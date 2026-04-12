🔴 París Roubaix 2026, EN VIVO HOY: siga la carrera con Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel

50 corredores se quedaron cortados y están a 30 segundos de la punta de carrera.
- 06:28 a. m. - A 138 KM DE METASe fracturó el lote
- 06:15 a. m. - A 149 KM DE METAPinchazo de un favorito
Wout van Aert se que un poco relegado del lote por problemas con su bicicleta.
- 06:10 a. m. - A 151 KM DE METAMás problemas mecánicos
Kasper Asgreen tuvo que detenerse y cambiar su bicicleta.
- 06:08 a. m. - A 154 KM DE METANo se pudo ir
Mike Teunissen fue cazado por el lote.
- 06:06 a. m. - A 158 KM DE METAUn favorito en problemas
Mads Pederse con inconvenientes en su bicicleta.
- 06:05 a. m. - A 160 KM DE METAHay ataque
Mike Teunissen le saca 15 segundos de ventaja al lote.
- 05:39 a. m. - TRANSMISIÓN DE LA PARÍS ROUBAIX 2026VER EN VIVO LA CARRERA ACÁ
- 05:37 a. m. - A 178 KM DE METAPrimeros 80 kilómetros de carrera
El pelotón avanza a buen ritmo, tras una hora y 33 minutos de competencia.
- 05:30 a. m. - A 185 KM DE METALote unido
Hasta el momento ningún ataque ha rendido frutos y todos se mantienen en el grupo principal.
- 05:29 a. m. - A 214 KM DE METANo hay fuga
El lote vuelve a estar compacto.
- 05:28 a. m. - A 217 KM DE METAOtro intento
25 corredores se ponen por delante con una pequeña renta.
- 05:27 a. m. - A 230 KM DE METALos cazaron
El pelotón tampoco dejó marchar a Dewulf y Borgo.
- 05:27 a. m. - A 236 KM DE METAMás ataques
Stan Dewulf y Alessandro Brogo intentan marcharse.
- 05:26 a. m. - A 245 KM DE METANo los dejaron ir
El lote alcanzó a Rasenberg, Govekar y Sheehan.
- 05:25 a. m. - A 253 KM DE METAPrimer ataque
Martijn Rasenberg, Matevz Govekar y Riley Sheehan tienen una pequeña ventaja sobre el pelotón.
- 05:24 a. m. - BANDERA ARRIBA🔴 ¡Arrancó la carrera de manera oficial!
Terminó el inicio neutralizado y se da vía libre para que haya ataques e intenten armar la fuga.
- 05:23 a. m. - PREVIA🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?
Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).
- 05:22 a. m. - PREVIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la París Roubaix 2026
- 05:22 a. m. - PREVIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 123 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1903.
- 05:21 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Mathieu Van der Poel.
2024: Mathieu Van der Poel.
2023: Mathieu Van der Poel.
2022: Dylan Van Baarle.
- 05:19 a. m. - PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Compiegne y termina en Roubaix, ubicadas en territorio francés.
- 05:18 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La carrera también se podrá ver por https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo y Ditu.
- 05:17 a. m. - PREVIA📺 Vea la carrera por televisión
Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 6:00 de la mañana.
- 05:16 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene este monumento?
Esta carrera cuenta con un recorrido total de 258 kilómetros.
- 05:15 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 4:04 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:04 a.m. (Hora de Francia).
- 05:14 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la París Roubaix 2026, minuto a minuto.
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