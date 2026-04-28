🔴 Tour de Romandía, EN VIVO HOY: minuto a minuto del prólogo con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

|Pos.
|Rider
|Team
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates - XRG
|2
|Primož Roglič
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|4
|Florian Lipowitz
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|5
|Jakob Söderqvist
|Lidl - Trek
|6
|Rémi Cavagna
|Groupama - FDJ United
|7
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates - XRG
|8
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates - XRG
|9
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|10
|Antonio Tiberi
|Bahrain - Victorious
- 06:40 a. m. - PREVIA¿Quiénes son los favoritos para ganar el Prólogo?
- 06:38 a. m. - PREVIAHorario de salida de los colombianos en el Prólogo
Sergio Higuita - 9:36 a.m.
Nairo Quintana - 9:43 a.m.
Daniel Felipe Martínez - 10:10 a.m.
- 06:36 a. m. - PREVIA🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?
Nairo Quintana (Movistar Team).
Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe)
Sergio Higuita (XDS Astana)
- 06:35 a. m. - PREVIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido del Prólogo
- 06:34 a. m. - PREVIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 79 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1947.
- 06:34 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Joao Almeida
2024: Carlos Rodríguez
2023: Adam Yates
2022: Aleksandr Vlasov
2021: Geraint Thomas
- 06:32 a. m. - PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia y termina en Villars-sur-Glâne, ubicadas en territorio suizo.
- 06:32 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La carrera también se podrá ver por la plataforma Tiz.
- 06:31 a. m. - PREVIA📺 Vea la carrera por televisión
Señal Colombia transmite esta competencia, desde las 8:30 de la mañana.
- 06:26 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 3,2 kilómetros.
- 06:26 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 8:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 3:45 p.m. (Hora de Suiza).
- 06:24 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor del Prólogo del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.
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