🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 21, ONLINE y EN DIRECTO

- 07:06 a. m. - ETAPA 21 DE LA VUELTA, EN VIVO🔴 VEA LA ETAPA 21 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
- 07:28 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🔴 Egan Bernal, el único colombiano que ganó etapa
El 'joven maravilla' hizo de las suyas en la jornada 16 de la ronda ibérica, ganándole a Mikel Landa en un esprint en ascenso.
- 07:26 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🔴 Team Visma Lease a Bike, feliz por el objetivo cumplido
🇪🇸 #LaVuelta25— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025
Wearing red with pride. 🔴
Madrid, here we come! 🇪🇸 pic.twitter.com/5USeNHkjhx
- 07:21 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🔴 ¿Qué equipos ganaron etapas en La Vuelta?
- UAE Team Emirates XRG: 7.
- Team Visma Lease a Bike: 3.
- Alpecin - Deceuninck: 3.
- INEOS Grenadiers: 3.
- Groupama - FDJ: 1.
- Lidl Trek: 1.
- Red Bull BORA Hansgrohe: 1.
- 07:19 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🔴 ¿Cómo es el circuito del día?
A la altura del kilómetro 55, el pelotón pasará la línea de meta, por primera vez. En total son nueve pasos por la llegada.
- 07:18 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🔴 ¿Cuál ha sido la velocidad promedio hasta ahora?
Según 'ProCycling Stats', la velocidad a la que el pelotón ha rodado, a lo largo de las 20 etapas, es de 41,92 kilómetros por hora.
- 07:15 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
- Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
- Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
- Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
- Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
- Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
- Etapa 7: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
- Etapa 8: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
- Etapa 9: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
- Etapa 10: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
- Etapa 11: Sin ganador.
- Etapa 12: Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).
- Etapa 13: Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).
- Etapa 14: Marc Soler (UAE Team Emirates XRG).
- Etapa 15: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- Etapa 16: Egan Bernal (INEOS Grenadiers).
- Etapa 17: Giulio Pellizzari (Red Bull BORA Hansgrohe).
- Etapa 18: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).
- Etapa 19: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
- Etapa 20: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
- 07:14 a. m. - PREVIA ETAPA 21🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
- Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
- Jóvenes: Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech).
- 07:13 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 20
1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 72h 53' 57''
2. João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) - a 1' 16''
3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 3' 11''
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 3' 41''
5. Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) - a 5' 55''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 7' 23''
7. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 7' 45''
8. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 7' 50''
9. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) - a 9' 48''
10. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 12' 16''
- 07:09 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🔴 ¿Quién es el portador de la camiseta roja?
Jonas Vingegaard, con un tiempo total de 72h 53' 57'', se coronó como campeón virtual de la ronda ibérica.
- 07:06 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🔴 Perfil y altimetría de la etapa 21 de la Vuelta a España 2025
- 07:04 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta fracción como llana y con poco desnivel.
- 07:03 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🔍 ¿Entre qué ciudades corren este domingo?
La acción empieza en Alalpardo y termina en Madrid.
- 07:03 a. m. - PREVIA - ETAPA 21💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 21 de la Vuelta a España 2025, también partir de las 10:00 a.m.
- 07:02 a. m. - PREVIA - ETAPA 21📺 Vea la etapa 21 de la Vuelta a España por televisión
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la jornada 21, desde las 10:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
- 06:59 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La jornada 21 cuenta con un recorrido total de 103 kilómetros.
- 06:59 a. m. - PREVIA - ETAPA 21🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 21?
De acuerdo con la programación, el inicio de la carrera es a las 9:44 de la mañana (Hora de Colombia) / 4:44 p.m. (Hora de España).
- 06:58 a. m. - PREVIA - ETAPA 21👋 ¡Bienvenidos al último día de la Vuelta a España!
No se despegue ni un solo segundo porque, desde este momento, le llevaremos lo mejor de la etapa 21 de la ronda ibérica, con un minuto a minuto muy detallado.
