🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 18 con Egan Bernal y Vingegaard

El ritmo que está poniendo el grupo principal, sumado a unos pequeños ascensos, complicaron la vida de más de uno.
- 07:11 a. m. - A 145 KM DE LA META🔴 Tobias Lund Andresen y Filippo Ganna se quedaron
- 07:10 a. m. - A 147 KM DE LA META🔴 Afonso Eulálio sufre
El portugués del Bahrain - Victorious, quien fue portador de la 'maglia rosa' y es el mejor joven, está a cola de pelotón.
- 07:09 a. m. - A 168 KM DE LA META🔴 El pelotón no ha permitido que se arme la fuga
Filippo Magli, Sean Flynn, Diego Pablo Sevilla, Johan Jacobs, Matyáš Kopecký, Robert Stannard e Iván García Cortina lo intentaron, pero fueron controlados.
- 06:39 a. m. - A 168 KM DE LA META🔴 ¡Ya se dio vía libre!
Primeros movimientos en el grupo y hay ataques para armar la fuga.
- 06:38 a. m. - A 169 KM DE LA META🔴 ¿Qué pasó con Simone Consonni?
El ciclista italiano del Lidl - Trek no está en el pelotón.
- 06:38 a. m. - A 169 KM DE LA META🔴 Empezaron los problemas para algunos
Jensen Plowright (Alpecin - Premier Tech) y Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM Team) sufrieron dificultades mecánicas.
- 06:36 a. m. - ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 El clima, un factor clave
De arranque, el pelotón rodará bajo una temperatura de 31 grados centígrados.
- 06:36 a. m. - ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Inicio neutralizado
Son 10,2 kilómetros de manera controlada.
- 06:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Estas son las subidas del día
KM Ascenso Distancia Promedio. % 24.9 Civezzano 4.9 6.2 30.4 Madrano 2.6 5.1 85.9 Fastro 3.2 3.9 134.6 Combai 1.9 6.2 159.4 Muro di Ca' del Poggio 1.1 11.3
- 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Puntos: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
- Montaña: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).
- 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 17
1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 66h 57' 14''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''
5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''
6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''
8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''
9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 8' 34''
10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''
11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''
- 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
- Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
- Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
- Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
- Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).
- Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).
- Etapa 16: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 17: Michael Valgren (EF Education - EasyPost).
- 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ), la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ) y el canal de YouTube de Caracol Sports ( https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams ).
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?
Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?
El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?Einer Rubio (Movistar Team). Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 18
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Simon Yates.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Primoz Roglic.
- 2022: Jai Hhindley.
- 2021: Egan Bernal.
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Fai della Paganella y termina en Pieve di Soligo, ubicados en territorio italiano.
- 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 171 kilómetros.
- 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:30 p.m. (Hora de Italia).
- 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 18 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
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