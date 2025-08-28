🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 6, ONLINE y EN DIRECTO

Los siguientes corredores tienen una ventaja de 1:19.
- Jay Vine
- Pablo Castrillo
- Louis Vervaeke
- Gianmarco Garofoli
- Ramses Debruyne
- Archie Ryan
- James Shaw
- Bruno Armirail
- Torstein Træen
- Lorenzo Fortunato
Jay Vine se quedó con los puntos en la Collada de Sentigosa.
Los corredores ya tomaron la salida en Olot.
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 16h 11' 24''
2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) - a 8''
3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 8''
4. Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) - a 8''
5. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 9''
6. David Gaudu (Groupama - FDJ) - a 16''
7. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 16''
8. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 20''
9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 20''
10. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 22'
Collada de Sentigosa: 3°
Collada de Toses: 1°
Alto de la Cornella: 2°
Pal: 1°
Todo inicia en Olot y la llegada será en Pal. Andorra.
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 6 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 9:00 a.m.
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite la etapa, desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
La sexta jornada cuenta con un recorrido total de 170,3 kilómetros
El inicio está programado para las 5:45 de la mañana (Hora de Colombia) /12:45 p.m. (Hora de España)
No se pierda ni un solo detalle de la etapa 6 de La Vuelta porque, desde este momento, le llevaremos lo mejor de la carrera, minuto a minuto.