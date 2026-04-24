🔴 Tour de los Alpes 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Egan Bernal

|KM
|Climb
|Length
|Avg. %
|54.9
|Kalterer Höhe/Caldaro Alta
|4.6
|6.3
|93.3
|Nobls/Montoppio
|12.7
|7.1
- 04:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Estos son los ascensos del día
- 03:59 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 4
1. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 15h 41' 32''
2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 4''
3. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 4''
4. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''
5. Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL) - a 15''
6. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 19''
7. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 29''
8. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 29''
9. Alex Tolio (Bardiani CSF 7 Saber) - a 29''
10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''
- 03:58 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Ganadores de las etapas anteriores
- Etapa 1: Tommaso Dati (Team UKYO).
- Etapa 2: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Etapa 3: Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
- Etapa 4: Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team).
- 03:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Puntos: Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
- Jóvenes: Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).
- Montaña: Sean Quinn (EF Education - EasyPost).
- 03:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Egan Bernal, el mejor colombiano en la general
- 03:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
Nunca, un 'escarabajo' se ha subido a lo más alto del podio, pero quienes hicieron podio fueron Nelson Rodríguez, en 1996, siendo tercero; y Miguel Ángel López, en 2018, también tercero.
- 03:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5
- 03:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Michael Storer.
- 2024: Juan Pedro López.
- 2023: Tao Geoghegan Hart.
- 2022: Romain Bardet.
- 2021: Simon Yates.
- 03:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 49 en su historia y la primera que se realizó en 1962.
- 03:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Trento y termina en Bozen/Bolzano, ubicadas en territorio italiano.
- 03:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 128,6 kilómetros.
- 03:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES🕣 ¿A qué hora empezó la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 5:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:00 p.m. (Hora de Italia).
- 03:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 del Tour de los Alpes 2026, minuto a minuto.
