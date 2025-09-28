🔴 Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY: minuto a minuto, ruta masculina, ONLINE y EN DIRECTO

🔴 Perfil y altimetría de la ruta élite masculina del Mundial de Ciclismo 2025
- 03:17 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO
- 03:15 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO🔍 ¿En qué ciudades corren este domingo?
La carrera empieza y finaliza en Kigali, capital de Ruanda, en el continente africano.
- 03:14 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO💻 Así pueden seguir la prueba de ruta EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DGO, puede ver la prueba de ruta élite masculina del Mundial de ciclismo, a partir de las 2:45 a.m.
- 03:14 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO📺 Vea la carrera por televisión
El canal de Directv Sports transmite esta competencia, desde las 2:45 de la mañana (Hora de Colombia).
- 03:13 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta prueba de ruta?
La carrera de ruta élite masculina cuenta con un recorrido total de 267,5 kilómetros.
- 03:12 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la prueba de ruta está programado para las 2:45 de la mañana (Hora de Colombia).
- 03:11 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO👋 ¡Bienvenidos a la prueba de ruta élite masculina!
Quédese con nosotros porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor de la carrera, minuto a minuto.
