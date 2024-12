Al Junior lo dejarían con los 'crespos hechos'; todo, por Roger Martínez

Durante la conferencia de prensa, en la que se ratificó la renovación de Gustavo Costas como entrenador de Racing, se dieron importantes detalles de lo que podría ser el futuro de Roger Martínez.

Y es que, a pesar de la información que relaciona al cartagenero con el Junior para el 2025, desde Argentina la versión que se maneja es diferente; tanto, que un dirigente de la ‘Academia’ fue el encargado de aclarar la situación del colombiano.

“Vamos a tener una reunión la próxima semana para poder arreglar la continuidad de Roger Martínez. Gustavo Costas lo pidió, lo quiere mucho a él deportiva y humanamente. Nosotros lo conocemos muy bien a Roger, sabemos la calidad de persona que es y sobre todo la jerarquía que tiene”, indicó de entrada, en sus declaraciones, el director deportivo del equipo de Avellaneda.

Sumado a eso, Sebastián Saja reveló el deseo que tienen desde el club con el colombiano, a quien aprecian y respetan, misma razón por la que esperan contar con él para el 2025: “Nos gustaría que pudiera seguir con Racing una temporada más y que nos ayude a pelear por esos objetivos tan importantes que tenemos, que es la Recopa y la Copa Libertadores”.

“La próxima semana intentaremos poder acercarnos y ver si Gustavo puede contar con él en la siguiente temporada”, sentenció Saja, referente a la actualidad de Roger Martínez en la ‘Academia’.

¡Junior lo quiere sí o sí!

Según informa Fabio Poveda, en Barranquilla, a Roger Martínez le estarían haciendo ‘coqueteos’ para contar con él en el 2025; esto, a petición de Fuad Char.

Es más, el máximo accionista de Junior se refirió al tema en ‘El Heraldo’, donde afirmó que ya tuvo contacto con él y le hizo propuesta formal al cartagenero, quien tiene varios pretendientes en el fútbol internacional.

“Lo he llamado varias veces y no me he podido comunicar con él. No sé si no está en el país. He estado interesado en él, hablamos una vez y me dijo que tenía una muy buena oferta de Arabia Saudita. Le dije que me diera la oportunidad de hablar, de reunirnos y conversar. Voy a insistir en Roger”, dijo Fuad Char.

Se estima que el cartagenero viajará a Barranquilla para reunirse con los directivos del equipo 'rojiblanco'. Habrá que esperar si Roger se decide por Racing, Junior o alguna otra oferta en el exterior de cara a lo que será el 2025. ¡Se vienen días y semanas cruciales!