🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Egan Bernal y Vingegaard

🚀 A wedding proposal, and a podium so far for the Rockets. What will they offer today? #GirodItalia pic.twitter.com/peZ9qAAbTz— Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2026
- 06:46 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Las curiosidades no paran en la 'corsa rosa'
- 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Egan Bernal, la sensación en territorio italiano
Pippo, Egan, e tifosi 💞 #Giroditalia pic.twitter.com/u0KjD8rrwI— Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2026
- 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Favoritos a la victoria del día, según la 'corsa rosa'
- 06:44 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los ciclistas se dirigen al punto de partida
Falta poco para que empiece la acción en esta 'corsa rosa'.
- 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Baja sensible en el Team Visma | Lease a Bike
Wilco Kelderman no tomará la partida este martes.
- 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
- Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Jóvenes: Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG).
- Montaña: Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
- 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
- Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).
- 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA EN VIVO
- 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?
Las primeras tres etapas serán en Bulgaria; posteriormente, Italia recibirá la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.
- 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando se impuso sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal derrotó Damiano Caruso y Simon Yates.
- 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4
- 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Simon Yates.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Primoz Roglic.
- 2023: Jai Hhindley.
- 2022: Egan Bernal.
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Catanzaro y termina en Cosenza, ubicados en territorio italiano.
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 138 kilómetros.
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de Italia).
- 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
