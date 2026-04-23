🔴 Tour de los Alpes 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Egan Bernal

Vía libre para el pelotón y arrancó la acción en territorio italiano.
- 05:30 a. m. - ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 ¡Empezó la jornada!
- 05:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 3
1. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 11h 13' 06''
2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 4''
3. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 6''
4. Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL) - a 6''
5. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 10''
6. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 19''
7. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 29''
8. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 29''
9. Alex Tolio (Bardiani CSF 7 Saber) - a 29''
10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''
- 05:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Ganadores de las etapas anteriores
- Etapa 1: Tommaso Dati (Team UKYO).
- Etapa 2: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Etapa 3: Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
- 05:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Puntos: Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
- Jóvenes: Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).
- Montaña: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg).
- 05:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Egan Bernal, la carta colombiana más fuerte en carrera
- 05:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Los corredores se dirigen al punto de partida
Falta poco para que inicie esta nueva jornada de la competencia.
- 05:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
Nunca, un 'escarabajo' se ha subido a lo más alto del podio, pero quienes hicieron podio fueron Nelson Rodríguez, en 1996, siendo tercero; y Miguel Ángel López, en 2018, también tercero.
- 05:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4
- 05:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Michael Storer.
- 2024: Juan Pedro López.
- 2023: Tao Geoghegan Hart.
- 2022: Romain Bardet.
- 2021: Simon Yates.
- 05:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 49 en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 1962.
- 05:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Arco y termina en Trento, ubicadas en territorio italiano.
- 05:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 167,8 kilómetros.
- 05:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES🕣 ¿A qué hora empezó la carrera?
El inicio de la competencia estaba programado para las 3:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 10:45 a.m. (Hora de Italia).
- 05:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE LOS ALPES👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 del Tour de los Alpes 2026, minuto a minuto.
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