Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Nairo Quintana y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Nairo Quintana y Vingegaard

Entre La Seu d'Urgell y La Molina/Coll de Pal y con un recorrido de 155 kilómetros, se corre la mejor jornada de la Vuelta a Cataluña, con cinco ascensos y final en alto.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 27 de mar, 2026
Comparta en:
Jonas Vingegaard, ciclista del Visma Lease a Bike, y Remco Evenepoel, corredor del Red Bull Bora Hansgrohe, en la Vuelta a Cataluña 2026
Jonas Vingegaard, ciclista del Visma Lease a Bike, y Remco Evenepoel, corredor del Red Bull Bora Hansgrohe, en la Vuelta a Cataluña 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 04:31 a. m. - ETAPA 2 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 VEA EN VIVO LA CARRERA, EN VIVO ACÁ
    Miniatura PLAYER Vuelta a Cataluña 2026 Nairo

  • 04:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en esta edición?
    • Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).
    • Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    • Nairo Quintana (Movistar Team).
  • 04:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 ¿Qué colombianos han ganado esta carrera?

    Álvaro Mejía fue el primer 'escarabajo' en ganar este evento en 1993, imponiéndose sobre Maurizio Fondriest y Antonio Martín Velasco. Luego, Hernán Buenahora fue campeón en 1998, derrotando a Georg Totschnig y Fernando Escartín. Después, Nairo Quintana logró el título en 2016, venciendo a Alberto Contador y Daniel Martin. Mientras que en 2019, Miguel Ángel López se hizo con el campeonato al ganarle a Adam Yates y Egan Bernal. Para finalizar, en 2022, Sergio Higuita fue campeón al derrotar a Richard Carapaz y João Almeida.

  • 04:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
    • Etapa 1: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    • Etapa 2: Magnus Cort (Uno-X Mobility).
    • Etapa 3: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    • Etapa 4: Ethan Vernon (NSN Cycling Team).
  • 04:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    • Puntos: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché).
    • Montaña: Josh Burnett (Burgos Burpellet BH).
    • Jóvenes: Simone Gualdi (Lotto Intermarché).
  • 04:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña 2026
    ProCycling Stats

  • 04:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 105 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1911.

  • 04:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Primož Roglič.
    • 2024: Tadej Pogačar.
    • 2023: Primož Roglič.
    • 2022: Sergio Higuita.
    • 2021: Adam Yates.
  • 04:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en La Seu d'Urgell y termina en La Molina/Coll de Pal, ubicadas en territorio español.

  • 04:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La aplicación de DITU ( https://ditutv.lat/descargar/ ) y el portal de Gol Caracol ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) transmiten esta carrera.

  • 04:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    📺 Vea la carrera por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 8:10 de la mañana.

  • 04:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 155,3 kilómetros.

  • 04:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:40 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:40 a.m. (Hora de España).

  • 04:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad