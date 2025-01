A Jhon Jáder Durán no paran de respaldarlo en Aston Villa pese a sanción que recibió

En Aston Villa apelaron, pero finalmente Jhon Jáder Durán deberá cumplir las tres fechas de sanción impuestas tras la tarjeta roja recibida en el partido contra Newcastle del pasado jueves 12 de diciembre.

El delantero de nuestro país ha recibido toda clase de respaldo ante la acción que le costó su marcha prontamente a las duchas. Desde su entrenador Unai Emery, compañeros, figuras de la Premier League , no han dudado en afirmar que en dicha jugada Durán no tuvo la intención de pisar a Fabian Schar.

El más reciente en salir en su defensa fue Morgan Rogers, su colega en ataque en los 'villanos'. Las declaraciones las realizó en días anteriores.

Jhon Durán, expulsado en Aston Villa vs Newcastle. Stu Forster/Getty Images

"En realidad no lo vi, obviamente algunos de los muchachos hablaron sobre eso después y luego lo volvimos a ver y vimos que su tobillo izquierdo se dobla y luego su pie derecho realmente no puede ir a ninguna parte, y luego se ve mal desde nuestro ángulo, porque desde atrás parece que está parado sobre su espalda, así que puedo ver lo que vio el árbitro al mismo tiempo", dijo en primera instancia Rogers para el podcast 'Rest is Football'.

Publicidad

Rogers continuó en su explicación sobre la jugada que envió al exjugador de Envigado Fútbol Club a los camerinos al minuto 32 en un compromiso en el que Aston Villa perdió 3-0 contra Newcastle.

"Pero sí, creo que cuando miras atrás y ves que todo es un jugador, no hay mucho que puedas hacer, estás poniendo el pie en el suelo, simplemente sucede que él está allí. No hubo mala intención, nada, no fue un pisotón, simplemente creo que fue una de esas cosas. Pero, ¿qué podemos hacer? Es una de esas cosas que tenemos que seguir avanzando", precisó Morgan.

Publicidad

Los partidos que se pierde Jhon Jáder Durán por la sanción:

Recordemos que en el informe que presentó la Premier League, Durán incurrió a "conducta inapropiada" se perdió el partido contra el Brighton y aún le falta por cumplir los duelos frente a Leicester y Everton, pactados para el 4 y 15 de enero, respectivamente.

En la actualidad, el equipo donde milita el delantero 'cafetero' es noveno en la tabla general de la máxima división inglesa con 29 puntos en 19 juegos. El líder es el Liverpool donde milita Luis Díaz con 45 unidades.