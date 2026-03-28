🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6, con Nairo, Vingegaard y Evenepoel

- 07:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6
- 07:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 105 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1911.
- 07:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Primož Roglič.
- 2024: Tadej Pogačar.
- 2023: Primož Roglič.
- 2022: Sergio Higuita.
- 2021: Adam Yates.
- 07:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Berga y termina en Queralt, ubicadas en territorio español.
- 07:04 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La aplicación de DITU ( https://ditutv.lat/descargar/ ) y el portal de Gol Caracol ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) transmiten esta carrera.
- 07:02 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA📺 Vea la carrera por televisión
La señal principal de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 9:20 de la mañana.
- 07:01 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 158,2 kilómetros.
- 07:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 6:50 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:50 p.m. (Hora de España).
- 07:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A CATALUÑA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.
