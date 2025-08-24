Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2, ONLINE y EN DIRECTO

Con inicio en Alba y llegada a Limone Piemonte, continúa la acción en la Vuelta a España, donde en esta ocasión son 159,5 kilómetros de recorrido y un final en alto.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
|
Egan Bernal, ciclista colombiano, es el líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano, es el líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
Twitter de INEOS Grenadiers
Banner MB Transmisión Genérica Vuelta España 2025 Caracol Sports.jpg

Caracol Sports
Experto en transmisiones y contenido sobre deportes
Actualizado agosto 24, 2025 05:55 a. m.
REFRESCAR
  • 05:48 a. m.
    🔴 VEA LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 05:55 a. m.
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    • Puntos: Ethan Vernon (Israel - Premier Tech).
    • Jóvenes: Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step).
    • Montaña: Alessandro Verre (Arkéa - B&B Hotels).
  • 05:53 a. m.
    🔴 Jasper Philipsen, el primer portador de la camiseta roja
    Jasper Philipsen, portador de la camiseta roja de líder de la Vuelta a España 2025
    Jasper Philipsen, portador de la camiseta roja de líder de la Vuelta a España 2025
    AFP

  • 05:49 a. m.
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 1

    1. Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) - 4h 09' 02''
    2. Ethan Vernon (Israel - Premier Tech) - a 4''
    3. Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) - a 4''
    4. Orluis Aular (Movistar Team) - a 6''
    5. Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team) - a 6''
    6. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) - a 8''
    7. Elia Viviani (Lotto) - a 10''
    8. Iván García Cortina (Movistar Team) - a 10''
    9. David González (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 10''
    10. Bryan Coquard (Cofidis) - a 10''

  • 05:48 a. m.
    🔴 Santiago Buitrago, el mejor colombiano en la general, tras la etapa 1
    Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, corre la Vuelta a España 2025
    Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, corre la Vuelta a España 2025
    Getty Images

  • 05:47 a. m.
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta a España 2025
    Recorrido oficial de la etapa 2 de la Vuelta a España 2025
    Recorrido oficial de la etapa 2 de la Vuelta a España 2025
    Página Oficial de La Vuelta

  • 05:45 a. m.
    🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la etapa 2?
    • Limone Piemonte: recorrido de 9,9 kilómetros, al 5,1% (segunda categoría).
  • 05:44 a. m.
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta fracción?

    La página web oficial de la Vuelta a España la describe como una jornada llana con final en alto.

  • 05:43 a. m.
    🔍 ¿Entre qué ciudades corren este domingo?

    Todo inicia en Alba y la meta se encuentra en Limone Piemonte.

  • 05:43 a. m.
    💻 ¿Cómo seguir EN VIVO ONLINE por internet? 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 2 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 7:30 a.m.

  • 05:42 a. m.
    📺 ¿Cómo ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la etapa, desde las 7:30 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 05:42 a. m.
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros se recorrerán?

    La segunda jornada cuenta con un recorrido total de 159,5 kilómetros.

  • 05:41 a. m.
    🕣 ¿A qué hora inicia la carrera?

    El arranque está programado para las 6:53 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:53 p.m. (Hora de España).

  • 05:40 a. m.
    👋 ¡Bienvenidos al segundo día de la Vuelta a España!

    No se pierda nada de la etapa 2 de la ronda ibérica porque, en este minuto a minuto, le llevaremos lo mejor de la carrera.