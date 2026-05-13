🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Egan Bernal y Vingegaard

- 04:32 a. m. - VEA LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA EN VIVO
- 06:15 a. m. - A 187 KM DE LA META🔴 Jan Christen movió la carrera
El suizo del UAE Team Emirates - XRG aceleró.
- 06:15 a. m. - A 188 KM DE LA META🔴 Joshua Giddings sufre
Los arrancones hicieron que el británico se quedara en el fondo del pelotón.
- 06:14 a. m. - A 189 KM DE LA META🔴 Gianmarco Garofoli aceleró
El corredor del Soudal Quick-Step quiere armar la fuga.
- 06:13 a. m. - A 190 KM DE LA META🔴 Samuele Battistella la pasa mal
El italiano del EF Education - EasyPost sufre y se queda del pelotón.
- 06:12 a. m. - A 191 KM DE LA META🔴 Filippo Ganna marca el paso
El italiano del Netcompany INEOS se ubicó adelante y aceleró en el grupo principal.
- 06:12 a. m. - A 192 KM DE LA META🔴 Martin Marcellusi aceleró
El italiano del Bardiani CSF 7 Saber atacó desde el pelotón.
- 06:10 a. m. - A 193 KM DE LA META🔴 La lluvia, gran protagonista
Empezaron a caer gotas en la carretera y aparecen las chaquetas.
- 06:10 a. m. - A 195 KM DE LA META🔴 Team Visma | Lease a Bike puso orden
El equipo neerlandés se ubicó adelante y marcó el paso del grupo.
- 06:09 a. m. - A 199 KM DE LA META🔴 Otro que lo intentó fue Matyáš Kopecký
El checo del Unibet Rose Rockets aceleró, pero fue controlado por el pelotón.
- 06:09 a. m. - A 200 KM DE LA META🔴 Ahora, el turno fue para Sjoerd Bax
El ciclista del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team arrancó, pero fue neutralizado.
- 06:08 a. m. - A 203 KM DE LA META🔴 Luca Paletti lo intentó
El corredor del Bardiani CSF 7 Saber aceleró e intentó irse en solitario, pero fue cazado.
- 06:08 a. m. - A 203 KM DE LA META🔴 ¡Empezó de manera oficial!
Se dio vía libre y ya se presentaron los primeros movimientos.
- 06:07 a. m. - ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Antes del inicio oficial ya hay problemas
Matyáš Kopecký, del Unibet Rose Rockets, presentó dificultades mecánicas.
- 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Arranque neutralizado
Son 5,9 kilómetros de manera controlada.
- 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¡Falta poco para que empiece la acción!
Los corredores se dirigen hacia la línea de salida.
- 06:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 El viento, otro ítem determinante
La velocidad del viento es de 9 kilómetros por hora, en dirección sur.
- 06:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 La temperatura, un factor importante
De arranque hace 20 grados centígrados.
- 06:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Primer retiro del día
Milan Menten (Lotto Intermarché) no tomará la partida de la jornada.
- 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Todos los abandonos en lo que va de la 'corsa rosa'
# Rider Type Stage 10 DE LIE Arnaud DNF Stage 4 9 GROVES Kaden DNF Stage 4 8 KELDERMAN Wilco DNS Stage 4 7 VENDRAME Andrea DNS Stage 3 6 YATES Adam DNS Stage 3 5 BUITRAGO Santiago DNF Stage 2 4 HOLTER Ådne DNF Stage 2 3 SOLER Marc DNF Stage 2 2 VINE Jay DNF Stage 2 1 MOSCHETTI Matteo DNS Stage 2
- 06:02 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Estos son los ascensos del día
KM Climb Length Avg. % 27.5 Prestieri 13 4.6 39.2 Monte Misciarolara 6.8 3.8 145.4 Viggiano 5.2 5.59 154.9 Montagna Grande di Viggiano 6.6 9.2
- 04:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).
- Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Jóvenes: Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG).
- Montaña: Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
- 04:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 4
1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 16h 18' 51''
2. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 4''
3. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 4''
4. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 4''
5. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''
7. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 10''
8. Enric Mas (Movistar Team) - a 10''
9. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 10''
10. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 10''
- 04:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
- Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- 04:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ), la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ) y el canal de YouTube de Caracol Sports ( https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams ).
- 04:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).
- 04:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?
Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.
- 04:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 04:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 04:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando se impuso sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal derrotó a Damiano Caruso y Simon Yates.
- 04:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5
- 04:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Simon Yates.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Primoz Roglic.
- 2022: Jai Hhindley.
- 2021: Egan Bernal.
- 04:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 04:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Praia a Mare y termina en Potenza, ubicados en territorio italiano.
- 04:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 202,9 kilómetros.
- 04:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 5:25 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:25 p.m. (Hora de Italia).
- 04:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
Publicidad