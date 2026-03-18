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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Milán Turín 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la carrera, con Einer Rubio y Roglic
EN VIVO

🔴 Milán Turín 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la carrera, con Einer Rubio y Roglic

Con un recorrido de 174 kilómetros en total, dos duros ascensos y un final en alto, se corre una nueva edición de la Milán Turín, la clásica más antigua de Italia.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 18 de mar, 2026
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Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, corre la Milán Turín 2026
Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, corre la Milán Turín 2026
Getty Images
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  • 06:03 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    🔴 ¡Inicio controlado!

    Serán 8,5 kilómetros de recorrido neutralizado en este arranque.

    • Publicidad

  • 06:02 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    🔴 Einer Rubio, la carta fuerte de Colombia
    Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, corre la Milán Turín 2026
    Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, corre la Milán Turín 2026
    AFP

  • 06:01 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    🔴 Primoz Roglic, el favorito a hacerse con el título
    Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, corre la Tirreno Adriático 2026
    Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, corre la Tirreno Adriático 2026
    AFP

  • 06:01 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    🔴 ¿Quiénes disputan su primera carrera UCI en 2026?
    • Genji Iwamura (Team Nippo Nuovacomauto Obor).
    • Jin Soneda (Team UKYO).
    • Yato Watanabe (Team UKYO).
  • 05:59 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    🔴 Colombianos campeones de esta carrera

    En 2016, Miguel Ángel López se hizo con el título, venciendo a Michael Woods y Rigoberto Urán, mientras que en 2017, 'Rigo' hizo lo propio, derrotando a Adam Yates y Fabio Aru.

  • 05:58 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido
    Recorrido, perfil y altimetría de la Milán Turín 2026
    Recorrido, perfil y altimetría de la Milán Turín 2026
    ProCycling Stats

  • 05:57 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 107 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1876.

  • 05:57 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Isaac Del Toro.
    • 2024: Alberto Bettiol.
    • 2023: Arvid de Kleijn.
    • 2022: Mark Cavendish.
    • 2021: Primož Roglič.
    • 2020: Arnaud Démare.
  • 05:55 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en la ciudad de Rho y termina en Turín (Superga), ubicadas en territorio italiano.

  • 05:54 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de DGO también transmite esta carrera, a partir de las 8:10 a.m.

  • 05:54 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de DSports transmite esta competencia, desde las 8:10 de la mañana.

  • 05:54 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta competencia?

    Esta carrera cuenta con un recorrido total de 174 kilómetros.

  • 05:53 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:55 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:55 a.m. (Hora de Italia).

  • 05:53 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN
    👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la Milán Turín 2026, minuto a minuto.

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