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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 París Roubaix 2026, EN VIVO HOY: siga la carrera con Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel
EN VIVO

🔴 París Roubaix 2026, EN VIVO HOY: siga la carrera con Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel

Este domingo 12 de abril se llevará a cabo la edición 123° de la París Roubaix con Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel y Wout van Aert como favoritos. ¿Quién ganará?

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 12 de abr, 2026
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Wout van Aert, Mathieu van der Poel y Tadej Pogacar, los favoritos a ganar la París Roubaix 2026.
Wout van Aert, Mathieu van der Poel y Tadej Pogacar, los favoritos a ganar la París Roubaix 2026.
Getty Images.
REFRESCAR
  • 06:28 a. m. - A 138 KM DE META
    Se fracturó el lote

    50 corredores se quedaron cortados y están a 30 segundos de la punta de carrera.

    • Publicidad

  • 06:15 a. m. - A 149 KM DE META
    Pinchazo de un favorito

    Wout van Aert se que un poco relegado del lote por problemas con su bicicleta.

  • 06:10 a. m. - A 151 KM DE META
    Más problemas mecánicos

    Kasper Asgreen tuvo que detenerse y cambiar su bicicleta.

  • 06:08 a. m. - A 154 KM DE META
    No se pudo ir

    Mike Teunissen fue cazado por el lote.

  • 06:06 a. m. - A 158 KM DE META
    Un favorito en problemas

    Mads Pederse con inconvenientes en su bicicleta.

  • 06:05 a. m. - A 160 KM DE META
    Hay ataque

    Mike Teunissen le saca 15 segundos de ventaja al lote.

  • 05:39 a. m. - TRANSMISIÓN DE LA PARÍS ROUBAIX 2026
    VER EN VIVO LA CARRERA ACÁ
    Player Paris Roubaix 2026

  • 05:37 a. m. - A 178 KM DE META
    Primeros 80 kilómetros de carrera

    El pelotón avanza a buen ritmo, tras una hora y 33 minutos de competencia.

  • 05:30 a. m. - A 185 KM DE META
    Lote unido

    Hasta el momento ningún ataque ha rendido frutos y todos se mantienen en el grupo principal.

  • 05:29 a. m. - A 214 KM DE META
    No hay fuga

    El lote vuelve a estar compacto.

  • 05:28 a. m. - A 217 KM DE META
    Otro intento

    25 corredores se ponen por delante con una pequeña renta.

  • 05:27 a. m. - A 230 KM DE META
    Los cazaron

    El pelotón tampoco dejó marchar a Dewulf y Borgo.

  • 05:27 a. m. - A 236 KM DE META
    Más ataques

    Stan Dewulf y Alessandro Brogo intentan marcharse.

  • 05:26 a. m. - A 245 KM DE META
    No los dejaron ir

    El lote alcanzó a Rasenberg, Govekar y Sheehan.

  • 05:25 a. m. - A 253 KM DE META
    Primer ataque

    Martijn Rasenberg, Matevz Govekar y Riley Sheehan tienen una pequeña ventaja sobre el pelotón.

  • 05:24 a. m. - BANDERA ARRIBA
    🔴 ¡Arrancó la carrera de manera oficial!

    Terminó el inicio neutralizado y se da vía libre para que haya ataques e intenten armar la fuga.

  • 05:23 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?

    Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).

  • 05:22 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la París Roubaix 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la París Roubaix 2026.
    Perfil, altimetría y recorrido de la París Roubaix 2026.
    Procycling Stats.

  • 05:22 a. m. - PREVIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 123 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1903.

  • 05:21 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Mathieu Van der Poel.
    2024: Mathieu Van der Poel.
    2023: Mathieu Van der Poel.
    2022: Dylan Van Baarle.

  • 05:19 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Compiegne y termina en Roubaix, ubicadas en territorio francés.

  • 05:18 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La carrera también se podrá ver por https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo y Ditu.

  • 05:17 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 6:00 de la mañana.

  • 05:16 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene este monumento?

    Esta carrera cuenta con un recorrido total de 258 kilómetros.

  • 05:15 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 4:04 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:04 a.m. (Hora de Francia).

  • 05:14 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la París Roubaix 2026, minuto a minuto.

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