Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY: minuto a minuto, ruta masculina, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY: minuto a minuto, ruta masculina, ONLINE y EN DIRECTO

Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Egan Bernal, Isaac del Toro, Richard Carapaz y otros corredores van por el maillot arcoíris en el Mundial de ciclismo, en Ruanda.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 28 de sept, 2025
Egan Bernal, ciclista del INEOS, es la carta fuerte de Colombia para el Mundial de ciclismo 2025
AFP
  • 03:17 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO
    🔴 Perfil y altimetría de la ruta élite masculina del Mundial de Ciclismo 2025
    Perfil, altimetría y recorrido de la prueba de ruta élite masculina del Mundial de ciclismo 2025
    Perfil, altimetría y recorrido de la prueba de ruta élite masculina del Mundial de ciclismo 2025
    ProCycling Stats

  • 03:15 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO
    🔍 ¿En qué ciudades corren este domingo?

    La carrera empieza y finaliza en Kigali, capital de Ruanda, en el continente africano.

  • 03:14 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO
    💻 Así pueden seguir la prueba de ruta EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DGO, puede ver la prueba de ruta élite masculina del Mundial de ciclismo, a partir de las 2:45 a.m.

  • 03:14 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de Directv Sports transmite esta competencia, desde las 2:45 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 03:13 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta prueba de ruta?

    La carrera de ruta élite masculina cuenta con un recorrido total de 267,5 kilómetros.

  • 03:12 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la prueba de ruta está programado para las 2:45 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 03:11 a. m. - PREVIA - MUNDIAL DE CICLISMO
    👋 ¡Bienvenidos a la prueba de ruta élite masculina!

    Quédese con nosotros porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor de la carrera, minuto a minuto.

