🔴 Milán Turín 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la carrera, con Einer Rubio y Roglic

Serán 8,5 kilómetros de recorrido neutralizado en este arranque.
- 06:03 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN🔴 ¡Inicio controlado!
- 06:02 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN🔴 Einer Rubio, la carta fuerte de Colombia
- 06:01 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN🔴 Primoz Roglic, el favorito a hacerse con el título
- 06:01 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN🔴 ¿Quiénes disputan su primera carrera UCI en 2026?
- Genji Iwamura (Team Nippo Nuovacomauto Obor).
- Jin Soneda (Team UKYO).
- Yato Watanabe (Team UKYO).
- 05:59 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN🔴 Colombianos campeones de esta carrera
En 2016, Miguel Ángel López se hizo con el título, venciendo a Michael Woods y Rigoberto Urán, mientras que en 2017, 'Rigo' hizo lo propio, derrotando a Adam Yates y Fabio Aru.
- 05:58 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN🔴 Perfil, altimetría y recorrido
- 05:57 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 107 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1876.
- 05:57 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Isaac Del Toro.
- 2024: Alberto Bettiol.
- 2023: Arvid de Kleijn.
- 2022: Mark Cavendish.
- 2021: Primož Roglič.
- 2020: Arnaud Démare.
- 05:55 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en la ciudad de Rho y termina en Turín (Superga), ubicadas en territorio italiano.
- 05:54 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La plataforma de DGO también transmite esta carrera, a partir de las 8:10 a.m.
- 05:54 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN📺 Vea la carrera por televisión
El canal de DSports transmite esta competencia, desde las 8:10 de la mañana.
- 05:54 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta competencia?
Esta carrera cuenta con un recorrido total de 174 kilómetros.
- 05:53 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 5:55 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:55 a.m. (Hora de Italia).
- 05:53 a. m. - PREVIA DE LA MILÁN TURÍN👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la Milán Turín 2026, minuto a minuto.
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