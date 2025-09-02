Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 10, ONLINE y EN DIRECTO
🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 10, ONLINE y EN DIRECTO

Empezó la segunda semana de la Vuelta a España y, de arranque, hay montaña, con un puerto de tercera y un final en alto, tras 175,3 kilómetros de recorrido en total.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 2 de sept, 2025
Egan Bernal, el mejor ciclista colombiano en la Vuelta a España, junto a Torstein Træen, portador de la camiseta roja
REFRESCAR
  • 05:54 a. m.
    - Clic para ver la etapa 10, YA
    🔴 VEA LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 06:15 a. m.
    - Egan Bernal no baja los brazos
    Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en la Vuelta a España 2025
    🗣️ 'El joven maravilla' sueña en grande
    He recuperado mucha confianza y tengo buenas piernas, pero siempre entran las dudas después de lo que pasó en la etapa 9
    Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers

  • 06:09 a. m.
    - ¿Quiénes han ganado en La Vuelta?
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
    • Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    • Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    • Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
    • Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
    • Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    • Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    • Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    • Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
  • 06:07 a. m.
    - ¿Quiénes portan las camisetas?
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Torstein Træen (Bahrain Victorious).
    • Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
    • Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
    • Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
  • 06:02 a. m.
    - ¿Cómo va la general?
    Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike, en la Vuelta a España 2025
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 9

    1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - 33h 35' 46''
    2. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - a 37’’
    3. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 1' 15''
    4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 1' 33''
    5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 14''
    6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 42''
    7. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 2' 47''
    8. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 49''
    9. Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 53''
    10. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 55''
    11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''

  • 05:59 a. m.
    - Bahrain - Victorious, a defender la camiseta
    Torstein Træen, portador de la camiseta roja de la Vuelta a España 2025
    🔴 Torstein Træen sigue portando la camiseta roja

    Con un tiempo de 33h 35' 46'', el noruego está en la parte alta de la general, tras la etapa 9.

  • 05:54 a. m.
    - Recorrido del día, al detalle
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 10 de la Vuelta a España 2025
    Vuekta a España 2025, etapa 10.jpg

  • 05:53 a. m.
    - Estas son las subidas del día
    🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la décima jornada?
    • Alto de Las Coronas: recorrido de 7,5 kilómetros, al 4,7%.
    • El Ferial Larra Belagua: recorrido de 9,4 kilómetros, al 6,1%.
  • 05:51 a. m.
    - Jornada con final en alto
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta jornada como llana con final en alto.

  • 05:50 a. m.
    - ¿Dónde se vivirá la fiesta del ciclismo?
    🔍 ¿Entre qué ciudades corren este viernes?

    La acción inicia en el Parque de la Naturaleza Sendaviva y la línea de meta se encuentra en El Ferial Larra Belagua.

  • 05:48 a. m.
    - ¿Cómo ver por internet?
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 10 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.

  • 05:47 a. m.
    - ¿Cómo ver la carrera por TV?
    📺 Vea la etapa 10 de la Vuelta a España por televisión

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la décima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 05:45 a. m.
    - Kilómetros en total del recorrido
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La décima jornada cuenta con un recorrido total de 175,3 kilómetros.

  • 05:43 a. m.
    - Hora de inicio de la fracción
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 10?

    El inicio de la jornada está programado para las 6:08 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:08 p.m. (Hora de España).

  • 05:41 a. m.
    - Comienza la etapa 10 de La Vuelta
    👋 ¡Bienvenidos a la segunda semana de la Vuelta a España!

    Conéctese con nosotros porque, desde este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 10 de la ronda ibérica, minuto a minuto.