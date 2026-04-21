🔴 Tour de los Alpes 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 2, con Egan Bernal

Serán 2,7 kilómetros controlados, antes de dar vía libre al pelotón.
- 04:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Inicio neutralizado
- 04:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Egan Bernal, la carta colombiana más fuerte en carrera
- 04:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Los corredores se dirigen al punto de partida
Falta poco para que inicie esta nueva jornada de la competencia.
- 04:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
Nunca, un 'escarabajo' se ha subido a lo más alto del podio, pero quienes hicieron podio fueron Nelson Rodríguez, en 1996, siendo tercero; y Miguel Ángel López, en 2018, también tercero.
- 04:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
- 04:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Michael Storer.
- 2024: Juan Pedro López.
- 2023: Tao Geoghegan Hart.
- 2022: Romain Bardet.
- 2021: Simon Yates.
- 04:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 49 en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 1962.
- 04:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Telfs y termina en Martell/Val Martello, ubicadas en territorio italiano.
- 04:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La aplicación de DGO transmite esta carrera, a partir de las 7:30 a.m.
- 04:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES📺 Vea la carrera por televisión
El canal de Directv Sports transmite esta competencia, desde las 7:30 de la mañana.
- 04:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 147,5 kilómetros.
- 04:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 4:35 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:35 .m. (Hora de Italia).
- 04:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL TOUR DE LOS ALPES👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 del Tour de los Alpes 2026, minuto a minuto.
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