Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Romandía 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 3, con Pogacar y Nairo
EN VIVO

🔴 Tour de Romandía 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 3, con Pogacar y Nairo

Con inicio y final en Orbe, se corre una jornada clave del Tour de Romandía, que cuenta con 176,6 kilómetros, dos puertos de tercera y uno de segunda categoría.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 1 de may, 2026
Tadej Pogacar y Nairo Quintana en una etapa de montaña del Tour de Romandía 2026
Tadej Pogacar y Nairo Quintana en una etapa de montaña del Tour de Romandía 2026
  • 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 2

    1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 8h 08' 28''
    2. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 17''
    3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 26''
    4. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) - a 33''
    5. Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek) - a 41''
    6. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 51''
    7. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) - a 51''
    8. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 51''
    9. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 52''
    10. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) - a 52''

  • 06:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Estos son los ascensos del día
    KMClimbLengthAvg. %
    7.6Suchy2.15.9
    121.9Oulens-sur-Echallens4.23.3
    144.2Col du Mollendruz96.1
  • 06:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Ganadores de las etapas anteriores
    • Prólogo: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    • Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 2: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
  • 05:58 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Puntos: Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek).
    • Montaña: Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team).
    • Jóvenes: Lenny Martinez (Bahrain - Victorious).
  • 05:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Sergio Higuita, el mejor colombiano en la general, de 15, a 1' 10''
    Sergio Higuita (XDS Astana Team).
  • 05:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primer 'escarabajo' es subirse a lo más alto del podio en esta carrera fue Santiago Botero, en 2005, venciendo a Damiano Cunego y Denís Menshov; mientras que Nairo Quintana fue campeón en 2026, tras imponerse sobre Thibaut Pinot e Ion Izagirre.

  • 05:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3 del Tour de Romandía 2026
  • 05:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: João Almeida.
    • 2024: Carlos Rodríguez.
    • 2023: Adam Yates.
    • 2022: Aleksandr Vlásov.
    • 2021: Geraint Thomas.
  • 05:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 79 en su historia y la primera se realizó en 1947.

  • 05:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia y termina en Orbe, ubicada en territorio suizo.

  • 05:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 176,6 kilómetros.

  • 05:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:45 p.m. (Hora de Suiza).

  • 05:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.

