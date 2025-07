Ahora sí, Mourinho habló tras llegada tardía de Jhon Jáder Durán a Fenerbche: “Hay dudas”

José Mourinho lleva a cabo la preparación del Fenerbahce con 28 jugadores en suelo lusitano, a donde se desplazó para un campamento de trabajo de dos semanas con 4 partidos de fogueo programados: Portimonenese (triunfo 1-2), Uniao Leiria (julio 20), Al-Ittihad de Arabia (julio 23) y Benfica (julio 26).

El timonel no había tenido contacto con la prensa hasta el momento, pese a que se le atribuyeron declaraciones falsas en contra del delantero colombiano Jhon Jáder Durán por el arribo tardío de este a Portugal, pues se quedó del vuelo que llevó al plantel desde Turquía a suelo ibérico.

Según se dijo equívocamente, el popular ‘Mou’ habría manifestado que el atacante ‘cafetero’ se tendría que "atener a las consecuencias" de sus actos. Sin embargo, el propio club emitió un comunicado oficial para aclarar que el técnico no había tenido contacto con los medios de comunicación y que la supuesta despachada hacia el paisa carecía de veracidad.

José Mourinho se mantuvo firme con Jhon Jàder Durán. Foto: @Fenerbahce.

No obstante, el DT sí habló después de la victoria sobre Portimonense, encuentro en el que el delantero colombiano no fue titular ni suplente, pues se había filtrado que Mourinho habría tomado la medida de no contar con él debido a su tardanza y a que no había entrenado con el resto de la plantilla, algo que finalmente cumplió.

Lo particular fueron las declaraciones que emitió al canal local Sport TV, ya que no ocultó su preocupación por lo que pasa con su plantel.



¿Qué dijo Mourinho en pretemporada del Fernabahce?

Aunque el timonel no habló directamente de Jhon Jáder Durán, dejó ver que ha tenido inconvenientes para conformar la plantilla.

“El club enfrenta dificultades y muchas dudas, con varios puntos de interrogación. A nivel del mercado, se ha ido mucha gente y no ha llegado mucha gente”, apuntó en principio.

Y agregó que su afán es tener el equipo listo para competir internacionalmente, pues Fenerbahce tomará la partida en la Champions League a partir de la tercera fase previa: “Vamos a tener Champions en la primera semana de agosto y por ello estamos esforzándonos y trabajando”.

Por último, dijo que algún día dirigirá nuevamente en su país: “Eso es seguro, pasará. Mi regreso no será porque sea el final de mi carrera; al contrario, será cuando esté más fuerte física y mentalmente. No vendré a Portugal para mi retiro; volveré en gran nivel. No importa si es un club o la selección”.