Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Egan Bernal y Vingegaard
🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Egan Bernal y Vingegaard

Después de una jornada de descanso, regresó la acción al Giro de Italia 2026, con un recorrido de 138 kilómetros y un puerto de segunda categoría, entre Catanzaro y Cosenza.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 12 de may, 2026
Egan Bernal y Jonas Vingegaard, dos de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
Egan Bernal y Jonas Vingegaard, dos de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
  • 06:46 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Las curiosidades no paran en la 'corsa rosa'

  • 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Egan Bernal, la sensación en territorio italiano

  • 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Favoritos a la victoria del día, según la 'corsa rosa'

  • 06:44 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los ciclistas se dirigen al punto de partida

    Falta poco para que empiece la acción en esta 'corsa rosa'.

  • 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Baja sensible en el Team Visma | Lease a Bike

    Wilco Kelderman no tomará la partida este martes.

  • 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
    • Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Jóvenes: Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG).
    • Montaña: Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
  • 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
    • Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
  • 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

  • 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA EN VIVO
  • 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?

    Las primeras tres etapas serán en Bulgaria; posteriormente, Italia recibirá la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

  • 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

  • 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
  • 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando se impuso sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal derrotó Damiano Caruso y Simon Yates.

  • 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4
    Perfil y altimetría de la etapa 4 del Giro de Italia 2026.
    Procycling Stats,

  • 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Simon Yates.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Primoz Roglic.
    • 2023: Jai Hhindley.
    • 2022: Egan Bernal.
  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Catanzaro y termina en Cosenza, ubicados en territorio italiano.

  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 138 kilómetros.

  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de Italia).

  • 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

