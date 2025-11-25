Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Ajax vs. Benfica, EN VIVO: siga el minuto a minuto de Richard Ríos en Champions League
EN VIVO

🔴 Ajax vs. Benfica, EN VIVO: siga el minuto a minuto de Richard Ríos en Champions League

El Benfica de Richard Ríos visitará este martes al Ajax en duelo válido por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Una derrota dejaría a 'las águilas' prácticamente eliminadas.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 25 de nov, 2025
Ajax vs Benfica
Ajax vs Benfica
Fotos: X/@AFCAjax y @SLBenfica
  • 01:00 p. m. - 🕒Minuto 14
    Chance clara para el Benfica

    Pavlidis tiró muy cerca del palo defendido por el arquero Jaros.

  • 12:53 p. m. - 🕒Minuto 6
    ⚽¡GOOOOOOOOOL de Benfica!⚽

    Cabezazo de Richard Ríos que atajó el arquero y en el rebote le quedó el balón a Samuel Dahl, que remató y puso el primero del Benfica.

  • 12:45 p. m. - Ajax vs Benfica
    ¡Inicia el partido!

    Ya se juega en el Johan Cruyff Arena el juego entre el Ajax y Benfica.

  • 12:37 p. m. - Ajax vs Benfica
    🔴⚪¡Titular del Benfica!🔴⚪

  • 12:35 p. m. - Ajax vs Benfica
    ⚪🔴¡Titular del Ajax!⚪🔴

  • 12:32 p. m. - Ajax vs Benfica
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El encuentro entre el cuadro neerlandés y el portugués se podrá observar a través de ESPN y Disney+.

  • 12:29 p. m. - Ajax vs Benfica
    🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛

    El partido dará inicio a las 12:45 p.m. (hora de Colombia).

  • 12:28 p. m. - Ajax vs Benfica
    👋¡Bienvenidos!👋

    Este martes Ajax y Benfica abrirán la quinta fecha de la Champions League.

