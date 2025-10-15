🔴 Colo Colo vs. Deportivo Cali, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto por Copa Libertadores femenina

Una delantera del Colo Colo intentó eludir a la arquera para definir sola frente al arco, pero Luisa llegó primero al balón y le ahogó el grito de gol.
- 02:15 p. m. - 🕒Minuto 13Luisa Agudelo salva al Cali
- 02:06 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenina¡Inicia el partido!
Ya rueda el balón en el estadio Florencio Sola, en el juego de semifinales de Copa Libertadores femenina entre Colo Colo y Deportivo Cali.
- 01:27 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino🟢⚪¡Titular del Deportivo Cali!🟢⚪
Con la convicción intacta y el objetivo claro
Así formamos para disputar la semifinal de la Copa Libertadores Femenina ante Colo Colo.
- 01:20 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino⚪¡Titular de Colo Colo!⚪
𝐋𝐚 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨-𝐂𝐨𝐥𝐨
Este es el once inicial de las Albas para enfrentar a Deportivo Cali en el Florencio Sola por las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina
- 01:15 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?
El encuentro se podrá ver por señal de televisión cerrada. Además, podrán seguir el minuto a minuto y las acciones más importantes de Luisa Agudelo en el partido, en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol
- 01:09 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕
El pitazo inicial del juego será a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
- 01:05 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino👋¡Bienvenidos!👋
En el estadio Florencio Sola se verán las caras Colo Colo y Deportivo Cali en busca de un lugar en la gran final de la Copa Libertadores femenina.
