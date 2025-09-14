🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 21, ONLINE y EN DIRECTO

🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 20

1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 72h 53' 57''

2. João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) - a 1' 16''

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 3' 11''

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 3' 41''

5. Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) - a 5' 55''

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 7' 23''

7. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 7' 45''

8. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 7' 50''

9. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) - a 9' 48''

10. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 12' 16''