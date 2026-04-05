Reviva la victoria de Tadej Pogacar en el Tour de Flandes; ¿debió ser descalificado?

09:59 a. m. - FINAL DE LA CARRERA 👋 ¡Gracias por habernos acompañado! Terminamos este minuto a minuto del Tour de Flandes, pero recuerde que la mejor y más completa información del deporte, la encuentra en nuestro portal.

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09:48 a. m. - FINAL DEL TOUR DE FLANDES 🔴 Así quedó la clasificación final 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 6h 20' 07''

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) - a 34''

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 11''

4. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 04''

5. Mads Pedersen (Lidl - Trek) - a 2' 48''

6. Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) - a 4' 28''

7. Florian Vermeersch (UAE Team Emirates - XRG) - a 4' 28''

8. Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) - a 4' 30''

9. Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 22''

10. Gianni Vermeersch (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 22''

09:41 a. m. - FINAL DEL TOUR DE FLANDES 🔴 ¿Quiénes completaron el podio? Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) fue segundo, a 34'', y Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), tercero, a 1' 11''.

09:40 a. m. - FINAL DEL TOUR DE FLANDES 🔴 Tadej Pogacar ganó el segundo monumento del 2026 Impresionante carrera del esloveno, que está decidido a hacer historia en la temporada.

09:30 a. m. - A 10 KM DE LA META 🔴 Tadej Pogacar, camino a una nueva victoria Con una ventaja de 16 segundos sobre Van der Poel, 1' 03'' con relación a Evenepoel, 1' 23'' sobre Van Aert y 1' 32'' respecto a Pedersen, 'Pogi' va en solitario por el triunfo.

09:20 a. m. - A 16 KM DE LA META 🔴 'Pogi', a dar la estocada final Nuevo ataque del esloveno, que, al parecer, esta vez sirvió para soltar a Van der Poel.

09:15 a. m. - A 21 KM DE LA META 🔴 Pogacar y Van der Poel se fueron Tienen una ventaja de 20 segundos sobre Remco Evenepoel y un minuto y cinco segundos con relación a Pedersen y Van Aert.

08:52 a. m. - A 38 KM DE LA META 🔴 Jambaljamts Sainbayar, otro que dice 'adiós' El corredor del Burgos Burpellet BH se retiró de la competencia.

08:36 a. m. - A 47 KM DE LA META 🔴 ¿Cómo está la carrera en este momento? Pogacar y Van der Poel van adelante, con 10 segundos sobre Evenepoel y 41'' con relación a Pedersen y Van Aert.

08:35 a. m. - A 50 KM DE LA META 🔴 Otra vez, 'Pogi' lo intenta Potente arrancón del esloveno para intentar soltar a Van der Poel.

08:33 a. m. - A 51 KM DE LA META 🔴 ¡Todo se rompió adelante! Pogacar se fue solo junto con Van der Poel, mientras que Evenepoel está atrás a cinco segundos, seguido de Van Aert a 20'' y Pedersen va de quinto, a 25 segundos.

08:25 a. m. - A 56 KM DE LA META 🔴 Solo cuatro pudieron seguir a 'Pogi' Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Remco Evenepoel y Wout van Aert van junto al esloveno.

08:25 a. m. - A 57 KM DE LA META 🔴 ¡TADEJ POGACAR ATACÓ! Jugándosela desde ya, el esloveno del UAE Team Emirates XRG aceleró y se fue en busca de la victoria.

08:13 a. m. - A 63 KM DE LA META 🔴 Acelerón de tres corredores Florian Vermeersch, Connor Swift y Rick Pluimers aumentaron el paso y se fueron solos, alejándose del grupo principal por 10 segundos.

08:12 a. m. - A 65 KM DE LA META 🔴 Situación de carrera Un total de 23 ciclistas, donde figuran Pogacar, Evenepoel, Van Aert, Van der Poel, Pedersen, entre otros favoritos a la victoria, tienen una ventaja de dos minutos sobre el resto del pelotón.

08:11 a. m. - A 70 KM DE LA META 🔴 Caída para Nils Politt El ciclista alemán del UAE Team Emirates - XRG se fue al suelo.

08:10 a. m. - A 73 KM DE LA META 🔴 Varios se quedaron del grupo Frederik Frison (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Victor Vercouillie (Team Flanders - Baloise), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets) y Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) no aguantaron el paso de los favoritos y se colgaron.

08:09 a. m. - A 74 KM DE LA META 🔴 Tadej Pogacar haciendo de las suyas Increíble ataque del esloveno, que permitió cazar a la fuga y ahora los favoritos van adelante.

08:08 a. m. - A 75 KM DE LA META 🔴 Aceleraron desde atrás Florian Vermeersch, del UAE Team Emirates XRG, protagonizó un arrancón para no permitir que la fuga se vaya más.

07:53 a. m. - A 79 KM DE LA META 🔴 Cinco ciclistas decidieron retirarse Clément Alleno (Burgos Burpellet BH), Jenthe Biermans (Cofidis), Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), Dillon Corkery (Team Picnic PostNL) y Sam Welsford (INEOS Grenadiers) pusieron pie en tierra.

07:51 a. m. - A 86 KM DE LA META 🔴 No paran las caídas en la carrera Iván García Cortina (Movistar Team) se cayó, tuvo que cambiar de bicicleta, pero ya siguió en competencia.

07:41 a. m. - A 89 KM DE LA META 🔴 Así está la situación de carrera Hay 12 ciclistas en la fuga, con una ventaja de 1' 25'' sobre el grupo perseguidor, donde están Pogacar, Van der Poel, Pedersen, Van Aert, Evenepoel y otros 12 corredores. Posteriormente, en un tercer grupo está el pelotón, a 2' 09''.