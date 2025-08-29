🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7, ONLINE y EN DIRECTO

-
05:43 a. m.- Clic para ver la etapa 7, YA🔴 VEA LA ETAPA 7 DE LA VUELTA A ESPAÑA, EN VIVO ONLINE
-
05:59 a. m.- ¿Quiénes han ganado las etapas?🔴 Ganadores de las etapas de la Vuelta a España 2025
- Etapa 1: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).
- Etapa 2: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 3: David Gaudu (Groupama - FDJ).
- Etapa 4: Ben Turner (INEOS Grenadiers).
- Etapa 5: UAE Team Emirates XRG.
- Etapa 6: Jay Vine (UAE Team Emirates XRG).
-
05:58 a. m.- ¿Quiénes portan las camisetas?🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Torstein Træen (Bahrain - Victorious).
- Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Montaña: Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG).
- Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
-
05:54 a. m.- ¿Cómo va la general?🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 6
1. Torstein Træen | Bahrain Victorious | 20:25:46
2. Bruno Armirail | Decathlon | a 31"
3. Lorenzo Fortunato | Astana | a 1' 01"
4. Louis Vervaeke | Soudal | a 1' 58"
5. Jonas Vingegaard | Visma Lease a Bike | a 2' 33"
6. Joao Almeida | UAE Team Emirates | a 2' 41"
7. Giulio Ciccone | Lidl Trek | a 2' 42"
8. Matteo Jorgenson | Visma Lease a Bike | a 2' 49"
9. Jai Hindley | Red Bull Bora | a 2' 53"
10. Giulio Pellizzari | Red Bull Bora | a 2' 53"
-
05:46 a. m.- Bahrain - Victorious da la sorpresa🔴 Torstein Træen es el nuevo portador de la camiseta roja
Con un tiempo de 20h 25' 46'', el noruego está en la parte alta de la general, tras la etapa 6.
-
05:41 a. m.- Recorrido del día, al detalle🔴 Perfil y altimetría de la etapa 7 de la Vuelta a España 2025
-
05:38 a. m.- Todas las subidas del día🗻 ¿Cuántos ascensos tiene la séptima jornada?
- Port del Cantó: recorrido de 24,9 kilómetros, al 4,4%.
- Puerto de la Creu de Perves: recorrido de 5,7 kilómetros, al 6,3%.
- Coll de l'Espina: recorrido de 7,2 kilómetros, al 5,7%.
- Cerler. Huesca La Magia: recorrido de 12,1 kilómetros, al 5,9%.
-
05:36 a. m.- Jornada de mucha montaña🚵 ¿Qué calificación tiene esta etapa?
La página web oficial de la Vuelta a España describe esta etapa como un día de alta montaña.
-
05:35 a. m.- ¡Llegarán a España!🔍 ¿En qué ciudades corren este viernes?
La acción inicia en Andorra la Vella y termina en Cerler. Huesca La Magia, ubicado en territorio español.
-
05:34 a. m.- ¿Cómo ver por internet?💻 Así pueden seguirla EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de DITU y en nuestro portal web, puede ver la etapa 7 de la Vuelta a España 2025, a partir de las 5:30 a.m.
-
05:33 a. m.- ¿Cómo ver la carrera por TV?📺 Vea la etapa 7 de La Vuelta por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite la séptima jornada, desde las 5:30 de la mañana (hora de Colombia), junto con ‘Goga’, Santiago Botero, ‘JJ’ Osorio y el enviado especial, Luis Felipe Jaramillo.
-
05:32 a. m.- Total de kilómetros del recorrido🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
La séptima jornada cuenta con un recorrido total de 188 kilómetros.
-
05:30 a. m.- Hora de inicio de la jornada🕣 ¿A qué hora empieza la etapa 7?
El inicio de la jornada está programado para las 5:17 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:17 p.m. (Hora de España).
-
05:29 a. m.- Bienvenida a la etapa 7 de La Vuelta👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a España!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 7 de la ronda ibérica, minuto a minuto.
