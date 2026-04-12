🔴 París Roubaix 2026, EN VIVO HOY: siga la carrera con Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel

06:28 a. m. - A 138 KM DE META Se fracturó el lote 50 corredores se quedaron cortados y están a 30 segundos de la punta de carrera.

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06:15 a. m. - A 149 KM DE META Pinchazo de un favorito Wout van Aert se que un poco relegado del lote por problemas con su bicicleta.

06:10 a. m. - A 151 KM DE META Más problemas mecánicos Kasper Asgreen tuvo que detenerse y cambiar su bicicleta.

06:08 a. m. - A 154 KM DE META No se pudo ir Mike Teunissen fue cazado por el lote.

06:06 a. m. - A 158 KM DE META Un favorito en problemas Mads Pederse con inconvenientes en su bicicleta.

06:05 a. m. - A 160 KM DE META Hay ataque Mike Teunissen le saca 15 segundos de ventaja al lote.

05:39 a. m. - TRANSMISIÓN DE LA PARÍS ROUBAIX 2026 VER EN VIVO LA CARRERA ACÁ

05:37 a. m. - A 178 KM DE META Primeros 80 kilómetros de carrera El pelotón avanza a buen ritmo, tras una hora y 33 minutos de competencia.

05:30 a. m. - A 185 KM DE META Lote unido Hasta el momento ningún ataque ha rendido frutos y todos se mantienen en el grupo principal.

05:29 a. m. - A 214 KM DE META No hay fuga El lote vuelve a estar compacto.

05:28 a. m. - A 217 KM DE META Otro intento 25 corredores se ponen por delante con una pequeña renta.

05:27 a. m. - A 230 KM DE META Los cazaron El pelotón tampoco dejó marchar a Dewulf y Borgo.

05:27 a. m. - A 236 KM DE META Más ataques Stan Dewulf y Alessandro Brogo intentan marcharse.

05:26 a. m. - A 245 KM DE META No los dejaron ir El lote alcanzó a Rasenberg, Govekar y Sheehan.

05:25 a. m. - A 253 KM DE META Primer ataque Martijn Rasenberg, Matevz Govekar y Riley Sheehan tienen una pequeña ventaja sobre el pelotón.

05:24 a. m. - BANDERA ARRIBA 🔴 ¡Arrancó la carrera de manera oficial! Terminó el inicio neutralizado y se da vía libre para que haya ataques e intenten armar la fuga.

05:23 a. m. - PREVIA 🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición? Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).

05:22 a. m. - PREVIA 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la París Roubaix 2026 Perfil, altimetría y recorrido de la París Roubaix 2026. Procycling Stats.

05:22 a. m. - PREVIA 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026? Esta es la número 123 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1903.

05:21 a. m. - PREVIA 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Mathieu Van der Poel.

2024: Mathieu Van der Poel.

2023: Mathieu Van der Poel.

2022: Dylan Van Baarle.

05:19 a. m. - PREVIA 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Compiegne y termina en Roubaix, ubicadas en territorio francés.

05:18 a. m. - PREVIA 💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲 La carrera también se podrá ver por https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo y Ditu.

05:17 a. m. - PREVIA 📺 Vea la carrera por televisión Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 6:00 de la mañana.

05:16 a. m. - PREVIA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene este monumento? Esta carrera cuenta con un recorrido total de 258 kilómetros.

05:15 a. m. - PREVIA 🕣 ¿A qué hora empieza la carrera? El inicio de la competencia está programado para las 4:04 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:04 a.m. (Hora de Francia).