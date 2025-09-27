🔴 Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY: minuto a minuto, ruta femenina, ONLINE y EN DIRECTO

05:44 a. m. - - A 143 KM DE META 🔴 Primeros movimientos en el grupo Carina Schrempf (Austria) aceleró, se fue y empieza a sacar algunas ventajas.

05:43 a. m. - - A 145 KM DE META 🔴 Otra baja más en la prueba de ruta Aurelie Halbwachs (Mauricio) ni siquiera tomó la partida y se despidió del Mundial de ciclismo 2025.

05:42 a. m. - - A 149 KM DE META 🔴 Se presentan los primeros abandonos Lucie de Marigny-Lagesse (Mauricio), Dodo Humberto Ié (Guinea-Bisáu) y Mamadama Bangoura (Guinea) pusieron pie en tierra.

05:41 a. m. - - A 158 KM DE META 🔴 Más corredoras la pasan mal Lobopo Kono (Botswana), Anta Ndiaye (Senegal) y Namukasa Trinitah (Uganda) se quedaron del grupo principal.

05:39 a. m. - - A 164 KM DE META 🔴 Algunas se quedan del pelotón Ramadhan Najma, de Comoros, no aguantó el ritmo del grupo y se quedó.

05:38 a. m. - EMPEZÓ LA CARRERA 🔴 Las ciclistas se dirigen al punto de partida Todo está listo para que se de el pedalazo inicial en territorio africano.

05:36 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🔴 ¿Quién es la otra colombiana presente? Además de Paula Patiño, quien lleva los colores de la 'tricolor' es Diana Peñuela.

05:36 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO Paula Patiño, ciclista colombiana, corre en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025 Getty Images 🔴 ¿Quién es la carta fuerte de Colombia? Paula Patiño, quien corre en el Movistar Team, es una de las dos representantes de Colombia en esta prueba de ruta élite femenina del Mundial de ciclismo 2025.

05:34 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO Lotte Kopecky, ciclista belga, portando el maillot de campeona del mundo en ruta AFP 🔴 ¿Quién es la vigente campeona? Lotte Kopecky, de Bélgica, se hizo con el título en 2024, pero no corre la edición del 2025.

05:30 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🔴 Perfil y altimetría de la ruta élite femenina del Mundial de Ciclismo 2025 Perfil, recorrido y altimetría de la prueba de ruta femenina del Mundial de ciclismo 2025 ProCycling Stats

05:27 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🔍 ¿En qué ciudades corren este sábado? La competencia inicia y finaliza en Kigali, capital de Ruanda, en el continente africano.

05:27 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲 A través de la aplicación de DGO, puede ver la prueba de ruta femenina élite del Mundial de ciclismo, a partir de las 6:45 a.m.

05:26 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 📺 Vea la contrarreloj por televisión Directv Sports transmite esta competencia, desde las 6:45 de la mañana (Hora de Colombia).

05:26 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta prueba? La prueba de ruta femenina élite cuenta con un recorrido total de 164,6 kilómetros.

05:25 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO 🕣 ¿A qué hora empieza la prueba de ruta? El arranque de la jornada está programado para las 5:05 de la mañana (Hora de Colombia).