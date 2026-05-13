Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Egan Bernal y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Egan Bernal y Vingegaard

La montaña vuelve a poner a prueba al pelotón en el Giro de Italia 2026, con un recorrido de 203 kilómetros, un puerto de segunda y otro de tercera categoría, entre Praia a Mare y Potenza.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 13 de may, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, es uno de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, es uno de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 04:32 a. m. - VEA LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA EN VIVO
    PLAYER - DK - ETAPA 5 - 13 DE MAYO

    • Publicidad

  • 06:15 a. m. - A 187 KM DE LA META
    🔴 Jan Christen movió la carrera

    El suizo del UAE Team Emirates - XRG aceleró.

  • 06:15 a. m. - A 188 KM DE LA META
    🔴 Joshua Giddings sufre

    Los arrancones hicieron que el británico se quedara en el fondo del pelotón.

  • 06:14 a. m. - A 189 KM DE LA META
    🔴 Gianmarco Garofoli aceleró

    El corredor del Soudal Quick-Step quiere armar la fuga.

  • 06:13 a. m. - A 190 KM DE LA META
    🔴 Samuele Battistella la pasa mal

    El italiano del EF Education - EasyPost sufre y se queda del pelotón.

  • 06:12 a. m. - A 191 KM DE LA META
    🔴 Filippo Ganna marca el paso

    El italiano del Netcompany INEOS se ubicó adelante y aceleró en el grupo principal.

  • 06:12 a. m. - A 192 KM DE LA META
    🔴 Martin Marcellusi aceleró

    El italiano del Bardiani CSF 7 Saber atacó desde el pelotón.

  • 06:10 a. m. - A 193 KM DE LA META
    🔴 La lluvia, gran protagonista

    Empezaron a caer gotas en la carretera y aparecen las chaquetas.

  • 06:10 a. m. - A 195 KM DE LA META
    🔴 Team Visma | Lease a Bike puso orden

    El equipo neerlandés se ubicó adelante y marcó el paso del grupo.

  • 06:09 a. m. - A 199 KM DE LA META
    🔴 Otro que lo intentó fue Matyáš Kopecký

    El checo del Unibet Rose Rockets aceleró, pero fue controlado por el pelotón.

  • 06:09 a. m. - A 200 KM DE LA META
    🔴 Ahora, el turno fue para Sjoerd Bax

    El ciclista del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team arrancó, pero fue neutralizado.

  • 06:08 a. m. - A 203 KM DE LA META
    🔴 Luca Paletti lo intentó

    El corredor del Bardiani CSF 7 Saber aceleró e intentó irse en solitario, pero fue cazado.

  • 06:08 a. m. - A 203 KM DE LA META
    🔴 ¡Empezó de manera oficial!

    Se dio vía libre y ya se presentaron los primeros movimientos.

  • 06:07 a. m. - ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Antes del inicio oficial ya hay problemas

    Matyáš Kopecký, del Unibet Rose Rockets, presentó dificultades mecánicas.

  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Arranque neutralizado

    Son 5,9 kilómetros de manera controlada.

  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¡Falta poco para que empiece la acción!

    Los corredores se dirigen hacia la línea de salida.

  • 06:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 El viento, otro ítem determinante

    La velocidad del viento es de 9 kilómetros por hora, en dirección sur.

  • 06:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 La temperatura, un factor importante

    De arranque hace 20 grados centígrados.

  • 06:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Primer retiro del día

    Milan Menten (Lotto Intermarché) no tomará la partida de la jornada.

  • 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Todos los abandonos en lo que va de la 'corsa rosa'
    #RiderTypeStage
    10 DE LIE ArnaudDNFStage 4
    9 GROVES KadenDNFStage 4
    8 KELDERMAN WilcoDNSStage 4
    7 VENDRAME AndreaDNSStage 3
    6 YATES AdamDNSStage 3
    5 BUITRAGO SantiagoDNFStage 2
    4 HOLTER ÅdneDNFStage 2
    3 SOLER MarcDNFStage 2
    2 VINE JayDNFStage 2
    1 MOSCHETTI MatteoDNSStage 2
  • 06:02 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Estos son los ascensos del día
    KMClimbLengthAvg. %
    27.5Prestieri134.6
    39.2Monte Misciarolara6.83.8
    145.4Viggiano5.25.59
    154.9Montagna Grande di Viggiano6.69.2
  • 04:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).
    • Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Jóvenes: Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG).
    • Montaña: Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
  • 04:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 4

    1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 16h 18' 51''
    2. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 4''
    3. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 4''
    4. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 4''
    5. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6''
    6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''
    7. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 10''
    8. Enric Mas (Movistar Team) - a 10''
    9. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 10''
    10. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 10''

  • 04:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
    • Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
  • 04:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ), la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ) y el canal de YouTube de Caracol Sports ( https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams ).

  • 04:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).

  • 04:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?

    Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

  • 04:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

  • 04:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
  • 04:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando se impuso sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal derrotó a Damiano Caruso y Simon Yates.

  • 04:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5
    Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 5 del Giro de Italia 2026
    Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 5 del Giro de Italia 2026
    ProCycling Stats

  • 04:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Simon Yates.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Primoz Roglic.
    • 2022: Jai Hhindley.
    • 2021: Egan Bernal.
  • 04:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

  • 04:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Praia a Mare y termina en Potenza, ubicados en territorio italiano.

  • 04:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 202,9 kilómetros.

  • 04:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:25 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:25 p.m. (Hora de Italia).

  • 04:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad