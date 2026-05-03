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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Romandía 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Nairo y Pogacar
EN VIVO

🔴 Tour de Romandía 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Nairo y Pogacar

Con una exigente jornada, que cuenta con 178 kilómetros, dos puertos de tercera y uno de primera categoría, con final en alto, termina la edición 79 del Tour de Romandía.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 3 de may, 2026
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Tadej Pogacar y Primoz Roglic, dos de los mejores ciclistas del mundo, en el Tour de Romandía 2026
Tadej Pogacar y Primoz Roglic, dos de los mejores ciclistas del mundo, en el Tour de Romandía 2026
Getty Images
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  • 05:29 a. m. - A 155 KM DE LA META
    🔴 ¿Quiénes van adelante?
    • Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Jakob Söderqvist (Lidl - Trek).
    • Marco Schrettl (XDS Astana Team).
    • Lorenzo Germani (Groupama - FDJ United).
    • Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla).
    • Gil Gelders (Soudal Quick-Step).
    • Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL).

    • Publicidad

  • 05:26 a. m. - A 156 KM DE LA META
    🔴 ¡Ya se armó la fuga del día!

    Un total de ocho corredores consiguieron alejarse del pelotón y sueñan con la victoria.

  • 05:25 a. m. - A 171 KM DE LA META
    🔴 Finn Fisher-Black, otro que quiere unirse a los adelante

    El ciclista del Red Bull - BORA - hansgrohe acelera y hace hasta lo imposible por conectar con el grupo de al frente.

  • 05:24 a. m. - A 172 KM DE LA META
    🔴 Contraataque de cinco corredores

    Después del arrancón de dos ciclistas, Jan Tratnik, Marco Schrettl, Asbjørn Hellemose, Gil Gelders y Robbe Dhondt intentan seguirles el paso.

  • 05:23 a. m. - A 173 KM DE LA META
    🔴 Dos ciclistas lo intentan

    Jakob Söderqvist (Lidl - Trek) y Lorenzo Germani (Groupama - FDJ United) aceleran e intentan armar la fuga.

  • 05:22 a. m. - A 176 KM DE LA META
    🔴 Se presentó un enredón

    Caída en el pelotón, pero sin mayores consecuencias y todo puede continuar.

  • 05:21 a. m. - A 181 KM DE LA META
    🔴 UAE Team Emirates XRG aceleró

    Con el fin de evitar sorpresas y seleccionar parte del grupo, el equipo de Tadej Pogacar trabaja y pone el ritmo de carrera.

  • 05:20 a. m. - ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🔴 ¡Inició la carrera!

    Se abrió el telón de la última jornada, que contará con un duro final en alto.

  • 05:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🔴 ¿Cuántos corredores siguen en pie?

    En medio de una gran cantidad de retiros, un total de 89 ciclistas continúan en carrera.

  • 05:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🔴 Nairo Quintana corre su último Tour de Romandía, donde ganó en 2016
    Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio del Tour de Romandía 2026
    Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio del Tour de Romandía 2026
    Twitter Oficial del Movistar Team

  • 05:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 4

    1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 15h 47' 00''
    2. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 35''
    3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 2' 23''
    4. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 30''
    5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 2' 48''
    6. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 49''
    7. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) - a 2' 49''
    8. Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) - a 2' 54''
    9. Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek) - a 2' 56''
    10. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 3' 03''

  • 05:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🔴 Ganadores de las etapas anteriores
    • Prólogo: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    • Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 2: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 3: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    • Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
  • 05:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Puntos: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    • Montaña: Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team).
    • Jóvenes: Lenny Martinez (Bahrain - Victorious).
  • 05:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🔴 Sergio Higuita, el mejor colombiano en la general, de 13, a 3' 07''
    Sergio Higuita, ciclista colombiano del XDS Astana Team, en el Tour de Francia 2025
    Sergio Higuita, ciclista colombiano del XDS Astana Team, en el Tour de Francia 2025
    Getty Images

  • 05:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🔴 ¿Alguna vez un colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero es subirse a lo más alto en esta carrera fue Santiago Botero, en 2005, venciendo a Damiano Cunego y Denís Menshov; mientras que Nairo Quintana fue campeón en el 2016, tras imponerse sobre Thibaut Pinot e Ion Izagirre.

  • 05:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5 del Tour de Romandía 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5 del Tour de Romandía 2026
    ProCycling Stats

  • 05:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: João Almeida.
    • 2024: Carlos Rodríguez.
    • 2023: Adam Yates.
    • 2022: Aleksandr Vlásov.
    • 2021: Geraint Thomas.
  • 05:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Es la número 79 en su historia y la primera se disputó en 1947.

  • 05:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🔍 ¿Entre qué ciudades corren?

    La acción inicia en Lucens y termina en Leysin, ubicados en territorio suizo.

  • 05:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 178,2 kilómetros.

  • 05:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?

    El primer pedalazo del día se dio a las 4:50 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:50 a.m. (Hora de Suiza).

  • 05:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026
    👋 ¡Bienvenidos a la última jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, desde este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.

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