🔴 Tour de Romandía 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Pogacar y Nairo

Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) agitó la carrera, desde temprano, con un arrancón.
- 05:46 a. m. - A 148 KM DE LA META🔴 Vía libre y primeros movimientos
- 05:45 a. m. - ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 ¡Inicio neutralizado!
Fueron 1,7 kilómetros bajo control, antes de dar vía libre al pelotón.
- 05:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Nairo Quintana, presente en su última temporada como ciclista
- 05:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 3
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 12h 06' 46''
2. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 17''
3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 26''
4. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) - a 33''
5. Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek) - a 41''
6. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) - a 51''
7. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 51''
8. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 52''
9. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) - a 52''
10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 57''
- 05:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Conozca los ascensos del día
KM Climb Length Avg. % 22.4 Jaunpass 6 7.8 41.3 Jaunpass 7.4 8.8 109.4 Saanenmöser Pass 5.9 4.2 132.8 Jaunpass 8.1 8.3
- 05:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Ganadores de las etapas anteriores
- Prólogo: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 2: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 3: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- 05:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Puntos: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- Montaña: Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team).
- Jóvenes: Lenny Martinez (Bahrain - Victorious).
- 05:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Sergio Higuita, el mejor colombiano en la general, de 14, a 1' 10''
- 05:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primer 'escarabajo' es subirse a lo más alto en esta carrera fue Santiago Botero, en 2005, venciendo a Damiano Cunego y Denís Menshov; mientras que Nairo Quintana fue campeón en 2026, tras imponerse sobre Thibaut Pinot e Ion Izagirre.
- 05:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4
- 05:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: João Almeida.
- 2024: Carlos Rodríguez.
- 2023: Adam Yates.
- 2022: Aleksandr Vlásov.
- 2021: Geraint Thomas.
- 05:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 79 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1947.
- 05:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Broc y termina en Charmey, ubicados en territorio suizo.
- 05:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 149,6 kilómetros.
- 05:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia estaba programado para las 5:10 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:10 p.m. (Hora de Suiza).
- 05:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.
