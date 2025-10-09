Síguenos en::
Ciclismo
🔴 Gran Piemonte, EN VIVO HOY: minuto a minuto, con Egan Bernal, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Gran Piemonte, EN VIVO HOY: minuto a minuto, con Egan Bernal, ONLINE y EN DIRECTO

Con un recorrido de 179 kilómetros, entre Dogliani y Acqui Terme, se corre la edición 109 del Gran Piemonte, con tres colombianos e Isaac del Toro como favorito.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 9 de oct, 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano, lidera el INEOS Grenadiers en el Gran Piemonte 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano, lidera el INEOS Grenadiers en el Gran Piemonte 2025
Getty Images
  • 05:36 a. m. - A 175 KM DE LA META
    🔴 El ataque no prosperó

    A pesar de que el corredor suizo lo intentó, el pelotón controló su arrancón y se mantienen juntos.

  • 05:35 a. m. - A 177 KM DE LA META
    🔴 Primeros movimientos en el grupo

    Tan pronto se dio vía libre al grupo, Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling Team) aceleró en busca de la fuga del día.

  • 05:34 a. m. - INICIO CONTROLADO
    🔴 El pelotón rueda, pero de manera neutralizada

    Se correrán algunos kilómetros controlados, esperando a que se de vía libre.

  • 05:31 a. m. - EMPEZÓ GRAN PIEMONTE 2025
    🔴 Ya se bajó la bandera y el pelotón rueda

  • 05:30 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    🔴 Así luce el trofeo de campeón

  • 05:29 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    🗣 Del Toro, gran favorito a hacerse con el título
    Vamos a ver cómo se da la competencia; de seguro, el final será un poco nervioso, pero estaré atento para aparecer en la última subida
    Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates XRG

  • 05:20 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    🔴 Últimos campeones de esta carrera
    • 2024: Neilson Powless.
    • 2023: Andrea Bagioli.
    • 2022: Iván García Cortina.
    • 2021: Matthew Walls.
    • 2020: George Bennett.
    • 2019: Egan Bernal.
    • 2018: Sonny Colbrelli.
    • 2017: Fabio Aru.
    • 2016: Giacomo Nizzolo.
    • 2015: Jan Bakelants.
  • 05:17 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    🔴 ¿Alguna vez un colombiano ha ganado Gran Piemonte?

    En 2012, Rigoberto Urán fue el primer colombiano en conquistar esta carrera, venciendo a Luca Paolini y Gorka Verdugo. Posteriormente, en 2019, Egan Bernal se subió a lo más alto del podio, tras imponerse sobre Iván Ramiro Sosa y Nans Peters.

  • 05:15 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    🔴 ¿Quiénes son los otros colombianos que compiten?

    Además de Egan Bernal (INEOS Grenadiers), en esta edición de Gran Piemonte también están Einer Rubio (Movistar Team) y William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team).

  • 05:13 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en Gran Piemonte 2025
    Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en Gran Piemonte 2025
    AFP
    🔴 ¿Quién es la principal carta de Colombia?

    Egan Bernal, del INEOS Grenadiers, se llevan las miradas en esta edición de Gran Piemonte.

  • 05:05 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    Neilson Powless, ciclista estadounidense, ganó Gran Piemonte en 2024
    Neilson Powless, ciclista estadounidense, ganó Gran Piemonte en 2024
    AFP
    🔴 ¿Quién es el vigente campeón?

    Neilson Powless fue el campeón de la edición del 2024, venciendo a Corbin Strong y Alex Aranburu.

  • 05:04 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    🔴 Perfil y altimetría de la Gran Piemonte 2025
    Perfil, recorrido y altimetría de Gran Piemonte 2025
    Perfil, recorrido y altimetría de Gran Piemonte 2025
    ProCycling Stats

  • 05:01 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    🔍 ¿En qué ciudades corren este jueves?

    La carrera empieza en la localidad de Dogliani y finaliza en Acqui Terme, en territorio italiano.

  • 05:00 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    💻 Así pueden seguir el evento EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DGO, puede ver el Gran Piemonte 2025, a partir de las 8:00 a.m.

  • 05:00 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de Directv Sports transmite esta carrera, desde las 8:00 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 04:59 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta prueba?

    El Gran Piemonte 2025 cuenta con un recorrido total de 179 kilómetros.

  • 04:59 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    🕣 ¿A qué hora empieza la competencia?

    De acuerdo con la programación, el inicio está pactado para las 5:15 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 04:58 a. m. - PREVIA - GRAN PIEMONTE
    👋 ¡Bienvenidos a esta histórica carrera!

    No se despegue porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor del Gran Piemonte 2025, minuto a minuto.

