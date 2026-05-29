🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 19 con Egan Bernal y Vingegaard

08:21 a. m. - A 72 KM DE LA META 🔴 Resultados del Sprint | Palafavera (78.2 km) 1. Einer Rubio (Movistar Team) - 12 puntos.

2. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 8 puntos.

3. Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) - 5 puntos.

4. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) - 3 puntos.

5. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 1 punto.

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08:20 a. m. - A 76 KM DE LA META 🔴 Resultados del KOM Sprint (2) Coi (72.9 km) 1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 18 puntos.

2. Einer Rubio (Movistar Team) - 8 puntos.

3. Jardi Christiaan van der Lee (EF Education - EasyPost) - 6 puntos.

4. Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) - 4 puntos.

5. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) - 2 puntos.

6. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - 1 punto.

08:18 a. m. - A 79 KM DE LA META 🔴 Afonso Eulálio sufre Los duros ascensos del día hacen que el corredor del Bahrain - Victorious se quede.

08:17 a. m. - A 80 KM DE LA META 🔴 Atacaron dos y se fueron Einer Rubio y Giulio Cicconne aceleraron y lograron irse en solitario.

08:16 a. m. - A 89 KM DE LA META 🔴 Resultados del KOM Sprint (1) Passo Duran (58.7 km) 1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 40 puntos.

2. Jardi Christiaan van der Lee (EF Education - EasyPost) - 18 puntos.

3. Einer Rubio (Movistar Team) - 12 puntos.

4. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - 9 puntos.

5. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 6 puntos.

6. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - 4 puntos.

7. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 2 puntos.

8. Alberto Bettiol (XDS Astana Team) - 1 punto.

07:05 a. m. - A 102 KM DE LA META 🔴 Un total 23 ciclistas intentan irse En busca de armar la fuga, poco a poco, se alejan del pelotón.

07:04 a. m. - A 120 KM DE LA META 🔴 Problemas mecánicos para varios Rémy Rochas (Groupama - FDJ United) y Matteo Sobrero (Lidl - Trek) presentaron dificultades en sus bicicletas.

07:03 a. m. - A 125 KM DE LA META 🔴 Caída de Mark Donovan El británico del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team se fue al suelo, tras un enredón.

07:02 a. m. - A 127 KM DE LA META 🔴 ¡Jhonatan Narváez se retiró! El ganador de tres etapas en esta 'corsa rosa' dijo 'no más' y puso pie en tierra.

07:01 a. m. - A 151 KM DE LA META 🔴 Múltiples ataques en el pelotón Primeros movimientos, en busca de armar la fuga.

06:59 a. m. - ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Egan Bernal en el carro de equipo Desde el Netcompany INEOS ayudan al colombiano a ultimar detalles.

06:57 a. m. - ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Problemas mecánicos para Ben O'Connor El ciclista del Team Jayco AlUla sufrió dificultades, pero las pudo resolver pronto.

06:56 a. m. - ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Inicio neutralizado Son 9 kilómetros de manera controlada.

06:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Primeros abandonos de la jornada Michael Valgren (EF Education - EasyPost) y James Shaw (EF Education - EasyPost) no tomaron la partida.

06:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Portadores de las camisetas de líderes General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).

Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious). Montaña: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).

06:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 18 1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 70h 44' 04''

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''

5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''

6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''

8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''

9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 8' 34''

10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''

06:47 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Ganadores de las etapas Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).

Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).

Davide Ballerini (XDS Astana Team). Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).

Filippo Ganna (Netcompany INEOS). Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).

Alec Segaert (Bahrain Victorius). Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).

Alberto Bettiol (XDS Astana Team). Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).

Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). Etapa 16: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Etapa 17: Michael Valgren (EF Education - EasyPost).

Michael Valgren (EF Education - EasyPost). Etapa 18: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲 Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 📺 ¿Dónde ver por televisión? La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).

06:44 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'? Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago? El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.

06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia? Einer Rubio (Movistar Team).

Egan Bernal (Netcompany INEOS).

06:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.

06:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19 del Giro de Italia 2026 ProCycling Stats

06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Simon Yates.

Simon Yates. 2024: Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar. 2023: Primoz Roglic.

Primoz Roglic. 2022: Jai Hhindley.

Jai Hhindley. 2021: Egan Bernal.

06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inició en Feltre y termina en Alleghe (Piani di Pezzè), ubicados en territorio italiano.

06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 151 kilómetros.

06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA 🕣 ¿A qué hora empezó la fracción? El inicio de la competencia se dio a las 5:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:45 p.m. (Hora de Italia).