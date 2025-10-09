🔴 Gran Piemonte, EN VIVO HOY: minuto a minuto, con Egan Bernal, ONLINE y EN DIRECTO

05:36 a. m. - A 175 KM DE LA META 🔴 El ataque no prosperó A pesar de que el corredor suizo lo intentó, el pelotón controló su arrancón y se mantienen juntos.

Publicidad

05:35 a. m. - A 177 KM DE LA META 🔴 Primeros movimientos en el grupo Tan pronto se dio vía libre al grupo, Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling Team) aceleró en busca de la fuga del día.

05:34 a. m. - INICIO CONTROLADO 🔴 El pelotón rueda, pero de manera neutralizada Se correrán algunos kilómetros controlados, esperando a que se de vía libre.

05:31 a. m. - EMPEZÓ GRAN PIEMONTE 2025 🔴 Ya se bajó la bandera y el pelotón rueda 🔥 Il #GranPiemonte 2025 presented by @CA_Ita è partita ! pic.twitter.com/PSV7ViUZzD — GranPiemonte (@GranPiemonte) October 9, 2025

05:30 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE 🔴 Así luce el trofeo de campeón 🏆 138 contestants, but only one will bring il Trofeo home! #GranPiemonte presented by @CA_Ita pic.twitter.com/bsVNI4EHNz — GranPiemonte (@GranPiemonte) October 9, 2025

05:29 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE 🗣 Del Toro, gran favorito a hacerse con el título Vamos a ver cómo se da la competencia; de seguro, el final será un poco nervioso, pero estaré atento para aparecer en la última subida Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates XRG

05:20 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE 🔴 Últimos campeones de esta carrera 2024: Neilson Powless.

Neilson Powless. 2023: Andrea Bagioli.

Andrea Bagioli. 2022: Iván García Cortina.

Iván García Cortina. 2021: Matthew Walls.

Matthew Walls. 2020: George Bennett.

George Bennett. 2019: Egan Bernal.

Egan Bernal. 2018: Sonny Colbrelli.

Sonny Colbrelli. 2017: Fabio Aru.

Fabio Aru. 2016: Giacomo Nizzolo.

Giacomo Nizzolo. 2015: Jan Bakelants.

05:17 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE 🔴 ¿Alguna vez un colombiano ha ganado Gran Piemonte? En 2012, Rigoberto Urán fue el primer colombiano en conquistar esta carrera, venciendo a Luca Paolini y Gorka Verdugo. Posteriormente, en 2019, Egan Bernal se subió a lo más alto del podio, tras imponerse sobre Iván Ramiro Sosa y Nans Peters.

05:15 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE 🔴 ¿Quiénes son los otros colombianos que compiten? Además de Egan Bernal (INEOS Grenadiers), en esta edición de Gran Piemonte también están Einer Rubio (Movistar Team) y William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team).

05:13 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en Gran Piemonte 2025 AFP 🔴 ¿Quién es la principal carta de Colombia? Egan Bernal, del INEOS Grenadiers, se llevan las miradas en esta edición de Gran Piemonte.

05:05 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE Neilson Powless, ciclista estadounidense, ganó Gran Piemonte en 2024 AFP 🔴 ¿Quién es el vigente campeón? Neilson Powless fue el campeón de la edición del 2024, venciendo a Corbin Strong y Alex Aranburu.

05:04 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE 🔴 Perfil y altimetría de la Gran Piemonte 2025 Perfil, recorrido y altimetría de Gran Piemonte 2025 ProCycling Stats

05:01 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE 🔍 ¿En qué ciudades corren este jueves? La carrera empieza en la localidad de Dogliani y finaliza en Acqui Terme, en territorio italiano.

05:00 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE 💻 Así pueden seguir el evento EN VIVO y ONLINE por internet 📲 A través de la aplicación de DGO, puede ver el Gran Piemonte 2025, a partir de las 8:00 a.m.

05:00 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE 📺 Vea la carrera por televisión El canal de Directv Sports transmite esta carrera, desde las 8:00 de la mañana (Hora de Colombia).

04:59 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta prueba? El Gran Piemonte 2025 cuenta con un recorrido total de 179 kilómetros.

04:59 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE 🕣 ¿A qué hora empieza la competencia? De acuerdo con la programación, el inicio está pactado para las 5:15 de la mañana (Hora de Colombia).