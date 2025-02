Jhon Durán está listo para asumir su nuevo reto. Este lunes 3 de febrero, Al Nassr enfrenta a Al Wasl, por la fecha 7 de la Liga de Campeones de la AFC, en el Al-Awwal Park, y podría ver minutos. Y es que el propio director técnico, Stefano Pioli, dio buenas noticias respecto al posible debut del delantero colombiano, quien llegó y, de inmediato, se puso a su disposición, entrenando fuerte.

"Nos preparamos bien para el partido. Sabes que es muy importante, todos los partidos son claves y estamos preparados para ganar y conseguir los tres puntos. Primero, agradezco a la dirección del club por apoyar al equipo con un jugador como Durán. Su llegada sin duda será una gran incorporación y estamos seguros de que marcará la diferencia", dijo el italiano en rueda de prensa.

Pero no fue lo único. "Jhon Durán entrenó con nosotros por primera vez y dejó ver su preparación física para el partido que se avecina de Liga de Campeones, pero aún no he determinado si jugará de titular o no", sentenció. Recordemos que el 'cafetero' venía con ritmo en Aston Villa, donde estaba firmando una excelente temporada: 12 goles en 1.043 minutos, repartidos en 29 juegos.

¿A qué hora juega HOY Jhon Durán, con Al Nassr vs Al Wasl, en Liga de Campeones de la AFC?

Día: lunes 3 de febrero.

Hora: 1:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Al-Awwal Park (Riad, Arabia Saudita).

Jornada: fecha 7.

Transmisión: Disney+.

Jhon Jáder Durán rompió el récord. Foto: @alnassr.

Tabla de posiciones de la Liga de Campeones de la AFC

Grupo A



Posición Club PJ DG Pts 1 Yokohama Marinos 6 11 13 2 Gwangju FC 6 6 13 3 Vissel Kobe 6 4 13 4 Kawasaki Frontale 6 7 12 5 Pohang Steelers 6 1 9 6 Johor 6 3 8 7 Shanghái Port 6 -2 8 8 Buriram 6 -6 8 9 Shanghái Shenhua 6 0 7 10 Shandong Taishan 6 -4 7 11 Ulsan Hyundai 6 -11 3 12 Central Coast 6 -9 1

Grupo B



Posición Club PJ DG Pts 1 Al Hilal 6 14 16 2 Al-Ahli Saudi 6 9 16 3 Al-Nassr 6 7 13 4 Al-Sadd 6 4 12 5 Al Wasl 6 2 11 6 Persépolis 6 -1 6 7 Al-Rayyan 6 -3 6 8 Esteghlal 6 -3 5 9 Pajtakor 6 -2 4 10 Al Gharafa 6 -7 4 11 Al Ain 6 -8 3 12 Al-Shorta 6 -12 2