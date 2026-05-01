🔴 Tour de Romandía 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 3, con Pogacar y Nairo

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 8h 08' 28''
2. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 17''
3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 26''
4. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) - a 33''
5. Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek) - a 41''
6. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 51''
7. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) - a 51''
8. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 51''
9. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 52''
10. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) - a 52''
- 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 2
- 06:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Estos son los ascensos del día
KM Climb Length Avg. % 7.6 Suchy 2.1 5.9 121.9 Oulens-sur-Echallens 4.2 3.3 144.2 Col du Mollendruz 9 6.1
- 06:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Ganadores de las etapas anteriores
- Prólogo: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 2: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- 05:58 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Puntos: Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek).
- Montaña: Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team).
- Jóvenes: Lenny Martinez (Bahrain - Victorious).
- 05:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Sergio Higuita, el mejor colombiano en la general, de 15, a 1' 10''
- 05:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primer 'escarabajo' es subirse a lo más alto del podio en esta carrera fue Santiago Botero, en 2005, venciendo a Damiano Cunego y Denís Menshov; mientras que Nairo Quintana fue campeón en 2026, tras imponerse sobre Thibaut Pinot e Ion Izagirre.
- 05:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3
- 05:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: João Almeida.
- 2024: Carlos Rodríguez.
- 2023: Adam Yates.
- 2022: Aleksandr Vlásov.
- 2021: Geraint Thomas.
- 05:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 79 en su historia y la primera se realizó en 1947.
- 05:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia y termina en Orbe, ubicada en territorio suizo.
- 05:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 176,6 kilómetros.
- 05:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 6:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:45 p.m. (Hora de Suiza).
- 05:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE ROMANDÍA👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.
