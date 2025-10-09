🔴 Gran Piemonte, EN VIVO HOY: minuto a minuto, con Egan Bernal, ONLINE y EN DIRECTO

A pesar de que el corredor suizo lo intentó, el pelotón controló su arrancón y se mantienen juntos.
- 05:36 a. m. - A 175 KM DE LA META🔴 El ataque no prosperó
- 05:35 a. m. - A 177 KM DE LA META🔴 Primeros movimientos en el grupo
Tan pronto se dio vía libre al grupo, Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling Team) aceleró en busca de la fuga del día.
- 05:34 a. m. - INICIO CONTROLADO🔴 El pelotón rueda, pero de manera neutralizada
Se correrán algunos kilómetros controlados, esperando a que se de vía libre.
- 05:31 a. m. - EMPEZÓ GRAN PIEMONTE 2025🔴 Ya se bajó la bandera y el pelotón rueda
- 05:30 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE🔴 Así luce el trofeo de campeón
- 05:29 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE🗣 Del Toro, gran favorito a hacerse con el título
Vamos a ver cómo se da la competencia; de seguro, el final será un poco nervioso, pero estaré atento para aparecer en la última subidaIsaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates XRG
- 05:20 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE🔴 Últimos campeones de esta carrera
- 2024: Neilson Powless.
- 2023: Andrea Bagioli.
- 2022: Iván García Cortina.
- 2021: Matthew Walls.
- 2020: George Bennett.
- 2019: Egan Bernal.
- 2018: Sonny Colbrelli.
- 2017: Fabio Aru.
- 2016: Giacomo Nizzolo.
- 2015: Jan Bakelants.
- 05:17 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE🔴 ¿Alguna vez un colombiano ha ganado Gran Piemonte?
En 2012, Rigoberto Urán fue el primer colombiano en conquistar esta carrera, venciendo a Luca Paolini y Gorka Verdugo. Posteriormente, en 2019, Egan Bernal se subió a lo más alto del podio, tras imponerse sobre Iván Ramiro Sosa y Nans Peters.
- 05:15 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE🔴 ¿Quiénes son los otros colombianos que compiten?
Además de Egan Bernal (INEOS Grenadiers), en esta edición de Gran Piemonte también están Einer Rubio (Movistar Team) y William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team).
- 05:13 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE🔴 ¿Quién es la principal carta de Colombia?
Egan Bernal, del INEOS Grenadiers, se llevan las miradas en esta edición de Gran Piemonte.
- 05:05 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE🔴 ¿Quién es el vigente campeón?
Neilson Powless fue el campeón de la edición del 2024, venciendo a Corbin Strong y Alex Aranburu.
- 05:04 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE🔴 Perfil y altimetría de la Gran Piemonte 2025
- 05:01 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE🔍 ¿En qué ciudades corren este jueves?
La carrera empieza en la localidad de Dogliani y finaliza en Acqui Terme, en territorio italiano.
- 05:00 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE💻 Así pueden seguir el evento EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DGO, puede ver el Gran Piemonte 2025, a partir de las 8:00 a.m.
- 05:00 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE📺 Vea la carrera por televisión
El canal de Directv Sports transmite esta carrera, desde las 8:00 de la mañana (Hora de Colombia).
- 04:59 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta prueba?
El Gran Piemonte 2025 cuenta con un recorrido total de 179 kilómetros.
- 04:59 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE🕣 ¿A qué hora empieza la competencia?
De acuerdo con la programación, el inicio está pactado para las 5:15 de la mañana (Hora de Colombia).
- 04:58 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE👋 ¡Bienvenidos a esta histórica carrera!
No se despegue porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor del Gran Piemonte 2025, minuto a minuto.
