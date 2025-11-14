Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sorteo Mundial 2026

Sorteo Mundial 2026

Este 5 de diciembre de 2025 se conocerán los grupos y calendario del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que participará la Selección Colombia de mayores, de Néstor Lorenzo.

Lo más visto
Independiente Santa Fe, que enfrentará a Llaneros en esta jornada
Independiente Santa Fe, que enfrentará a Llaneros en esta jornada
Foto: Colprensa.
Fútbol Colombiano

Día agitado en Santa Fe, entre la fecha de 20 de Liga Betplay 2025 y los rumores del DT

Santa Fe se prepara para el partido de este jueves frente a Alianza y de ganar clasifica a cuadrangulares. En otro frente, se habla del futuro DT.

Real Cartagena vs. Real Cundinamarca.
Real Cartagena vs. Real Cundinamarca.
Real Cartagena.
Fútbol Colombiano

Primeros videos de la invasión de hinchas en Real Cartagena vs. Real Cundinamarca

El partido del Torneo BetPlay II-2025 se suspendió en los últimos minutos luego de que los aficionados del Real Cartagena ingresaran a la cancha del Jaime Morón León.

David Macalister Silva, capitán de Millonarios.
David Macalister Silva, capitán de Millonarios.
X de @MillosFCOficial
Fútbol Colombiano

A qué hora juega HOY Millonarios vs. Chicó, en Tunja, por Liga BetPlay II-2025

HOY en el estadio La Independencia, Millonarios cerrará su participación en la Liga BetPlay II-2025 frente a Boyacá Chicó. Este partido se jugará a puerta cerrada.

Luis Díaz, por quien en Alemania se burlan del Liverpool tras dejarlo ir al Bayern Múnich.jpg
Luis Díaz, motivo de mofas para el Liverpool.
Foto: FC Bayern.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz desata burlas al Liverpool desde Alemania; lo presumen como trofeo de guerra

En Europa no paran de enrostrarle al equipo rojo de Inglaterra la ‘metida de pata’ que supuso haber dejado ir al delantero colombiano a la Bundesliga.

James Rodríguez con la Selección Colombia.
James Rodríguez con la Selección Colombia.
Getty Images,
Selección Colombia

Jugadores de la Selección Colombia que podrían cambiar de equipo; no solamente es James Rodríguez

De los 26 jugadores que se encuentran concentrados en Estados Unidos, para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia, algunos tendrían posibilidades de vestir una nueva camiseta para el año del Mundial.

América, Santa Fe y Alianza buscan uno de los cupos a cuadrangulares.
América, Santa Fe y Alianza buscan uno de los cupos a cuadrangulares.
Fotos: Colprensa
Fútbol Colombiano

América, Alianza, Santa Fe y Águilas Doradas se juegan todo en Liga BetPlay II-2025; hay dos cupos

Fecha 20 de infarto en Liga BetPlay II-2025; no hay otra oportunidad. Cinco equipos luchan por los dos últimos cupos a los cuadrangulares semifinales. ¡Prográmese!

René Higuita
René Higuita, exarquero Selección Colombia - Foto:
AFP
Selección Colombia

Lo que no se sabía del escorpión de René Higuita; “hay que cobrarles a esos hijuep...”

Luego de 30 años de la icónica jugada del legendario arquero colombiano René Higuita, se conoció una historia no contada sobre lo que pasó aquel día en el estadio de Wembley contra Inglaterra.

Independiente Medellín vs América de Cali
Independiente Medellín vs América de Cali
Fotos: X/@DIM_Oficial y @AmericadeCali
Fútbol Colombiano

Medellín vs. América de Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2025-2

Este jueves se definirán los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, y uno de los partidos más destacados será Medellín contra América en el Atanasio Girardot. ¡Prográmese!

Cristiano Ronaldo, figura y capitán de la Selección Portugal.
Cristiano Ronaldo, figura y capitán de la Selección Portugal.
Getty
Gol Caracol

Irlanda vs. Portugal: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Cristiano Ronaldo

La Selección Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, visita este jueves a Irlanda con el objetivo de la clasificación al Mundial 2026. ¡Prográmese y no se pierda el partido!

Paula Patiño deja el Movistar Team y pasa al equipo Laboral Kutxa-Euskadi.jpg
Paula Patiño pasará a un equipo de la segunda categoría mundial.
Foto: Movistar Team.
Ciclismo

Colombiana Paula Patiño sale del equipo femenino más fuerte del mundo; cambiará de categoría

La antioqueña une a su nombre al del también paisa Fernando Gaviria, ciclistas que dejarán de hacer parte de la escuadra ‘telefónica’ de España.

Publicidad

Publicidad

Publicidad