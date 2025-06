¿Por qué Santiago Buitrago no terminó el Critérium del Dauphiné 2025?

Santiago Buitrago llegaba al Critérium del Dauphiné 2025 con la ilusión de escribir una página dorada, peleándole, mano a mano, a los grandes del pelotón: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, entre otros. Sin embargo, nada fue como esperaba. De hecho, este domingo 15 de junio, en el marco de la etapa 8, se retiró y no terminó la competencia.

Al respecto, se pronunció el 'escarabajo' y quien, junto con Lenny Martinez, eran las cartas fuertes del Bahrain Victorious. De hecho, ambos se perfilan como los líderes para la próxima edición del Tour de Francia, que inicia el sábado 5 de julio y termina el domingo 27 del mismo mes. En entrevista con 'Cycling Pro Net', reveló detalles de lo que vivió en la carrera.

"Fue un Critérium del Dauphiné bastante difícil. Desde el primer día, estuve con un cuadro de gripa y fue empeorando. Se intentó un buen resultado, pensando en el equipo. Por eso, se intentó en la fuga, pero no fue sencillo. Sin duda, no fue la carrera que esperaba, pero todo sirve y es positivo", afirmó de entrada, dando a entender que no estaba bien de salud.

Pero eso no fue todo. "Fui día a día y la idea era ponerme a punto, pensando en el Tour de Francia. Veremos cómo se va planteando lo que resta de la temporada. Hubiera sido fantástico una victoria o quedarme con la camiseta de la montaña, pero lo importante es lo que se sumó en las piernas para lo que se avecina", añadió Santiago Buitrago sobre lo que viene.

Santiago Buitrago hizo parte de la fuga en la etapa 7 del Critérium del Dauphiné 2025 Getty Images

Homenaje a Bardet en su última etapa, Van der Poel se muestra

Una última etapa corta, pero de perfil ascendente desde la salida, con 6 puertos puntuables y final llano, pero después de una subida de 9,9 km al 7 por ciento. Para empezar un homenaje a Romain Bardet, el francés más relevante de los últimos años, que diría adiós al ciclismo nada más atravesar la línea de meta. El pelotón le hizo pasillo al que fue podio del Tour en 2016 y 2017.

En carrera movimiento de salida con Van der Poel de agitador e iniciativas a las que se apuntaron Vingegaard, Enric Mas e Iván Romero, pero que no inquietaron lo más mínimo al rey Pogacar. El danés hubo de desistir para facilitar la fuga de un total de 12 corredores.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) se coronó campeón del Critérium del Dauphiné 2025 AFP

La expedición superó unida las cotas de Bochet y Beaune, y a 58 de meta Van der Poel decidió ponerse en modo avión para arrancar en solitario, consolidar su maillot verde e iniciar una especie de entrenamiento de calidad, una prueba en terreno ascendente que de inicio descolgó al resto de la fuga.

El gigante neerlandés de las clásicas coronó la Cota de Saint-André, la de Aussois y dio por finalizado el ensayo a 16 de meta, al pie del Col du Mont-Cenis (1a, 9.7 km al 7%), donde entró con Iván Romeo atizando el ritmo en cabeza, con una ventaja de 1.25 sobre el grupo de Pogacar. El arreón del vallisoletano fue un espejismo. Enseguida se descolgó junto a Van der Poel.