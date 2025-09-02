🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 10, ONLINE y EN DIRECTO

🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 9

1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - 33h 35' 46''

2. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - a 37’’

3. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 1' 15''

4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 1' 33''

5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 14''

6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 42''

7. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 2' 47''

8. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 49''

9. Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 53''

10. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 55''

11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''