🔴 Vuelta a España 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7, ONLINE y EN DIRECTO

🔴 Así va la clasificación general de La Vuelta: etapa 6

1. Torstein Træen | Bahrain Victorious | 20:25:46

2. Bruno Armirail | Decathlon | a 31"

3. Lorenzo Fortunato | Astana | a 1' 01"

4. Louis Vervaeke | Soudal | a 1' 58"

5. Jonas Vingegaard | Visma Lease a Bike | a 2' 33"

6. Joao Almeida | UAE Team Emirates | a 2' 41"

7. Giulio Ciccone | Lidl Trek | a 2' 42"

8. Matteo Jorgenson | Visma Lease a Bike | a 2' 49"

9. Jai Hindley | Red Bull Bora | a 2' 53"

10. Giulio Pellizzari | Red Bull Bora | a 2' 53"