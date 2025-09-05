🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 13, ONLINE y EN DIRECTO

2⃣4⃣ riders in the break of the day! 2'45" over the bunch | 2⃣4⃣ ciclistas en la fuga del día con 2'45" sobre el pelotón.— La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2025
🇩🇰 Mads Pedersen
🇪🇨 Jefferson Cepeda
🇩🇪 Michel Hessmann
🇳🇱 Tim Van Dijke
🇮🇹 Gianmarco Garofoli
🇱🇺 Bob Jungels
🇧🇪 Edward Planckaert
🇮🇹 Antonio Tiberi
Roman… pic.twitter.com/idlBvczlGN
-
06:41 a. m.- A 131 de metaHay fuga
-
06:40 a. m.- A 177 km de metaPrimeros ataques
24 corredores tienen una ventaja de 1:50 sobre el pelotón. Destacan Mads Pedersen y Remi Cavagna.
-
06:38 a. m.¡Inició la etapa 13!
🏔 Stage 1️⃣3️⃣ is on!— La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2025
💪 ¡Arranca la etapa 1️⃣3️⃣!
👋 @grupofertiberia | #LaVuelta25 pic.twitter.com/4Dwcosguj8
-
06:37 a. m.La salida neutralizada
📍𝐂𝐚𝐛𝐞𝐳𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐥— La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2025
😊 Stage 1️⃣3️⃣ neutral start!
💪 ¡Salida neutralizada para la etapa 1️⃣3️⃣!#LaVuelta25 pic.twitter.com/k6WneXqSWj
-
06:36 a. m.- PREVIA🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
Etapa 11: Sin ganador
Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
-
06:35 a. m.- PREVIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
-
06:34 a. m.- PREVIA🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 12
- Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 44:36:45
- João Almeida – UAE Team Emirates - XRG – a 0:50
- Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – a 0:56
- Torstein Træen – Bahrain Victorious – a 1:06
- Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team – a 2:17
- Bruno Armirail – Decathlon AG2R La Mondiale Team – a 2:22
- Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike – a 2:26
- Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 2:30
- Giulio Ciccone – Lidl - Trek – a 2:33
- Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 2:44
-
06:32 a. m.- PREVIA🔴 VEA LA ETAPA 13 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
-
06:32 a. m.- PREVIA🔴 Perfil y altimetría de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025
-
06:31 a. m.- PREVIA🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de alta montaña.
-
06:30 a. m.- PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren este viernes?
La acción inicia Cabezón de la sal y termina en L'Angliru, ubicado en territorio español.
-
06:29 a. m.- PREVIA💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 13 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.
-
06:29 a. m.- PREVIA📺 Vea la etapa 13 de La Vuelta por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
-
06:28 a. m.- PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La decimotercera jornada cuenta con un recorrido total de 202,7 kilómetros.
-
06:27 a. m.- PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 13?
El inicio de la jornada está programado para las 5:10 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:10 p.m. (Hora de España).
-
06:26 a. m.- PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 13 de la ronda ibérica, minuto a minuto.
