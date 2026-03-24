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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 2, con Nairo Quintana y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 2, con Nairo Quintana y Vingegaard

Después de una apasionante primera jornada, el segundo día de la Vuelta a Cataluña 2026 ofrece 167 kilómetros de recorrido en total y los primeros ascensos.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 24 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corre la Vuelta a Cataluña 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corre la Vuelta a Cataluña 2026
Getty Images
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  • 06:42 a. m. - ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 VEA EN VIVO LA CARRERA, EN VIVO ACÁ
    Miniatura PLAYER Vuelta a Cataluña 2026 Nairo

    • Publicidad

  • 07:14 a. m. - A 167 KM DE LA META
    🔴 ¡Arrancó la jornada!

    Terminó el inicio neutralizado y el pelotón ya realiza el recorrido de esta fracción.

  • 07:13 a. m. - ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Dificultades para Ben O'Connor

    El corredor del Team Jayco AlUla sufrió dificultades mecánicas. Para su fortuna, fue antes de dar vía libre.

  • 07:13 a. m. - ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Todo listo para el inicio controlado

    El pelotón se dirige para realizar los 4,5 kilómetros neutralizados.

  • 06:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Nostaliga y emoción en Nairo Quintana
    Estoy emocionado; salen recuerdos del baúl de tantos años, como el 2011 cuanto hice mi primera Vuelta a Cataluña, que fue mi primera carrera World Tour y estar acá me da nostalgia
    Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team

  • 06:44 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Última Vuelta a Cataluña para Nairo Quintana

    Recordemos que, el pasado domingo 22 de marzo, 'el Cóndor' anunció que el 2026 será su última temporada como ciclista profesional.

  • 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Estos son los favoritos al título
    • Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • João Almeida (UAE Team Emirates - XRG).
    • Oscar Onley (INEOS Grenadiers).
    • Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Ben O'Connor (Team Jayco AlUla).
    • Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
    • Enric Mas (Movistar Team).
    • Mikel Landa (Soudal Quick-Step).
    • Mattias Skjelmose (Lidl - Trek).
    • Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Richard Carapaz (EF Education - EasyPost).
  • 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en esta edición?
    • Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).
    • Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    • Nairo Quintana (Movistar Team).
  • 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 ¿Qué colombianos han ganado esta carrera?

    Álvaro Mejía fue el primer 'escarabajo' en ganar este evento en 1993, imponiéndose sobre Maurizio Fondriest y Antonio Martín Velasco. Posteriormente, Hernán Buenahora fue campeón en 1998, derrotando a Georg Totschnig y Fernando Escartín. Después, Nairo Quintana logró el título en 2016, venciendo a Alberto Contador y Daniel Martin. Ya en 2019, Miguel Ángel López se hizo con el campeonato al ganarle a Adam Yates y Egan Bernal. Por último, en 2022, Sergio Higuita fue campeón al derrotar a Richard Carapaz y João Almeida.

  • 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
    • Etapa 1: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
  • 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    • Puntos: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Montaña: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché).
    • Jóvenes: Simone Gualdi (Lotto Intermarché).
  • 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1

    1. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) - 4h 00' 59''
    2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4''
    3. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 6''
    4. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) - a 10''
    5. Simone Gualdi (Lotto Intermarché) - a 10''
    6. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 10''
    7. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 10''
    8. Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech) - a 10''
    9. Oscar Onley (INEOS Grenadiers) - a 10''
    10. Antoine L'Hote (Decathlon CMA CGM Team) - a 10''

  • 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña 2026
    ProCycling Stats

  • 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 105 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1911.

  • 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Primož Roglič.
    • 2024: Tadej Pogačar.
    • 2023: Primož Roglič.
    • 2022: Sergio Higuita.
    • 2021: Adam Yates.
  • 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en la ciudad de Figueres y termina en Banyoles, ubicadas en territorio español.

  • 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) y el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) transmiten esta carrera.

  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    📺 Vea la carrera por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 9:20 de la mañana.

  • 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 167,4 kilómetros.

  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:10 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:10 p.m. (Hora de España).

  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.

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