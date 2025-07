Nairo Quintana despeja las dudas y habla sobre su retiro del ciclismo

En Caracol Sports se están viviendo emociones a puro pedal con el Tour de Francia 2025 y también hay espacios para invitados de lujo como el caso de Nairo Quintana, quien tuvo una larga charla con Goga, JJ Osorio y Santiago Botero durante la transmisión de la etapa 9. El boyacense habló de varios temas del ciclismo, pero el momento más llamativo fue cuando le puso la lupa a los rumores sobre su retiro.

El encargado de hacerle la interrogante fue JJ Osorio, quien señaló que, en la rueda de prensa del lanzamiento del libro de Nairo, se corrió el rumor de que había anunciado que el próximo año se 'bajaba' de la bicicleta de manera profesional. El boyacense no tuvo problema en responder y fue muy claro: "Fue una noticia que mal interpretó algún periodista, ni siquiera fue de boca mía. Cuando se anuncie lo haré yo mismo. Sigo entrenando y el tiempo dirá cuando debo dejar este deporte. No son demasiados años por delante, sigo motivado por lo que puedo seguir aportando, no solo liderar es ganar carreras. He tenido grandes aprendizajes a lo largo de mi carrera, puedo ayudar a otros a ganar. Tengo las ganas. Si el momento llega, convocaré a los medios para confirmarlo", sentenció.

Cabe recordar, que, en cuanto a grandes competencias, Nairo viene de correr el Giro de Italia de este año, carrera en la cual culminó en la casilla 25° a 1:23:09 del campeón Simon Yates. Eso sí, las más reciente tiene que ver con el Tour de Suiza, ocupando la plaza 50° de la general el pasado 22 de junio.



Palmarés de Nairo Quintana

2009

Campeonao de Colombia Contrarreloj sub-23

2010

Tour del Provenir, más 2 etapas

2012

Vuelta a Murcia, más 1 etapa

1 etapa del Criterium del Dauphiné

Ruta del Sur, más 1 etapa

Giro de Emilia

2013

1 etapa de la Volta a Cataluña

Vuelta al País Vasco, más 1 etapa

2° en el Tour de Francia, más 1 etapa, clasificación de la montaña

Vuelta a Burgos, más 1 etapa

2014

Tour de San Luis, más 1 etapa

Giro de Italia, más 2 etapas y clasificación de los jóvenes

Vuelta a Burgos, más 1 etapa

2015

Tirreno-Adriático, más 1 etapa

2° en el Tour de Francia, más clasificación de los jóvenes

3° en el UCI WorldTour

2016

Volta a Cataluña

Tour de Romandía, más 1 etapa

Ruta del Sur, más 1 etapa

2° en el Tour de Francia

Vuelta a España, más 1 etapa y la clasificación de la combinada

2° en el UCI WorldTour

2017

Vuelta a la Comunidad Valenciana, más 1 etapa

Tirreno-Adriático, más 1 etapa

Vuelta a Asturias, más 1 etapa

2° en el Giro de Italia, más 1 etapa

2018

1 etapa de la Vuelta a Suiza

1 etapa del Tour de Francia

2019

1 etapa del Tour Colombia

1 etapa del Tour de Francia

1 etapa de la Vuelta a España

2020

2° en el Campeonato de Colombia Contrarreloj

Tour La Provence, más 1 etapa

Tour de los Alpes Marítimos y de Var, más 1 etapa

1 etapa de la París-Niza

2021

Vuelta a Asturias, más 1 etapa

2022

Tour La Provence, más 1 etapa

Tour de los Alpes Marítimos y de Var, más 1 etapa

2023

3° en el Campeonato de Colombia en Ruta