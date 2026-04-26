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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Lieja-Bastoña-Lieja 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto con Bernal, Pogacar y Evenepoel
EN VIVO

🔴 Lieja-Bastoña-Lieja 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto con Bernal, Pogacar y Evenepoel

Este domingo 26 de abril, la edición 112° de la Lieja-Bastoña-Lieja tiene un recorrido de 259 kilómetros con 11 puertos de montaña. ¡No se pierda este 'monumento' del ciclismo!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 26 de abr, 2026
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Egan Bernal, Tadej Pogacar y Remco Evenepoel.
Egan Bernal, Tadej Pogacar y Remco Evenepoel.
Getty Images.
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  • 03:08 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

    Ya empezó esta apasionante y exigente carrera.

    • Publicidad

  • 03:07 a. m. - PREVIA
    ¿Cuáles son los colombianos que participan en la edición de 2026?

    Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe)
    Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)
    Egan Bernal (INEOS Grenadiers)
    Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

  • 03:06 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    En 112 ediciones de esta carrera, ningún colombiano ha logrado ganarla. La mejor presentación fue de Santiago Buitrago, quien ocupó el tercer puesto en el 2023.

  • 03:05 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026.
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026.
    Procycling Stats.

  • 03:03 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Tadej Pogacar
    2024: Tadej Pogacar
    2023: Remco Evenepoel
    2022: Remco Evenepoel
    2021: Tadej Pogacar

  • 03:02 a. m. - PREVIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 112° en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 1892.

  • 03:01 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia y termina en Lieja, ubicada en territorio belga.

  • 03:01 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La aplicación de Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo transmite esta carrera, a partir de las 6:00 a.m.

  • 03:00 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de CARACOL TELEVISIÓN transmite esta competencia, desde las 6:00 de la mañana.

  • 02:59 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta carrera?

    Esta clásica cuenta con un recorrido total de 259 kilómetros.

  • 02:58 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 3:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 10:00 a.m. (Hora de Bélgica).

  • 02:58 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026, minuto a minuto.

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