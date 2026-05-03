🔴 Tour de Romandía 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Nairo y Pogacar

- Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Jakob Söderqvist (Lidl - Trek).
- Marco Schrettl (XDS Astana Team).
- Lorenzo Germani (Groupama - FDJ United).
- Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla).
- Gil Gelders (Soudal Quick-Step).
- Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL).
- 05:29 a. m. - A 155 KM DE LA META🔴 ¿Quiénes van adelante?
- 05:26 a. m. - A 156 KM DE LA META🔴 ¡Ya se armó la fuga del día!
Un total de ocho corredores consiguieron alejarse del pelotón y sueñan con la victoria.
- 05:25 a. m. - A 171 KM DE LA META🔴 Finn Fisher-Black, otro que quiere unirse a los adelante
El ciclista del Red Bull - BORA - hansgrohe acelera y hace hasta lo imposible por conectar con el grupo de al frente.
- 05:24 a. m. - A 172 KM DE LA META🔴 Contraataque de cinco corredores
Después del arrancón de dos ciclistas, Jan Tratnik, Marco Schrettl, Asbjørn Hellemose, Gil Gelders y Robbe Dhondt intentan seguirles el paso.
- 05:23 a. m. - A 173 KM DE LA META🔴 Dos ciclistas lo intentan
Jakob Söderqvist (Lidl - Trek) y Lorenzo Germani (Groupama - FDJ United) aceleran e intentan armar la fuga.
- 05:22 a. m. - A 176 KM DE LA META🔴 Se presentó un enredón
Caída en el pelotón, pero sin mayores consecuencias y todo puede continuar.
- 05:21 a. m. - A 181 KM DE LA META🔴 UAE Team Emirates XRG aceleró
Con el fin de evitar sorpresas y seleccionar parte del grupo, el equipo de Tadej Pogacar trabaja y pone el ritmo de carrera.
- 05:20 a. m. - ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🔴 ¡Inició la carrera!
Se abrió el telón de la última jornada, que contará con un duro final en alto.
- 05:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🔴 ¿Cuántos corredores siguen en pie?
En medio de una gran cantidad de retiros, un total de 89 ciclistas continúan en carrera.
- 05:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🔴 Nairo Quintana corre su último Tour de Romandía, donde ganó en 2016
- 05:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 4
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 15h 47' 00''
2. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 35''
3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 2' 23''
4. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 30''
5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 2' 48''
6. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 49''
7. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) - a 2' 49''
8. Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) - a 2' 54''
9. Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek) - a 2' 56''
10. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 3' 03''
- 05:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🔴 Ganadores de las etapas anteriores
- Prólogo: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 2: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 3: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- 05:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Puntos: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- Montaña: Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team).
- Jóvenes: Lenny Martinez (Bahrain - Victorious).
- 05:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🔴 Sergio Higuita, el mejor colombiano en la general, de 13, a 3' 07''
- 05:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🔴 ¿Alguna vez un colombiano ha ganado esta carrera?
El primero es subirse a lo más alto en esta carrera fue Santiago Botero, en 2005, venciendo a Damiano Cunego y Denís Menshov; mientras que Nairo Quintana fue campeón en el 2016, tras imponerse sobre Thibaut Pinot e Ion Izagirre.
- 05:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5
- 05:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: João Almeida.
- 2024: Carlos Rodríguez.
- 2023: Adam Yates.
- 2022: Aleksandr Vlásov.
- 2021: Geraint Thomas.
- 05:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Es la número 79 en su historia y la primera se disputó en 1947.
- 05:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🔍 ¿Entre qué ciudades corren?
La acción inicia en Lucens y termina en Leysin, ubicados en territorio suizo.
- 05:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 178,2 kilómetros.
- 05:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?
El primer pedalazo del día se dio a las 4:50 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:50 a.m. (Hora de Suiza).
- 05:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE ROMANDÍA 2026👋 ¡Bienvenidos a la última jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, desde este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.
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