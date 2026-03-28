Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo
EN VIVO

🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6, con Nairo, Vingegaard y Evenepoel

Entre Berga y Queralt, con un recorrido de 158,2 kilómetros, duros ascensos y final en alto, se corre la última jornada de montaña de la Vuelta a Cataluña 2026.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 28 de mar, 2026
Comparta en:
Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, los favoritos al título, en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 07:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6
    Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026
    ProCycling Stats

  • 07:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 105 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1911.

  • 07:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Primož Roglič.
    • 2024: Tadej Pogačar.
    • 2023: Primož Roglič.
    • 2022: Sergio Higuita.
    • 2021: Adam Yates.
  • 07:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Berga y termina en Queralt, ubicadas en territorio español.

  • 07:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La aplicación de DITU ( https://ditutv.lat/descargar/ ) y el portal de Gol Caracol ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) transmiten esta carrera.

  • 07:02 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    📺 Vea la carrera por televisión

    La señal principal de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 9:20 de la mañana.

  • 07:01 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 158,2 kilómetros.

  • 07:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:50 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:50 p.m. (Hora de España).

  • 07:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.

