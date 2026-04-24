Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de los Alpes 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Egan Bernal
EN VIVO

🔴 Tour de los Alpes 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Egan Bernal

Se cierra el telón de la edición 49 del Tour de los Alpes, con una jornada de 128,6 kilómetros, entre Trento y Bozen/Bolzano, y tres exigentes puertos de montaña.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 24 de abr, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en el Tour de los Alpes 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en el Tour de los Alpes 2026
Twitter de INEOS Grenadiers
REFRESCAR
  • 04:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 Estos son los ascensos del día
    KMClimbLengthAvg. %
    54.9Kalterer Höhe/Caldaro Alta4.66.3
    93.3Nobls/Montoppio12.77.1

  • 03:59 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 4

    1. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 15h 41' 32''
    2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 4''
    3. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 4''
    4. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''
    5. Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL) - a 15''
    6. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 19''
    7. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 29''
    8. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 29''
    9. Alex Tolio (Bardiani CSF 7 Saber) - a 29''
    10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''

  • 03:58 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 Ganadores de las etapas anteriores
    • Etapa 1: Tommaso Dati (Team UKYO).
    • Etapa 2: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Etapa 3: Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
    • Etapa 4: Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team).
  • 03:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Puntos: Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
    • Jóvenes: Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).
    • Montaña: Sean Quinn (EF Education - EasyPost).
  • 03:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 Egan Bernal, el mejor colombiano en la general
    Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, se lució en la etapa 2 del Tour de los Alpes
  • 03:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    Nunca, un 'escarabajo' se ha subido a lo más alto del podio, pero quienes hicieron podio fueron Nelson Rodríguez, en 1996, siendo tercero; y Miguel Ángel López, en 2018, también tercero.

  • 03:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5
    Perfil y altimetría de la etapa 5 del Tour de los Alpes 2026.
  • 03:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Michael Storer.
    • 2024: Juan Pedro López.
    • 2023: Tao Geoghegan Hart.
    • 2022: Romain Bardet.
    • 2021: Simon Yates.
  • 03:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 49 en su historia y la primera que se realizó en 1962.

  • 03:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Trento y termina en Bozen/Bolzano, ubicadas en territorio italiano.

  • 03:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 128,6 kilómetros.

  • 03:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    🕣 ¿A qué hora empezó la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:00 p.m. (Hora de Italia).

  • 03:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE LOS ALPES
    👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 del Tour de los Alpes 2026, minuto a minuto.

