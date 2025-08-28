Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 6, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 6, ONLINE y EN DIRECTO

Este jueves 28 de agosto, la sexta jornada de la Vuelta a España 2025 tendrá un recorrido de 170,3 kilómetros entre Olot y Pal. Andorra, con la primera llegada en alta montaña.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 28 de ago, 2025
Vuelta a España 2025.
REFRESCAR
  • 06:38 a. m.
    ¡Hay fuga!

    Los siguientes corredores tienen una ventaja de 1:19.

    1. Jay Vine
    2. Pablo Castrillo
    3. Louis Vervaeke
    4. Gianmarco Garofoli
    5. Ramses Debruyne
    6. Archie Ryan
    7. James Shaw
    8. Bruno Armirail
    9. Torstein Træen
    10. Lorenzo Fortunato

  • 06:36 a. m.
    Primer puerto

    Jay Vine se quedó con los puntos en la Collada de Sentigosa.

  • 06:34 a. m.
    ¡Inició la etapa 6!

    Los corredores ya tomaron la salida en Olot.

  • 06:33 a. m.
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    • General: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    • Puntos: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
    • Jóvenes: Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG).
    • Montaña: Joel Nicolau (Caja Rural).
  • 06:31 a. m.
    🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 5

    1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 16h 11' 24''
    2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) - a 8''

    3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 8''

    4. Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) - a 8''

    5. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 9''

    6. David Gaudu (Groupama - FDJ) - a 16''

    7. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 16''

    8. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 20''

    9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 20''

    10. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 22'

  • 06:30 a. m.
    🔴 VEA LA ETAPA 6 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 06:29 a. m.
    Perfil y altimetría de la etapa 6 de la Vuelta a España 2025
  • 06:28 a. m.
    🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la sexta jornada?

    Collada de Sentigosa: 3°
    Collada de Toses: 1°
    Alto de la Cornella: 2°
    Pal: 1°

  • 06:27 a. m.
    🔍 ¿Entre qué ciudades corren este jueves?

    Todo inicia en Olot y la llegada será en Pal. Andorra.

  • 06:25 a. m.
    💻 ¿Cómo seguir EN VIVO ONLINE por internet? 📲

    A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 6 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.

  • 06:25 a. m.
    📺 Así la puede ver por televisión

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la etapa, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.

  • 06:24 a. m.
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros habrá en esta fracción?

    La sexta jornada cuenta con un recorrido total de 170,3 kilómetros

  • 06:22 a. m.
    🕣 ¿A qué hora arranca la etapa 6?

    El inicio está programado para las 5:45 de la mañana (Hora de Colombia) /12:45 p.m. (Hora de España)

  • 06:22 a. m.
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!

    No se pierda ni un solo detalle de la etapa 6 de La Vuelta porque, desde este momento, le llevaremos lo mejor de la carrera, minuto a minuto.