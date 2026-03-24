🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 2, con Nairo Quintana y Vingegaard

06:42 a. m. - ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 VEA EN VIVO LA CARRERA, EN VIVO ACÁ

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07:14 a. m. - A 167 KM DE LA META 🔴 ¡Arrancó la jornada! Terminó el inicio neutralizado y el pelotón ya realiza el recorrido de esta fracción.

07:13 a. m. - ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 Dificultades para Ben O'Connor El corredor del Team Jayco AlUla sufrió dificultades mecánicas. Para su fortuna, fue antes de dar vía libre.

07:13 a. m. - ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 Todo listo para el inicio controlado El pelotón se dirige para realizar los 4,5 kilómetros neutralizados.

06:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 Nostaliga y emoción en Nairo Quintana Estoy emocionado; salen recuerdos del baúl de tantos años, como el 2011 cuanto hice mi primera Vuelta a Cataluña, que fue mi primera carrera World Tour y estar acá me da nostalgia Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team

06:44 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 Última Vuelta a Cataluña para Nairo Quintana Recordemos que, el pasado domingo 22 de marzo, 'el Cóndor' anunció que el 2026 será su última temporada como ciclista profesional.

06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 Estos son los favoritos al título Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

João Almeida (UAE Team Emirates - XRG).

Oscar Onley (INEOS Grenadiers).

Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Ben O'Connor (Team Jayco AlUla).

Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

Enric Mas (Movistar Team).

Mikel Landa (Soudal Quick-Step).

Mattias Skjelmose (Lidl - Trek).

Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).

Richard Carapaz (EF Education - EasyPost).

06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 ¿Quiénes son los colombianos en esta edición? Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).

Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).

Einer Rubio (Movistar Team).

Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).

Nairo Quintana (Movistar Team).

06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 ¿Qué colombianos han ganado esta carrera? Álvaro Mejía fue el primer 'escarabajo' en ganar este evento en 1993, imponiéndose sobre Maurizio Fondriest y Antonio Martín Velasco. Posteriormente, Hernán Buenahora fue campeón en 1998, derrotando a Georg Totschnig y Fernando Escartín. Después, Nairo Quintana logró el título en 2016, venciendo a Alberto Contador y Daniel Martin. Ya en 2019, Miguel Ángel López se hizo con el campeonato al ganarle a Adam Yates y Egan Bernal. Por último, en 2022, Sergio Higuita fue campeón al derrotar a Richard Carapaz y João Almeida.

06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 Ganadores de las jornadas pasadas Etapa 1: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).

06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 Portadores de las camisetas de líderes General: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).

Dorian Godon (INEOS Grenadiers). Puntos: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe). Montaña: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché).

Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). Jóvenes: Simone Gualdi (Lotto Intermarché).

06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1 1. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) - 4h 00' 59''

2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4''

3. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 6''

4. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) - a 10''

5. Simone Gualdi (Lotto Intermarché) - a 10''

6. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 10''

7. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 10''

8. Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech) - a 10''

9. Oscar Onley (INEOS Grenadiers) - a 10''

10. Antoine L'Hote (Decathlon CMA CGM Team) - a 10''

06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña 2026 ProCycling Stats

06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026? Esta es la número 105 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1911.

06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Primož Roglič.

Primož Roglič. 2024: Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar. 2023: Primož Roglič.

Primož Roglič. 2022: Sergio Higuita.

Sergio Higuita. 2021: Adam Yates.

06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en la ciudad de Figueres y termina en Banyoles, ubicadas en territorio español.

06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲 La aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) y el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) transmiten esta carrera.

06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 📺 Vea la carrera por televisión La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 9:20 de la mañana.

06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 167,4 kilómetros.

06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA 🕣 ¿A qué hora empieza la jornada? El inicio de la competencia está programado para las 7:10 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:10 p.m. (Hora de España).