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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 19 con Egan Bernal y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 19 con Egan Bernal y Vingegaard

Se corre la etapa reina del Giro de Italia 2026, entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), con un recorrido de 151 kilómetros, cuatro puertos de segunda, uno de primera, uno especial y final en alto.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 29 de may, 2026
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Egan Bernal, Jonas Vingegaard y Jai Hindley, entre los favoritos del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, Jonas Vingegaard y Jai Hindley, entre los favoritos del Giro de Italia 2026
Getty Images
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  • 08:21 a. m. - A 72 KM DE LA META
    🔴 Resultados del Sprint | Palafavera (78.2 km)

    1. Einer Rubio (Movistar Team) - 12 puntos.
    2. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 8 puntos.
    3. Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) - 5 puntos.
    4. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) - 3 puntos.
    5. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 1 punto.

    • Publicidad

  • 08:20 a. m. - A 76 KM DE LA META
    🔴 Resultados del KOM Sprint (2) Coi (72.9 km)

    1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 18 puntos.
    2. Einer Rubio (Movistar Team) - 8 puntos.
    3. Jardi Christiaan van der Lee (EF Education - EasyPost) - 6 puntos.
    4. Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) - 4 puntos.
    5. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) - 2 puntos.
    6. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - 1 punto.

  • 08:18 a. m. - A 79 KM DE LA META
    🔴 Afonso Eulálio sufre

    Los duros ascensos del día hacen que el corredor del Bahrain - Victorious se quede.

  • 08:17 a. m. - A 80 KM DE LA META
    🔴 Atacaron dos y se fueron

    Einer Rubio y Giulio Cicconne aceleraron y lograron irse en solitario.

  • 08:16 a. m. - A 89 KM DE LA META
    🔴 Resultados del KOM Sprint (1) Passo Duran (58.7 km)

    1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 40 puntos.
    2. Jardi Christiaan van der Lee (EF Education - EasyPost) - 18 puntos.
    3. Einer Rubio (Movistar Team) - 12 puntos.
    4. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - 9 puntos.
    5. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 6 puntos.
    6. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - 4 puntos.
    7. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 2 puntos.
    8. Alberto Bettiol (XDS Astana Team) - 1 punto.

  • 07:05 a. m. - A 102 KM DE LA META
    🔴 Un total 23 ciclistas intentan irse

    En busca de armar la fuga, poco a poco, se alejan del pelotón.

  • 07:04 a. m. - A 120 KM DE LA META
    🔴 Problemas mecánicos para varios

    Rémy Rochas (Groupama - FDJ United) y Matteo Sobrero (Lidl - Trek) presentaron dificultades en sus bicicletas.

  • 07:03 a. m. - A 125 KM DE LA META
    🔴 Caída de Mark Donovan

    El británico del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team se fue al suelo, tras un enredón.

  • 07:02 a. m. - A 127 KM DE LA META
    🔴 ¡Jhonatan Narváez se retiró!

    El ganador de tres etapas en esta 'corsa rosa' dijo 'no más' y puso pie en tierra.

  • 07:01 a. m. - A 151 KM DE LA META
    🔴 Múltiples ataques en el pelotón

    Primeros movimientos, en busca de armar la fuga.

  • 06:59 a. m. - ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Egan Bernal en el carro de equipo

    Desde el Netcompany INEOS ayudan al colombiano a ultimar detalles.

  • 06:57 a. m. - ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Problemas mecánicos para Ben O'Connor

    El ciclista del Team Jayco AlUla sufrió dificultades, pero las pudo resolver pronto.

  • 06:56 a. m. - ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Inicio neutralizado

    Son 9 kilómetros de manera controlada.

  • 06:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Primeros abandonos de la jornada

    Michael Valgren (EF Education - EasyPost) y James Shaw (EF Education - EasyPost) no tomaron la partida.

  • 06:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
    • Montaña: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).
  • 06:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 18

    1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 70h 44' 04''
    2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''
    3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''
    4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''
    5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''
    6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''
    7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''
    8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''
    9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 8' 34''
    10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''
    11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''

  • 06:47 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
    • Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
    • Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
    • Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
    • Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).
    • Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).
    • Etapa 16: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 17: Michael Valgren (EF Education - EasyPost).
    • Etapa 18: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
  • 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

  • 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:44 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?

    Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

  • 06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

  • 06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?

    El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.

  • 06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
  • 06:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.

  • 06:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19 del Giro de Italia 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 19 del Giro de Italia 2026
    ProCycling Stats

  • 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Simon Yates.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Primoz Roglic.
    • 2022: Jai Hhindley.
    • 2021: Egan Bernal.
  • 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

  • 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inició en Feltre y termina en Alleghe (Piani di Pezzè), ubicados en territorio italiano.

  • 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 151 kilómetros.

  • 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?

    El inicio de la competencia se dio a las 5:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:45 p.m. (Hora de Italia).

  • 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 19 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

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