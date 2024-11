“A Luis Díaz pareciera que le diera vergüenza que le canten los hinchas, es muy sencillo”

Luis Díaz es la sensación en Inglaterra luego del triplete que le marcó al Bayer Leverkusen, comandando el triunfo 4-0 por la fecha 4 de la Champions League 2024/25. Pero eso también tiene resonancia en nuestro país y ahí fue cuando Julio Comesaña, quien le dio la oportunidad en el Junior, se mostró orgulloso y feliz por el presente que vive el guajiro en Europa.

Por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el técnico uruguayo, para analizar la actualidad del nacido en Barrancas.

“Me da la impresión que el entrenador está enamorado de Luis Díaz (risas), como somos aquí alguien le dirá eso. A mí me llamo la atención, pero creo que es una posibilidad más en su carrera de mejorar, hacer otras cosas, estar en otros espacios en la cancha y hace parte de ese crecimiento. Para mí no tocó techo, está en crecimiento”, comenzó diciendo Julio Comesaña sobre lo bien que se desenvolvió ‘Lucho’ jugando como ‘9’.

Pero más allá de lo futbolístico, el exDT del Junior y quien fue clave en el progreso del guajiro en el fútbol profesional en el fútbol colombiano, algo que resalta del atacante de nuestro país es su humildad y su carisma.

“Puede ser una posibilidad, sería un jugador súper completo, si no se llamara ‘Lucho’ Díaz y no fuera tan sencillo, que no anda vendiendo humo, estarían hablando más de él. Pero da la sensación que le da hasta vergüenza cuando la gente le canta y eso. No es creído, ni agrandado”, agregó Julio Comesaña, destacando la forma de ser de Díaz Marulanda.

Luis Díaz celebra gol en Champions League - Foto: Liverpool Oficial

Acá más declaraciones de Julio Comesaña sobre Luis Díaz:

*La nueva posición en la que jugó Luis Díaz

“Puede ser circunstancial, las definiciones de ‘Lucho’ son entrando por izquierda hacia el centro y rematando desde allí o yendo a buscar una pelota arriba definiendo sobre el primer palo. Allá se ha ido acostumbrado, a caer mas por la posición central. Yo siempre tuve mis dudas con eso, porque él no era como Teófilo Gutiérrez, un hombre que pivotea, que recibe de espaldas, pero en el mejor gol de los 3, maneja el perfil con su compañera, sale y vuelve a entrar en la jugada, se va solo y define en el centro del arco, que ni miró al arquero”.

*Luis Díaz, siempre listo para donde lo pongan

“Yo pienso que lo que hizo este entrenador es magnífico, si no es pues lo volverán a su posición natural, pero cuando aparezcan opciones, lo ponen de lateral de pronto mañana. Él seguirá mejorando, siempre aprende. Habla poco, escucha mucho, presta atención y entrena, es un tipo feliz siempre, no reclama nada, no pide nada”.

*El salario de Luis Díaz, uno de los más bajos de Liverpool

“Vi la lista de lo que ganan los jugadores de Liverpool y é sabe que eso le llega, deseo de corazón que no cambie, que siga siendo el gran ser humano que es”.

Luis Díaz, el mejor jugador del partido Liverpool vs. Bayer Leverkusen. Naomi Baker - UEFA/UEFA via Getty Images

*Luis Díaz quiere seguir aprendiendo

“Él quiere siempre ser mejor, no evitará alguna cosa, va siempre y trata de hacerlo y aprende. Me dejó contento con esto que pasó con el DT del Liverpool, porque por algo lo puso ahí”.

*Lo que ha mejorado

“Ahora tiene más gol, sabe ubicarse, cabecea mejor, se ha superado en lo personal, colectivo y todo”.

*El cariño de Julio Comesaña para ‘Lucho’

“Nunca más he hablado o lo he visto, pero si estoy pendiente porque son jugadores y personas que le dejan a uno un recuerdo, confianza, seguridad que ahí hay algo diferente”.