italia 2026
Getty Images
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  • 07:11 a. m. - A 145 KM DE LA META
    🔴 Tobias Lund Andresen y Filippo Ganna se quedaron

    El ritmo que está poniendo el grupo principal, sumado a unos pequeños ascensos, complicaron la vida de más de uno.

    • Publicidad

  • 07:10 a. m. - A 147 KM DE LA META
    🔴 Afonso Eulálio sufre

    El portugués del Bahrain - Victorious, quien fue portador de la 'maglia rosa' y es el mejor joven, está a cola de pelotón.

  • 07:09 a. m. - A 168 KM DE LA META
    🔴 El pelotón no ha permitido que se arme la fuga

    Filippo Magli, Sean Flynn, Diego Pablo Sevilla, Johan Jacobs, Matyáš Kopecký, Robert Stannard e Iván García Cortina lo intentaron, pero fueron controlados.

  • 06:39 a. m. - A 168 KM DE LA META
    🔴 ¡Ya se dio vía libre!

    Primeros movimientos en el grupo y hay ataques para armar la fuga.

  • 06:38 a. m. - A 169 KM DE LA META
    🔴 ¿Qué pasó con Simone Consonni?

    El ciclista italiano del Lidl - Trek no está en el pelotón.

  • 06:38 a. m. - A 169 KM DE LA META
    🔴 Empezaron los problemas para algunos

    Jensen Plowright (Alpecin - Premier Tech) y Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM Team) sufrieron dificultades mecánicas.

  • 06:36 a. m. - ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 El clima, un factor clave

    De arranque, el pelotón rodará bajo una temperatura de 31 grados centígrados.

  • 06:36 a. m. - ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Inicio neutralizado

    Son 10,2 kilómetros de manera controlada.

  • 06:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Estas son las subidas del día
    KMAscensoDistanciaPromedio. %
    24.9Civezzano4.96.2
    30.4Madrano2.65.1
    85.9Fastro3.23.9
    134.6Combai1.96.2
    159.4Muro di Ca' del Poggio1.111.3
  • 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Puntos: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
    • Montaña: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).
  • 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 17

    1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 66h 57' 14''
    2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''
    3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''
    4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''
    5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''
    6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''
    7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''
    8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''
    9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 8' 34''
    10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''
    11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''

  • 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
    • Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
    • Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
    • Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
    • Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).
    • Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).
    • Etapa 16: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 17: Michael Valgren (EF Education - EasyPost).
  • 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ), la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ) y el canal de YouTube de Caracol Sports ( https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams ).

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?

    Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

  • 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?

    El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.

  • 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?Einer Rubio (Movistar Team). Egan Bernal (Netcompany INEOS).
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
  • 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.

  • 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 18
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 18 del Giro de Italia 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 18 del Giro de Italia 2026
    ProCycling Stats

  • 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Simon Yates.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Primoz Roglic.
    • 2022: Jai Hhindley.
    • 2021: Egan Bernal.
  • 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

  • 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Fai della Paganella y termina en Pieve di Soligo, ubicados en territorio italiano.

  • 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 171 kilómetros.

  • 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:30 p.m. (Hora de Italia).

  • 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 18 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

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