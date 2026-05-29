🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 19 con Egan Bernal y Vingegaard

1. Einer Rubio (Movistar Team) - 12 puntos.
2. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 8 puntos.
3. Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) - 5 puntos.
4. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) - 3 puntos.
5. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 1 punto.
- 08:21 a. m. - A 72 KM DE LA META🔴 Resultados del Sprint | Palafavera (78.2 km)
1. Einer Rubio (Movistar Team) - 12 puntos.
- 08:20 a. m. - A 76 KM DE LA META🔴 Resultados del KOM Sprint (2) Coi (72.9 km)
1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 18 puntos.
2. Einer Rubio (Movistar Team) - 8 puntos.
3. Jardi Christiaan van der Lee (EF Education - EasyPost) - 6 puntos.
4. Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) - 4 puntos.
5. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) - 2 puntos.
6. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - 1 punto.
- 08:18 a. m. - A 79 KM DE LA META🔴 Afonso Eulálio sufre
Los duros ascensos del día hacen que el corredor del Bahrain - Victorious se quede.
- 08:17 a. m. - A 80 KM DE LA META🔴 Atacaron dos y se fueron
Einer Rubio y Giulio Cicconne aceleraron y lograron irse en solitario.
- 08:16 a. m. - A 89 KM DE LA META🔴 Resultados del KOM Sprint (1) Passo Duran (58.7 km)
1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 40 puntos.
2. Jardi Christiaan van der Lee (EF Education - EasyPost) - 18 puntos.
3. Einer Rubio (Movistar Team) - 12 puntos.
4. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - 9 puntos.
5. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 6 puntos.
6. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - 4 puntos.
7. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 2 puntos.
8. Alberto Bettiol (XDS Astana Team) - 1 punto.
- 07:05 a. m. - A 102 KM DE LA META🔴 Un total 23 ciclistas intentan irse
En busca de armar la fuga, poco a poco, se alejan del pelotón.
- 07:04 a. m. - A 120 KM DE LA META🔴 Problemas mecánicos para varios
Rémy Rochas (Groupama - FDJ United) y Matteo Sobrero (Lidl - Trek) presentaron dificultades en sus bicicletas.
- 07:03 a. m. - A 125 KM DE LA META🔴 Caída de Mark Donovan
El británico del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team se fue al suelo, tras un enredón.
- 07:02 a. m. - A 127 KM DE LA META🔴 ¡Jhonatan Narváez se retiró!
El ganador de tres etapas en esta 'corsa rosa' dijo 'no más' y puso pie en tierra.
- 07:01 a. m. - A 151 KM DE LA META🔴 Múltiples ataques en el pelotón
Primeros movimientos, en busca de armar la fuga.
- 06:59 a. m. - ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Egan Bernal en el carro de equipo
Desde el Netcompany INEOS ayudan al colombiano a ultimar detalles.
- 06:57 a. m. - ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Problemas mecánicos para Ben O'Connor
El ciclista del Team Jayco AlUla sufrió dificultades, pero las pudo resolver pronto.
- 06:56 a. m. - ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Inicio neutralizado
Son 9 kilómetros de manera controlada.
- 06:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Primeros abandonos de la jornada
Michael Valgren (EF Education - EasyPost) y James Shaw (EF Education - EasyPost) no tomaron la partida.
- 06:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
- Montaña: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).
- 06:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 18
1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 70h 44' 04''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''
5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''
6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''
8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''
9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 8' 34''
10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''
11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''
- 06:47 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
- Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
- Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
- Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
- Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).
- Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).
- Etapa 16: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 17: Michael Valgren (EF Education - EasyPost).
- Etapa 18: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).
- 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:44 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?
Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.
- 06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?
El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.
- 06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 06:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.
- 06:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19
- 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Simon Yates.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Primoz Roglic.
- 2022: Jai Hhindley.
- 2021: Egan Bernal.
- 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inició en Feltre y termina en Alleghe (Piani di Pezzè), ubicados en territorio italiano.
- 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 151 kilómetros.
- 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?
El inicio de la competencia se dio a las 5:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:45 p.m. (Hora de Italia).
- 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 19 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
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