Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 21, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 21, ONLINE y EN DIRECTO

Con inicio en Alalpardo y llegada en Madrid, y un recorrido de 103 kilómetros, las miradas se centran en Jonas Vingegaard, campeón virtual de la Vuelta a España.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 14 de sept, 2025
Jonas Vingeggard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es el campeón virtual de la Vuelta a España 2025
AFP
AFP
  • 07:06 a. m. - ETAPA 21 DE LA VUELTA, EN VIVO
    🔴 VEA LA ETAPA 21 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 07:28 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en la Vuelta a España
    Twitter de INEOS
    Twitter de INEOS
    🔴 Egan Bernal, el único colombiano que ganó etapa

    El 'joven maravilla' hizo de las suyas en la jornada 16 de la ronda ibérica, ganándole a Mikel Landa en un esprint en ascenso.

  • 07:26 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    🔴 Team Visma Lease a Bike, feliz por el objetivo cumplido

  • 07:21 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    🔴 ¿Qué equipos ganaron etapas en La Vuelta?
    • UAE Team Emirates XRG: 7.
    • Team Visma Lease a Bike: 3.
    • Alpecin - Deceuninck: 3.
    • INEOS Grenadiers: 3.
    • Groupama - FDJ: 1.
    • Lidl Trek: 1.
    • Red Bull BORA Hansgrohe: 1.
  • 07:19 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    🔴 ¿Cómo es el circuito del día?

    A la altura del kilómetro 55, el pelotón pasará la línea de meta, por primera vez. En total son nueve pasos por la llegada.

  • 07:18 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    🔴 ¿Cuál ha sido la velocidad promedio hasta ahora?

    Según 'ProCycling Stats', la velocidad a la que el pelotón ha rodado, a lo largo de las 20 etapas, es de 41,92 kilómetros por hora.

  • 07:15 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
    • Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    • Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
    • Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
    • Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
    • Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    • Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    • Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    • Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    • Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
    • Etapa 11: Sin ganador.
    • Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
    • Etapa 13: Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).
    • Etapa 14: Marc Soler (UAE Team Emirates XRG).
    • Etapa 15: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
    • Etapa 16: Egan Bernal (INEOS Grenadiers).
    • Etapa 17: Giulio Pellizzari (Red Bull BORA Hansgrohe).
    • Etapa 18: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).
    • Etapa 19: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
    • Etapa 20: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
  • 07:14 a. m. - PREVIA ETAPA 21
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    • Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
    • Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
    • Jóvenes: Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech).
  • 07:13 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 20

    1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 72h 53' 57''
    2. João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) - a 1' 16''
    3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 3' 11''
    4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 3' 41''
    5. Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) - a 5' 55''
    6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 7' 23''
    7. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 7' 45''
    8. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 7' 50''
    9. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) - a 9' 48''
    10. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 12' 16''

  • 07:09 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    Jonas Vingegaard celebra su victoria en la Vuelta a España 2025, tras la etapa 20
    AFP
    AFP
    🔴 ¿Quién es el portador de la camiseta roja?

    Jonas Vingegaard, con un tiempo total de 72h 53' 57'', se coronó como campeón virtual de la ronda ibérica.

  • 07:06 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    🔴 Perfil y altimetría de la etapa 21 de la Vuelta a España 2025
    Etapa 21 de la Vuelta a España
    lavuelta.es
    lavuelta.es

  • 07:04 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?

    La página web oficial de la Vuelta a España describe esta fracción como llana y con poco desnivel.

  • 07:03 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    🔍 ¿Entre qué ciudades corren este domingo?

    La acción empieza en Alalpardo y termina en Madrid.

  • 07:03 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 21 de la Vuelta a España 2025, también partir de las 10:00 a.m.

  • 07:02 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    📺 Vea la etapa 21 de la Vuelta a España por televisión

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la jornada 21, desde las 10:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 06:59 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    La jornada 21 cuenta con un recorrido total de 103 kilómetros.

  • 06:59 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 21?

    De acuerdo con la programación, el inicio de la carrera es a las 9:44 de la mañana (Hora de Colombia) / 4:44 p.m. (Hora de España).

  • 06:58 a. m. - PREVIA - ETAPA 21
    👋 ¡Bienvenidos al último día de la Vuelta a España!

    No se despegue ni un solo segundo porque, desde este momento, le llevaremos lo mejor de la etapa 21 de la ronda ibérica, con un minuto a minuto muy detallado.

