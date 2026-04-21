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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de los Alpes 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 2, con Egan Bernal
EN VIVO

🔴 Tour de los Alpes 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 2, con Egan Bernal

Exigente jornada en el Tour de los Alpes, con inicio en Telfs, llegada a Martell/Val Martello, un puerto de primera categoría, otro de tercera y final en alto.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 21 de abr, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en el Tour de los Alpes 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en el Tour de los Alpes 2026
Twitter de INEOS Grenadiers
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  • 04:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 Inicio neutralizado

    Serán 2,7 kilómetros controlados, antes de dar vía libre al pelotón.

    • Publicidad

  • 04:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 Egan Bernal, la carta colombiana más fuerte en carrera
    Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, no tomó partida en la Clásica Faun Drome 2026
    Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, no tomó partida en la Clásica Faun Drome 2026
    Getty Images

  • 04:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 Los corredores se dirigen al punto de partida

    Falta poco para que inicie esta nueva jornada de la competencia.

  • 04:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    Nunca, un 'escarabajo' se ha subido a lo más alto del podio, pero quienes hicieron podio fueron Nelson Rodríguez, en 1996, siendo tercero; y Miguel Ángel López, en 2018, también tercero.

  • 04:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
    Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 2 del Tour de los Alpes 2026
    Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 2 del Tour de los Alpes 2026
    ProCycling Stats

  • 04:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Michael Storer.
    • 2024: Juan Pedro López.
    • 2023: Tao Geoghegan Hart.
    • 2022: Romain Bardet.
    • 2021: Simon Yates.
  • 04:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 49 en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 1962.

  • 04:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Telfs y termina en Martell/Val Martello, ubicadas en territorio italiano.

  • 04:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La aplicación de DGO transmite esta carrera, a partir de las 7:30 a.m.

  • 04:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de Directv Sports transmite esta competencia, desde las 7:30 de la mañana.

  • 04:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 147,5 kilómetros.

  • 04:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 4:35 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:35 .m. (Hora de Italia).

  • 04:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES
    👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 del Tour de los Alpes 2026, minuto a minuto.

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