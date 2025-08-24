🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2, ONLINE y EN DIRECTO

🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 1

1. Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) - 4h 09' 02''

2. Ethan Vernon (Israel - Premier Tech) - a 4''

3. Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) - a 4''

4. Orluis Aular (Movistar Team) - a 6''

5. Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team) - a 6''

6. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) - a 8''

7. Elia Viviani (Lotto) - a 10''

8. Iván García Cortina (Movistar Team) - a 10''

9. David González (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 10''

10. Bryan Coquard (Cofidis) - a 10''