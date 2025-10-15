Síguenos en::
🔴 Colo Colo vs. Deportivo Cali, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto por Copa Libertadores femenina
EN VIVO

🔴 Colo Colo vs. Deportivo Cali, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto por Copa Libertadores femenina

Luisa Agudelo comandará esta tarde al Deportivo Cali en su intento de clasificar a la final de la Copa Libertadores femenina frente a Colo Colo de Chile. ¡Siga el minuto a minuto!

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 15 de oct, 2025
Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino
Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino
Fotos: X/@ColoColoFem y @LibertadoresFEM
  • 02:15 p. m. - 🕒Minuto 13
    Luisa Agudelo salva al Cali

    Una delantera del Colo Colo intentó eludir a la arquera para definir sola frente al arco, pero Luisa llegó primero al balón y le ahogó el grito de gol.

  • 02:06 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenina
    ¡Inicia el partido!

    Ya rueda el balón en el estadio Florencio Sola, en el juego de semifinales de Copa Libertadores femenina entre Colo Colo y Deportivo Cali.

  • 01:27 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino
    🟢⚪¡Titular del Deportivo Cali!🟢⚪

  • 01:20 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino
    ⚪¡Titular de Colo Colo!⚪

  • 01:15 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El encuentro se podrá ver por señal de televisión cerrada. Además, podrán seguir el minuto a minuto y las acciones más importantes de Luisa Agudelo en el partido, en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol

  • 01:09 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino
    🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕

    El pitazo inicial del juego será a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 01:05 p. m. - Colo Colo femenino vs Deportivo Cali femenino
    👋¡Bienvenidos!👋

    En el estadio Florencio Sola se verán las caras Colo Colo y Deportivo Cali en busca de un lugar en la gran final de la Copa Libertadores femenina.

