🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 18 con Egan Bernal y Vingegaard

07:11 a. m. - A 145 KM DE LA META 🔴 Tobias Lund Andresen y Filippo Ganna se quedaron El ritmo que está poniendo el grupo principal, sumado a unos pequeños ascensos, complicaron la vida de más de uno.

Publicidad

07:10 a. m. - A 147 KM DE LA META 🔴 Afonso Eulálio sufre El portugués del Bahrain - Victorious, quien fue portador de la 'maglia rosa' y es el mejor joven, está a cola de pelotón.

07:09 a. m. - A 168 KM DE LA META 🔴 El pelotón no ha permitido que se arme la fuga Filippo Magli, Sean Flynn, Diego Pablo Sevilla, Johan Jacobs, Matyáš Kopecký, Robert Stannard e Iván García Cortina lo intentaron, pero fueron controlados.

06:39 a. m. - A 168 KM DE LA META 🔴 ¡Ya se dio vía libre! Primeros movimientos en el grupo y hay ataques para armar la fuga.

06:38 a. m. - A 169 KM DE LA META 🔴 ¿Qué pasó con Simone Consonni? El ciclista italiano del Lidl - Trek no está en el pelotón.

06:38 a. m. - A 169 KM DE LA META 🔴 Empezaron los problemas para algunos Jensen Plowright (Alpecin - Premier Tech) y Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM Team) sufrieron dificultades mecánicas.

06:36 a. m. - ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 El clima, un factor clave De arranque, el pelotón rodará bajo una temperatura de 31 grados centígrados.

06:36 a. m. - ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Inicio neutralizado Son 10,2 kilómetros de manera controlada.

06:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Estas son las subidas del día KM Ascenso Distancia Promedio. % 24.9 Civezzano 4.9 6.2 30.4 Madrano 2.6 5.1 85.9 Fastro 3.2 3.9 134.6 Combai 1.9 6.2 159.4 Muro di Ca' del Poggio 1.1 11.3

06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Portadores de las camisetas de líderes General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Puntos: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).

Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious). Montaña: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).

06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 17 1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 66h 57' 14''

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''

5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''

6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''

8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''

9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 8' 34''

10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''

06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Ganadores de las etapas Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).

Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).

Davide Ballerini (XDS Astana Team). Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).

Filippo Ganna (Netcompany INEOS). Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).

Alec Segaert (Bahrain Victorius). Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).

Alberto Bettiol (XDS Astana Team). Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).

Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). Etapa 16: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Etapa 17: Michael Valgren (EF Education - EasyPost).

06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲 Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ), la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ) y el canal de YouTube de Caracol Sports ( https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams ).

06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 📺 ¿Dónde ver por televisión? La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).

06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'? Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago? El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.

06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?Einer Rubio (Movistar Team). Egan Bernal (Netcompany INEOS). Einer Rubio (Movistar Team).

Egan Bernal (Netcompany INEOS).

06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.

06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 18 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 18 del Giro de Italia 2026 ProCycling Stats

06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Simon Yates.

Simon Yates. 2024: Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar. 2023: Primoz Roglic.

Primoz Roglic. 2022: Jai Hhindley.

Jai Hhindley. 2021: Egan Bernal.

06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Fai della Paganella y termina en Pieve di Soligo, ubicados en territorio italiano.

06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 171 kilómetros.

06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 🕣 ¿A qué hora empieza la fracción? El inicio de la competencia está programado para las 6:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:30 p.m. (Hora de Italia).