🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 9 con Egan Bernal y Vingegaard

- 06:41 a. m. - VEA LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA EN VIVO
- 06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
- Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
- Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- 06:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).
- 06:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 7:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?
Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.
- 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?
El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.
- 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.
- 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 9
- 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Simon Yates.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Primoz Roglic.
- 2022: Jai Hhindley.
- 2021: Egan Bernal.
- 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Cervia y termina en Corno alle Scale, ubicados en territorio italiano.
- 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 184 kilómetros.
- 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?
El inicio de la competencia estaba programado para las 5:50 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:50 p.m. (Hora de Italia).
- 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 9 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 9 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
