🔴 Ajax vs. Benfica, EN VIVO: siga el minuto a minuto de Richard Ríos en Champions League

Chance clara para el Benfica
Pavlidis tiró muy cerca del palo defendido por el arquero Jaros.
Cabezazo de Richard Ríos que atajó el arquero y en el rebote le quedó el balón a Samuel Dahl, que remató y puso el primero del Benfica.
Ya se juega en el Johan Cruyff Arena el juego entre el Ajax y Benfica.
🦅 O 𝗡𝗢𝗦𝗦𝗢 𝟭𝟭 para esta noite europeia!#AFCASLB | #UCL pic.twitter.com/TCQob7wafm— SL Benfica (@SLBenfica) November 25, 2025
Our squad for tonight’s Champions League match. https://t.co/gg2F03CoES pic.twitter.com/7MNcIz2rxZ— AFC Ajax (@AFCAjax) November 25, 2025
El encuentro entre el cuadro neerlandés y el portugués se podrá observar a través de ESPN y Disney+.
El partido dará inicio a las 12:45 p.m. (hora de Colombia).
Este martes Ajax y Benfica abrirán la quinta fecha de la Champions League.
