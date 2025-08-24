🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2, ONLINE y EN DIRECTO
Con inicio en Alba y llegada a Limone Piemonte, continúa la acción en la Vuelta a España, donde en esta ocasión son 159,5 kilómetros de recorrido y un final en alto.
05:48 a. m.🔴 VEA LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
05:55 a. m.🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
- Puntos: Ethan Vernon (Israel - Premier Tech).
- Jóvenes: Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step).
- Montaña: Alessandro Verre (Arkéa - B&B Hotels).
05:53 a. m.🔴 Jasper Philipsen, el primer portador de la camiseta roja
05:49 a. m.🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 1
1. Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) - 4h 09' 02''
2. Ethan Vernon (Israel - Premier Tech) - a 4''
3. Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) - a 4''
4. Orluis Aular (Movistar Team) - a 6''
5. Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team) - a 6''
6. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) - a 8''
7. Elia Viviani (Lotto) - a 10''
8. Iván García Cortina (Movistar Team) - a 10''
9. David González (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 10''
10. Bryan Coquard (Cofidis) - a 10''
05:48 a. m.🔴 Santiago Buitrago, el mejor colombiano en la general, tras la etapa 1
05:47 a. m.🔴 Perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta a España 2025
05:45 a. m.🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la etapa 2?
- Limone Piemonte: recorrido de 9,9 kilómetros, al 5,1% (segunda categoría).
05:44 a. m.🚵 ¿Qué calificación tiene esta fracción?
La página web oficial de la Vuelta a España la describe como una jornada llana con final en alto.
05:43 a. m.🔍 ¿Entre qué ciudades corren este domingo?
Todo inicia en Alba y la meta se encuentra en Limone Piemonte.
05:43 a. m.💻 ¿Cómo seguir EN VIVO ONLINE por internet? 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 2 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 7:30 a.m.
05:42 a. m.📺 ¿Cómo ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la etapa, desde las 7:30 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
05:42 a. m.🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros se recorrerán?
La segunda jornada cuenta con un recorrido total de 159,5 kilómetros.
05:41 a. m.🕣 ¿A qué hora inicia la carrera?
El arranque está programado para las 6:53 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:53 p.m. (Hora de España).
05:40 a. m.👋 ¡Bienvenidos al segundo día de la Vuelta a España!
No se pierda nada de la etapa 2 de la ronda ibérica porque, en este minuto a minuto, le llevaremos lo mejor de la carrera.