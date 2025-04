A qué hoy juega HOY Liverpool, de Luis Díaz, vs Tottenham, en la Premier League

Ya solo le queda un punto al Liverpool para completar su vigésimo título de la historia de la liga inglesa, que lo pondrá en la cima de la competición a la misma altura que el Manchester United y que romperá la hegemonía del Manchester City en los últimos tiempos, con seis de los siete campeonatos más recientes. Solo no lo ganó en 2018-19. Entonces también fue campeón el conjunto ‘red’ con Jurgen Klopp al frente.

Ahora, su relevo, Arne Slot, también está a un paso de hacer campeón al Liverpool. Lo será si al menos empata este domingo con el Tottenham en Anfield. Solo ha perdido uno de sus 16 encuentros como local en esta edición de la ‘Premier’. Su rival, semifinalista de la Liga Europa, solo ha ganado tres de sus últimos once choques. No vence allí desde 2011.

Hora y dónde ver Liverpool vs. Tottenham, por la Premier League

Fecha: domingo 27 de abril.

Hora: 10:30 a.m. (hora Colombia).

Estadio: Anfield, en Liverpool.

Transmisión: Disney Plus - ESPN

Leicester vs. Liverpool, por la fecha 33 de la Premier League AFP

Se pondrá así fin a cuatro años de reinado del Manchester City y será la reconquista del trono nacional para un Liverpool que ganó la liga en 2020 pero que no pudo entonces festejarlo como la ocasión merecía.

Fue en plena pandemia del covid-19, en la temporada marcada por los partidos a puerta cerrada, las restricciones de movimientos y los confinamientos.

"Es una gran responsabilidad. Sabemos que la última vez que el club ganó la liga fue en los tiempos del covid. Así que todo el mundo está deseando que llegue el domingo", declaró este viernes el entrenador Arne Slot a la prensa.

"Todavía nos queda terminar el trabajo, necesitamos un punto y nuestros hinchas lo saben. Cuando vengan al estadio nos ayudarán de la mejor manera, como han hecho toda la temporada. El del domingo es un partido bonito, pero también conlleva una responsabilidad", apuntó.