🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 2, con Nairo Quintana y Vingegaard

- 06:42 a. m. - ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 VEA EN VIVO LA CARRERA, EN VIVO ACÁ
- 07:14 a. m. - A 167 KM DE LA META🔴 ¡Arrancó la jornada!
Terminó el inicio neutralizado y el pelotón ya realiza el recorrido de esta fracción.
- 07:13 a. m. - ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Dificultades para Ben O'Connor
El corredor del Team Jayco AlUla sufrió dificultades mecánicas. Para su fortuna, fue antes de dar vía libre.
- 07:13 a. m. - ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Todo listo para el inicio controlado
El pelotón se dirige para realizar los 4,5 kilómetros neutralizados.
- 06:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Nostaliga y emoción en Nairo Quintana
Estoy emocionado; salen recuerdos del baúl de tantos años, como el 2011 cuanto hice mi primera Vuelta a Cataluña, que fue mi primera carrera World Tour y estar acá me da nostalgiaNairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team
- 06:44 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Última Vuelta a Cataluña para Nairo Quintana
Recordemos que, el pasado domingo 22 de marzo, 'el Cóndor' anunció que el 2026 será su última temporada como ciclista profesional.
- 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Estos son los favoritos al título
- Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- João Almeida (UAE Team Emirates - XRG).
- Oscar Onley (INEOS Grenadiers).
- Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Ben O'Connor (Team Jayco AlUla).
- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
- Enric Mas (Movistar Team).
- Mikel Landa (Soudal Quick-Step).
- Mattias Skjelmose (Lidl - Trek).
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Richard Carapaz (EF Education - EasyPost).
- 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en esta edición?
- Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
- Nairo Quintana (Movistar Team).
- 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 ¿Qué colombianos han ganado esta carrera?
Álvaro Mejía fue el primer 'escarabajo' en ganar este evento en 1993, imponiéndose sobre Maurizio Fondriest y Antonio Martín Velasco. Posteriormente, Hernán Buenahora fue campeón en 1998, derrotando a Georg Totschnig y Fernando Escartín. Después, Nairo Quintana logró el título en 2016, venciendo a Alberto Contador y Daniel Martin. Ya en 2019, Miguel Ángel López se hizo con el campeonato al ganarle a Adam Yates y Egan Bernal. Por último, en 2022, Sergio Higuita fue campeón al derrotar a Richard Carapaz y João Almeida.
- 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
- Etapa 1: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- Puntos: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Montaña: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché).
- Jóvenes: Simone Gualdi (Lotto Intermarché).
- 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1
1. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) - 4h 00' 59''
2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4''
3. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 6''
4. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) - a 10''
5. Simone Gualdi (Lotto Intermarché) - a 10''
6. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 10''
7. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 10''
8. Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech) - a 10''
9. Oscar Onley (INEOS Grenadiers) - a 10''
10. Antoine L'Hote (Decathlon CMA CGM Team) - a 10''
- 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 105 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1911.
- 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Primož Roglič.
- 2024: Tadej Pogačar.
- 2023: Primož Roglič.
- 2022: Sergio Higuita.
- 2021: Adam Yates.
- 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en la ciudad de Figueres y termina en Banyoles, ubicadas en territorio español.
- 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) y el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) transmiten esta carrera.
- 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA📺 Vea la carrera por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 9:20 de la mañana.
- 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 167,4 kilómetros.
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 7:10 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:10 p.m. (Hora de España).
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.
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