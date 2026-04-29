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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Romandía, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 1 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana
EN VIVO

🔴 Tour de Romandía, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 1 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Este miércoles, la tercera jornada del Tour de Romandía 2026 tiene un recorrido de 171 kilómetros con cuatro puertos de montaña. ¡No se pierda ningún detalle de la carrera!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 29 de abr, 2026
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Tour de Romandía 2026 - Etapa 1.
Tour de Romandía 2026 - Etapa 1.
Getty Images - IA.
REFRESCAR
  • 06:59 a. m. - A 152 KM DE META
    El lote se relaja

    Los fugados ya tienen una renta de 2:55.

    • Publicidad

  • 06:50 a. m. - A 160 KM DE META
    Ya hay fuga

    Los siguientes corredores tienen una renta de 1:30 sobre el pelotón:

    Pietro Mattio
    Sam Oomen
    Patrick Gamper
    Louis Vervaeke
    Roland Thalmann
    Dillon Corkery
    Alexy Faure Prost

  • 06:44 a. m. - A 165 KM DE META
    Primer ataque

    Siete corredores le sacan 10 segundos de ventaja al lote.

  • 06:34 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 1

    Los corredores ya tomaron la salida en la localidad de Martigny.

  • 06:30 a. m. - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras el prólogo
    1. Tadej Pogacar en el prólogo del Tour de Romandía 2026.
      Tadej Pogacar en el prólogo del Tour de Romandía 2026.
      Getty Images.
      Ciclismo

      Clasificación general del Tour de Romandía 2026, tras el prólogo; a Tadej Pogacar lo sorprendieron

  • 06:29 a. m. - PREVIA
    🔴 Ganadores de las jornadas pasadas

    Prólogo: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).

  • 06:29 a. m. - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    Puntos: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    Montaña: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    Jóvenes: Jakob Soderqvist (Lidl Trek).

  • 06:27 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?

    Nairo Quintana (Movistar Team).
    Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe)
    Sergio Higuita (XDS Astana)

  • 06:26 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 1
    Perfil y altimetría de la etapa 1 del Tour de Romandía 2026.
    Perfil y altimetría de la etapa 1 del Tour de Romandía 2026.
    Procycling Stats.

  • 06:25 a. m. - PREVIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 79 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1947.

  • 06:25 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Joao Almeida
    2024: Carlos Rodríguez
    2023: Adam Yates
    2022: Aleksandr Vlasov
    2021: Geraint Thomas

  • 06:24 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia y termina en Martigny, ubicadas en territorio suizo.

  • 06:24 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La carrera también se podrá ver por la plataforma Tiz.

  • 06:23 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 171 kilómetros.

  • 06:14 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:30 p.m. (Hora de Suiza).

  • 06:12 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor del Prólogo del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.

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