🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Nairo Quintana y Vingegaard

- 04:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en esta edición?
- Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
- Nairo Quintana (Movistar Team).
- 04:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 ¿Qué colombianos han ganado esta carrera?
Álvaro Mejía fue el primer 'escarabajo' en ganar este evento en 1993, imponiéndose sobre Maurizio Fondriest y Antonio Martín Velasco. Luego, Hernán Buenahora fue campeón en 1998, derrotando a Georg Totschnig y Fernando Escartín. Después, Nairo Quintana logró el título en 2016, venciendo a Alberto Contador y Daniel Martin. Mientras que en 2019, Miguel Ángel López se hizo con el campeonato al ganarle a Adam Yates y Egan Bernal. Para finalizar, en 2022, Sergio Higuita fue campeón al derrotar a Richard Carapaz y João Almeida.
- 04:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
- Etapa 1: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- Etapa 2: Magnus Cort (Uno-X Mobility).
- Etapa 3: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- Etapa 4: Ethan Vernon (NSN Cycling Team).
- 04:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
- Puntos: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché).
- Montaña: Josh Burnett (Burgos Burpellet BH).
- Jóvenes: Simone Gualdi (Lotto Intermarché).
- 04:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5
- 04:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 105 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1911.
- 04:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Primož Roglič.
- 2024: Tadej Pogačar.
- 2023: Primož Roglič.
- 2022: Sergio Higuita.
- 2021: Adam Yates.
- 04:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en La Seu d'Urgell y termina en La Molina/Coll de Pal, ubicadas en territorio español.
- 04:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La aplicación de DITU ( https://ditutv.lat/descargar/ ) y el portal de Gol Caracol ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) transmiten esta carrera.
- 04:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA📺 Vea la carrera por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 8:10 de la mañana.
- 04:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 155,3 kilómetros.
- 04:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 5:40 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:40 a.m. (Hora de España).
- 04:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA VUELTA A CATALUÑA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.
