🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 6, ONLINE y EN DIRECTO

🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 5

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 16h 11' 24''

2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) - a 8''

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 8''

4. Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) - a 8''

5. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 9''

6. David Gaudu (Groupama - FDJ) - a 16''

7. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 16''

8. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 20''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 20''

10. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 22'