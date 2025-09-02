🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 10, ONLINE y EN DIRECTO

-
Clic para ver la etapa 10
-
06:15 a. m.- Egan Bernal no baja los brazos🗣️ 'El joven maravilla' sueña en grande
He recuperado mucha confianza y tengo buenas piernas, pero siempre entran las dudas después de lo que pasó en la etapa 9Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers
-
06:09 a. m.- ¿Quiénes han ganado en La Vuelta?🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
- Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
- Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
- Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
- Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
- Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
- Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
- Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
- Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
-
06:07 a. m.- ¿Quiénes portan las camisetas?🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Torstein Træen (Bahrain Victorious).
- Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
- Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
-
06:02 a. m.- ¿Cómo va la general?🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 9
1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - 33h 35' 46''
2. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - a 37’’
3. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 1' 15''
4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 1' 33''
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 14''
6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 42''
7. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 2' 47''
8. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 49''
9. Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 53''
10. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 55''
11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''
-
05:59 a. m.- Bahrain - Victorious, a defender la camiseta🔴 Torstein Træen sigue portando la camiseta roja
Con un tiempo de 33h 35' 46'', el noruego está en la parte alta de la general, tras la etapa 9.
-
05:54 a. m.- Recorrido del día, al detalle🔴 Perfil y altimetría de la etapa 10 de la Vuelta a España 2025
-
05:53 a. m.- Estas son las subidas del día🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la décima jornada?
- Alto de Las Coronas: recorrido de 7,5 kilómetros, al 4,7%.
- El Ferial Larra Belagua: recorrido de 9,4 kilómetros, al 6,1%.
-
05:51 a. m.- Jornada con final en alto🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta jornada como llana con final en alto.
-
05:50 a. m.- ¿Dónde se vivirá la fiesta del ciclismo?🔍 ¿Entre qué ciudades corren este viernes?
La acción inicia en el Parque de la Naturaleza Sendaviva y la línea de meta se encuentra en El Ferial Larra Belagua.
-
05:48 a. m.- ¿Cómo ver por internet?💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 10 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.
-
05:47 a. m.- ¿Cómo ver la carrera por TV?📺 Vea la etapa 10 de la Vuelta a España por televisión
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la décima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
-
05:45 a. m.- Kilómetros en total del recorrido🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La décima jornada cuenta con un recorrido total de 175,3 kilómetros.
-
05:43 a. m.- Hora de inicio de la fracción🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 10?
El inicio de la jornada está programado para las 6:08 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:08 p.m. (Hora de España).
-
05:41 a. m.- Comienza la etapa 10 de La Vuelta👋 ¡Bienvenidos a la segunda semana de la Vuelta a España!
Conéctese con nosotros porque, desde este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 10 de la ronda ibérica, minuto a minuto.
