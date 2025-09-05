Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 13, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 13, ONLINE y EN DIRECTO

Este viernes 5 de septiembre, la decimotercera jornada de la Vuelta a España 2025 tendrá un recorrido de 202,7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y L'Angliru.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 5 de sept, 2025
Ciclistas en la Vuelta a España 202
Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
afp.
REFRESCAR
  • 06:41 a. m.
    - A 131 de meta
    Hay fuga

  • 06:40 a. m.
    - A 177 km de meta
    Primeros ataques

    24 corredores tienen una ventaja de 1:50 sobre el pelotón. Destacan Mads Pedersen y Remi Cavagna.

  • 06:38 a. m.
    ¡Inició la etapa 13!

  • 06:37 a. m.
    La salida neutralizada

  • 06:36 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025

    Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
    Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
    Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    Etapa 11: Sin ganador
    Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).

  • 06:35 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
    Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).

  • 06:34 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 12
    1. Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 44:36:45
    2. João Almeida – UAE Team Emirates - XRG – a 0:50
    3. Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – a 0:56
    4. Torstein Træen – Bahrain Victorious – a 1:06
    5. Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team – a 2:17
    6. Bruno Armirail – Decathlon AG2R La Mondiale Team – a 2:22
    7. Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike – a 2:26
    8. Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 2:30
    9. Giulio Ciccone – Lidl - Trek – a 2:33
    10. Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe – a 2:44
  • 06:32 a. m.
    - PREVIA
    🔴 VEA LA ETAPA 13 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 06:32 a. m.
    - PREVIA
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025
    Perfil y altimetría de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025
    Perfil y altimetría de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025
    Procycling Stats.

  • 06:31 a. m.
    - PREVIA
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de alta montaña.

  • 06:30 a. m.
    - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren este viernes?

    La acción inicia Cabezón de la sal y termina en L'Angliru, ubicado en territorio español.

  • 06:29 a. m.
    - PREVIA
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 13 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.

  • 06:29 a. m.
    - PREVIA
    📺 Vea la etapa 13 de La Vuelta por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 06:28 a. m.
    - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La decimotercera jornada cuenta con un recorrido total de 202,7 kilómetros.

  • 06:27 a. m.
    - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 13?

    El inicio de la jornada está programado para las 5:10 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:10 p.m. (Hora de España).

  • 06:26 a. m.
    - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 13 de la ronda ibérica, minuto a minuto.