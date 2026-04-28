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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Romandía, EN VIVO HOY: minuto a minuto del prólogo con Tadej Pogacar y Nairo Quintana
EN VIVO

🔴 Tour de Romandía, EN VIVO HOY: minuto a minuto del prólogo con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Este martes, el Tour de Romandía 2026 inicia con un prólogo que consta de una contrarreloj individual de 3,2 kilómetros totalmente llanos. Acá todos los detalles de la carrera.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 28 de abr, 2026
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Tour de Romandía 2026 - Prólogo.
Tour de Romandía 2026 - Prólogo.
IA - Getty Images.
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  • 06:40 a. m. - PREVIA
    ¿Quiénes son los favoritos para ganar el Prólogo?
    Pos.RiderTeam
    1Tadej PogačarUAE Team Emirates - XRG
    2Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe
    3Luke PlappTeam Jayco AlUla
    4Florian LipowitzRed Bull - BORA - hansgrohe
    5Jakob SöderqvistLidl - Trek
    6Rémi CavagnaGroupama - FDJ United
    7Ivo OliveiraUAE Team Emirates - XRG
    8Felix GroßschartnerUAE Team Emirates - XRG
    9Oscar OnleyINEOS Grenadiers
    10Antonio TiberiBahrain - Victorious

    • Publicidad

  • 06:38 a. m. - PREVIA
    Horario de salida de los colombianos en el Prólogo

    Sergio Higuita - 9:36 a.m.
    Nairo Quintana - 9:43 a.m.
    Daniel Felipe Martínez - 10:10 a.m.

  • 06:36 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?

    Nairo Quintana (Movistar Team).
    Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe)
    Sergio Higuita (XDS Astana)

  • 06:35 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido del Prólogo
    Perfil y altimetría del prólogo del Tour de Romandía 2026.
    Perfil y altimetría del prólogo del Tour de Romandía 2026.
    Procycling Stats.

  • 06:34 a. m. - PREVIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 79 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1947.

  • 06:34 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Joao Almeida
    2024: Carlos Rodríguez
    2023: Adam Yates
    2022: Aleksandr Vlasov
    2021: Geraint Thomas

  • 06:32 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia y termina en Villars-sur-Glâne, ubicadas en territorio suizo.

  • 06:32 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La carrera también se podrá ver por la plataforma Tiz.

  • 06:31 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    Señal Colombia transmite esta competencia, desde las 8:30 de la mañana.

  • 06:26 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 3,2 kilómetros.

  • 06:26 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 8:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 3:45 p.m. (Hora de Suiza).

  • 06:24 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor del Prólogo del Tour de Romandía 2026, minuto a minuto.

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