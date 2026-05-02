Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Romandía 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Pogacar y Nairo
EN VIVO

🔴 Tour de Romandía 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Pogacar y Nairo

Con inicio en Broc, llegada a Charmey, un recorrido de 149,6 kilómetros, dos puertos de segunda y dos de primera categoría, se corre una jornada clave en el Tour de Romandía.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 2 de may, 2026
Nairo Quintana, del Movistar Team, y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) en el Tour de Romandía 2026
Nairo Quintana, del Movistar Team, y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) en el Tour de Romandía 2026
Getty Images
  • 05:46 a. m. - A 148 KM DE LA META
    🔴 Vía libre y primeros movimientos

    Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) agitó la carrera, desde temprano, con un arrancón.

  • 05:45 a. m. - ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 ¡Inicio neutralizado!

    Fueron 1,7 kilómetros bajo control, antes de dar vía libre al pelotón.

  • 05:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Nairo Quintana, presente en su última temporada como ciclista
    Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Tour de Romandía 2026
    Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Tour de Romandía 2026
    Getty Images

  • 05:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 3

    1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 12h 06' 46''
    2. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 17''
    3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 26''
    4. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) - a 33''
    5. Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek) - a 41''
    6. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) - a 51''
    7. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 51''
    8. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 52''
    9. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) - a 52''
    10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 57''

  • 05:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Conozca los ascensos del día
    KMClimbLengthAvg. %
    22.4Jaunpass67.8
    41.3Jaunpass7.48.8
    109.4Saanenmöser Pass5.94.2
    132.8Jaunpass8.18.3
  • 05:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Ganadores de las etapas anteriores
    • Prólogo: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    • Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 2: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 3: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
  • 05:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Puntos: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    • Montaña: Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team).
    • Jóvenes: Lenny Martinez (Bahrain - Victorious).
  • 05:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Sergio Higuita, el mejor colombiano en la general, de 14, a 1' 10''
    Sergio Higuita, ciclista colombiano, regresó a una gran vuelta de ciclismo en el Tour de Francia 2025
    Sergio Higuita, ciclista colombiano, regresó a una gran vuelta de ciclismo en el Tour de Francia 2025
    Getty Images

  • 05:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primer 'escarabajo' es subirse a lo más alto en esta carrera fue Santiago Botero, en 2005, venciendo a Damiano Cunego y Denís Menshov; mientras que Nairo Quintana fue campeón en 2026, tras imponerse sobre Thibaut Pinot e Ion Izagirre.

  • 05:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4 del Tour de Romandía
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4 del Tour de Romandía
    ProCycling Stats

  • 05:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: João Almeida.
    • 2024: Carlos Rodríguez.
    • 2023: Adam Yates.
    • 2022: Aleksandr Vlásov.
    • 2021: Geraint Thomas.
  • 05:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 79 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1947.

  • 05:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Broc y termina en Charmey, ubicados en territorio suizo.

  • 05:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 149,6 kilómetros.

  • 05:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia estaba programado para las 5:10 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:10 p.m. (Hora de Suiza).

  • 05:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.

