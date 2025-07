Nacional anunció un nuevo refuerzo pensando en Copa Libertadores: llega del exterior

El fútbol colombiano ya está en marcha, pero los equipos siguen anunciando refuerzos y Atlético Nacional anunció a un jugador que venía sonando desde hace días. Se trata de César Haydar, defensor central que viene directamente del balompié internacional.

El jugador nacido en Suan llega procedente del Kawasaki Frontale, sin embargo, esta es su cuarta experiencia en Colombia, puesto que ya vistió las camisetas de Barranquilla FC, Junior y Deportes Tolima. Durante su paso por el 'tiburón' tuvo una fugaz aventura en el Red Bull Bragantino.

¿Cómo han sido los primeros momentos en el club?

"Jugadores históricos aquí que han marcado mucho en el club y pues ya tuve la oportunidad de saludar a algunos compañeros, pues mis nuevos compañeros, entonces muy bonitas las sensaciones que he tenido hasta ahora".

¿Qué habló con el DT Javier Ganfolfi?

"Sí, solamente pues nos saludamos y él me dijo que pues ahí en breve después vamos a tener una conversación".

Primeras impresiones sobre el club

"Pues en realidad me ha gustado mucho, hasta ahora todo muy genial, la atención, el cuerpo médico, preparadores físicos, todos los exámenes, hasta ahora ha sido todo muy bien, entonces ha parecido un buen escenario aquí en la sede".

Sus expectativas en Nacional

"Pues mencionar Atlético Nacional, pienso que en Colombia todos saben lo que significa nacional, con los títulos que tiene, con todo lo que siempre quiere disputar, los torneos locales, siempre están las finales, siempre torneos internacionales. Es una competencia muy alta y pienso que este es un reto también muy personalmente, un reto muy grande porque si uno quiere tener éxito en la vida, ser exitoso, uno tiene que afrontar retos de esta gran magnitud".

¿Qué te motivo a venir?

"Competir, competir y siento que tengo muchas virtudes, estoy capacitado para afrontar muchos juegos importantes. Como dije anteriormente, es un reto muy bueno para mi vida y sin miedo a equivocarme, pienso que es el reto más importante de mi vida que es jugar en esta institución, porque sabemos todo lo que compite el club a nivel local e internacional".

¿Qué llega a aportar?

"Bueno, con todo lo que he mostrado, pienso que también he venido fortaleciendo lo que es la capacidad técnica, mi velocidad, mi buen juego aéreo y también para reforzar siempre como que esa mentalidad de tener un ataque, de querer siempre anotar".

¿Qué espera en la Copa Libertadores?

"Ya las vi atrás y pues no tanto nacional sino como que los equipos rivales cuando ven a Nacional que van a enfrentar a Atlético Nacional también me imagino que deben sentir algo, no temor pero sí saben a qué se van a enfrentar y de aquí pues jugar torneo internacional que es como copa libertadores de mucha vitrina muchas muchas personas muchos espectadores analizan esta clase de competición"