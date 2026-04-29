🔴 Tour de Romandía, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 1 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Los fugados ya tienen una renta de 2:55.
- 06:59 a. m. - A 152 KM DE METAEl lote se relaja
- 06:50 a. m. - A 160 KM DE METAYa hay fuga
Los siguientes corredores tienen una renta de 1:30 sobre el pelotón:
Pietro Mattio
Sam Oomen
Patrick Gamper
Louis Vervaeke
Roland Thalmann
Dillon Corkery
Alexy Faure Prost
- 06:44 a. m. - A 165 KM DE METAPrimer ataque
Siete corredores le sacan 10 segundos de ventaja al lote.
- 06:34 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 1
Los corredores ya tomaron la salida en la localidad de Martigny.
- 06:30 a. m. - PREVIA🔴 Así va la clasificación general, tras el prólogo
- 06:29 a. m. - PREVIA🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
Prólogo: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- 06:29 a. m. - PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
Puntos: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
Montaña: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
Jóvenes: Jakob Soderqvist (Lidl Trek).
- 06:27 a. m. - PREVIA🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?
Nairo Quintana (Movistar Team).
Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe)
Sergio Higuita (XDS Astana)
- 06:26 a. m. - PREVIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 1
- 06:25 a. m. - PREVIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 79 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1947.
- 06:25 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Joao Almeida
2024: Carlos Rodríguez
2023: Adam Yates
2022: Aleksandr Vlasov
2021: Geraint Thomas
- 06:24 a. m. - PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia y termina en Martigny, ubicadas en territorio suizo.
- 06:24 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La carrera también se podrá ver por la plataforma Tiz.
- 06:23 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 171 kilómetros.
- 06:14 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 6:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:30 p.m. (Hora de Suiza).
- 06:12 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor del Prólogo del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.
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