🔴 Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la contrarreloj, ONLINE y EN DIRECTO

05:56 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🔴 ¿Quién es el único colombiano en esta prueba? Walter Vargas representará a Colombia en la contrarreloj élite masculina del Mundial de Ciclismo 2025.

Publicidad

05:54 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🔴 ¿Quién es el primer ciclista en tomar partida? Shemu Nsengiyumva, de Ruanda, es el primero que largará en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo.

05:53 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO Tadej Pogacar, ciclista esloveno, sueña con ganar la contrarreloj del Mundial de Ciclismo AFP 🔴 ¿Quién es el principal rival de Remco Evenepoel? Tadej Pogacar, considerado como el mejor ciclista del mundo en la actualidad, sueña con hacerse con el título de la prueba de contrarreloj.

05:50 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🔴 ¿Cuántos puntos referenciales hay? A lo largo de los 40,6 kilómetros de recorrido, habrá cuatro puntos para saber los tiempos parciales y final de cada uno.

05:49 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🔴 Hay sterrato en esta 'crono' Sobre el kilómetro 38, de los 40,6 que componen la prueba contrarreloj, los ciclistas se enfrentarán a este duro camino.

05:48 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🔴 Ascensos de la prueba de contrarreloj Côte de Nyanza: recorrido de 2,4 kilómetros, al 6%.

recorrido de 2,4 kilómetros, al 6%. Côte de Nyanza: recorrido de 6,6 kilómetros, al 3,5%.

recorrido de 6,6 kilómetros, al 3,5%. Côte de Peage: recorrido de 1,9 kilómetros, al 6,6%.

recorrido de 1,9 kilómetros, al 6,6%. Côte de Kimihurura: recorrido de 1,3 kilómetros, al 5,9%.

05:46 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO Remco Evenepoel, vigente campeón de contrarreloj del Mundial de Ciclismo AFP 🔴 ¿Quién es el vigente campeón? Remco Evenepoel se impuso en 2024 y espera retener el título en la prueba de contrarreloj élite masculina.

05:41 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🔴 Perfil y altimetría de la contrarreloj del Mundial de Ciclismo 2025 PSC.

05:40 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🔍 ¿En qué ciudades corren este domingo? La acción inicia y finaliza en Kigali, capital de Ruanda, en el continente africano.

05:39 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲 A través de la aplicación de DGO, puede ver la contrarreloj del Mundial de ciclismo, a partir de las 6:45 a.m.

05:38 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 📺 Vea la contrarreloj por televisión Directv Sports transmite esta prueba, desde las 6:45 de la mañana (Hora de Colombia).

05:35 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta 'crono'? La prueba masculina élite cuenta con un recorrido total de 40,6 kilómetros.

05:34 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🕣 ¿A qué hora empieza la contrarreloj? El arranque de la jornada está programado para las 6:45 de la mañana (Hora de Colombia).